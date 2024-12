Una función benéfica para apoyar la reconstrucción en Valencia por la DANA

El musical Come From Away donará la taquilla íntegra de una de sus representaciones a la Fundación Comunitaria Horta Sud para los trabajos de recuperación tras las inundaciones en esa comarca valenciana. La función solidaria se celebrará el día 14 de diciembre a las 16:00 en el Teatro Marquina de Madrid

La productora TSC y el Teatro Marquina entregarán la taquilla íntegra de una de las representaciones de la comedia musical Come From Away a la Fundación Comunitaria Horta Sud. Los fondos recogidos en la función del próximo 14 de diciembre a las 16:00 h se destinarán a los trabajos a medio plazo de reconstrucción y recuperación de la vida social a través del tejido asociativo tras el impacto de la DANA en una de las comarcas más afectadas en la Comunidad Valenciana.

La fundación valenciana, la productora TSC –responsable del musical– y el Teatro Marquina, promueven esta iniciativa de recaudación de fondos llamando al público a asistir a la que será una gran función solidaria, en la que además se tendrá una fila 0 para recibir donaciones de particulares y empresas. Las entradas podrán comprarse a través de la web y las donaciones a la Fila Cero podrán hacerse a través de la plataforma habilitada especialmente para ello.

Come From Away, una historia real de solidaridad

El vínculo solidario del musical Come From Away, además, está cargado de significado ya que cuenta una historia real de ayuda desinteresada entre los seres humanos. El 11 de septiembre de 2001, al cerrarse el espacio aéreo de Estados Unidos, miles de personas que viajaban hacia ese país debieron aterrizar en el pueblo canadiense de Gander, que en un solo día vio multiplicar su población.

Los pasajeros afectados recibieron la empatía y calidez de la población local que durante varios días los acogieron y cuidaron, dando muestra de la solidaridad de la gente ante situaciones de emergencia, algo tan necesario en estos momentos para hacer frente a la recuperación en la provincia valenciana.

El espectáculo se estrenó en septiembre pasado en Madrid, tras sus exitosas temporadas en Broadway, Buenos Aires, Canadá, Australia, Países Bajos y Corea del Norte, dirigida en su versión en español por Carla Calabrese y adaptada por Carla Calabrese y Marcelo Kotliar.

Fundació Horta Sud, ayuda con las personas en el centro

Las Fundaciones Comunitarias se caracterizan por sus sólidas raíces en los territorios donde trabajan, articulando al tejido local para atender los desafíos específicos de cada región. En concreto la Fundación Comunitaria Horta Sud (FCHS), que forma parte de la Asociación Española de Fundaciones, trabaja desde hace 52 años en los 20 municipios de dicha comarca de la provincia de Valencia, que son el epicentro de la catástrofe provocada por la DANA. Se estima que más de 250.000 personas han sido afectadas de forma directa en esta zona. Ante ello, la FCHS tiene un papel fundamental, ya que la recuperación debe realizarse poniendo a las personas en el centro.

La comarca de Horta Sud ha sido una de las más afectadas por la DANA Fotofrafía: Carles Desfilis / FHS.

En la comarca, la FCHS tiene una relación única con un tejido local compuesto por más de dos mil asociaciones y fundaciones que trabajan en Horta Sud. También cuenta con un equipo profesional altamente capacitado que ya ha empezado el trabajo de detección de necesidades junto al tejido asociativo para enfrentar la inmensa tarea que tienen por delante por los efectos del fenómeno meteorológico.