Antonio Violano, creaciones durante el confinamiento

El artista florentino, como muchos otros creadores, se ha ido reinventando durante esta crisis. Ahora, explica cómo ha vivido el aislamiento y cómo se ha inspirado para seguir trabajando y poder crear nuevas obras

“Llevo desafortunadamente, como muchas otras personas confinado sesenta días en casa, pero tengo la suerte de ser un artista, por lo que ha sido un buen momento para ponerme a dibujar y a investigar. Pero sobre todo, lo que me ha ayudado mucho ha sido poder dibujar, bocetar, una disciplina muy importante para mí. He dibujado cosas algo impredecibles y que me han emocionado verdaderamente. Dibujos muy modernos, que destacan por su volumen y expresión. Cambio según el momento y lo que siento”, comenta el artista Antonio Violano desde su confinamiento.

En estas recientes obras están presentes la figuración y la abstracción. Las fuentes de inspiración del pasado de las que bebe Violano es el arte etrusco, que siempre le ha interesado mucho y que dota a sus obras de un gran “impacto” sensorial, pero también las personas, y en concreto, las mujeres y los luchadores, que unen el sentido de la vida a la realidad “activa” o “pasiva”. Es ante todo un escultor; pero también dibuja mucho a lápiz, con aguatinta, a carbón para reflexionar sobre una idea, una inspiración.

Antonio Violano, natural de Florencia, ha desarrollado su obra en Italia y Francia y, después de una larga estancia en Estados Unidos, vive actualmente en Barcelona. Investigador incansable, encuentra en el pasado etrusco las raíces de su expresión histórica. Es un artista completo y con una extensa trayectoria y, como decíamos antes, cuya obra fluctúa entre la figuración y la abstracción.

Los dibujos y esculturas de Violano están presentes en espacios públicos y colecciones privadas por todo el mundo. Actualmente exhibe en exclusiva una selección de sus obras más representativas en el showroom de Vitra en Madrid y en diferentes espacios del Hotel ALMANAC Barcelona. Y sobre sus próximos proyectos destaca la próxima exposición colectiva en el Museo Nacional de Pekín, inicialmente prevista para este octubre 2020, pero aplazada a 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

Sobre su trayectoria artística

Violano ha participdoa tres veces en la Bienal de París del Museo Rodin en una ocasión como único invitado italiano. Por la madurez de su obra y por su larga trayectoria de investigación l’Accademia delle Arti e del Disegno de Florencia le nombró en 2002 Académico de Honor y en 2019 académico ordinario.

En 2010 participó en la 54ª Biennale di Venezia y junto a relevantes figuras del arte y de la arquitectura como Benedetta Tagliabue, ganó el primer premio por el cortometraje artístico. En noviembre de 2012 estuvo en Florencia en la exposición Arte e Sport promovida por la Regione Toscana. En 2014 intervino en el homenaje a Miguel Ángel “Dall’idea al fare artistico. Omaggio a Michelangelo”– Accademia delle Arti e del Disegno de Florencia. En 2017 organizó una antológica “Antonio Violano” en Roma – Istituto Portugués de Sant’Antonio. Y el año pasado inauguró una exposición en el Estela–Hotel del Arte en Sitges junto a obras de Dalí, Chillida y Subirachs.

Sobre el artista han escrito varios críticos de arte, entre ellos: Vaifro Sabatelli, Geno Pampaloni, Tommaso di Paloscia, Giovanni Michelucci, Mario Luzi, Carlo L. Ragghianti, Mireia Freixa, Daniel Giralt-Miracle, Francesc Miralles, Fernado de Azevedo, Girogio di Genova.