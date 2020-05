Confi(n)ados: ciclo de cine de comedia española online

El Centre del Carme Cultura Contemporània (Valencia) ofrece una serie de títulos de nuestra filmografía, a menudo olvidados o ausentes de las parrillas habituales de programación, como Todo el tiempo del mundo, Un millón de amigos, El hombre de la nevera o Dripping. Del 9 al 17 de mayo a las 22 horas.

Así definía Sigmund Freud el humor: una visión desdramatizada del mundo. Quizá sea este un momento crucial para llevarlo a la práctica y maravillarse nuevamente con el cine. A más de uno le ocurrirá estos días que, al asomarse a su preciosa ventana, alucina con esos personajes que sufren conflictos mientras no reparan en algo esencial: que caminan libremente sin guantes ni mascarillas. La comedia ha servido muchas veces para señalar que nos damos excesiva importancia, y nos obstinamos en ignorar que no somos nada y estamos de paso. El cine nos lo recuerda cada vez que reduce a sus actores enmarcándolos en un plano general. Mientras este dura, ahí estamos posando, como hormigas. La goces o no, la vida siempre nos supera, es algo precioso que se escurre como arena en nuestros dedos. Y nos ponemos ridículos, somos carne de comedia, cada vez que no apreciamos su valor incalculable.

Carteles de algunos de los títulos incluidos en este ciclo de cine.

En este sentido, desde el Centre del Carme Cultura Contemporània aspiramos con este ciclo a ofrecer una selección curiosa de balones de oxígeno. Obras que para nosotros multiplican su valor al contar con el apoyo y colaboración de sus autores, sin el cual no se podría haberse hecho este proyecto. Gracias a todos ellos os podremos brindar una pausa, celebrando así una hermosa desconexión mientras recuperamos una serie de títulos de nuestra comedia a menudo olvidadas o ausentes de las parrillas habituales de programación. Estáis todos invitados. Así que conecten, vean y diviértanse.