Logroño: una viñeta urbana

Lovisual, el Festival de diseño, cultura, comercio, gastronomía y ciudad, organizado por la Asociación Cultural Visual, celebra su quinta edición del 8 al 18 de octubre. Artista invitada: Andrea Santamarina

Después de unos meses de parón en la actividad económica y gastronómica de la ciudad, originado por la crisis de la COVID-19, Lovisual convertirá Logroño en una gran viñeta urbana a través de los dibujos de la diseñadora Andrea Santamarina, que se trasladarán a los escaparates y a los espacios gastronómicos, y se extenderán también a los marquesinas de paradas de autobuses y a otros puntos de Logroño.

Todas las obras, por Andrea Santamarina.

En Lovisual, la diseñadora plasma a los ciudadanos de a pie: amas de casa, limpiadoras, médicos, carniceros, jóvenes en bicicleta… en situaciones cotidianas para construir un vínculo comunitario con todos esos personajes anónimos que han contribuido a hacer ciudad.

Así, los comercios y bares de la ciudad funcionarán como ventanas abiertas que contribuyen, a través del arte y del diseño, a generar un imaginario colectivo, solidario y optimista.

Ese relato, explora nuevos formatos a través de El periódico, uno de los formatos que Lovisual incorporó en 2019, y que amplía sus contenidos con las firmas de Tachy Mora, especialista en diseño y periodista colaboradora en El País Semanal; Sergio C. Fanjul, relator y periodista colaborador de El País, y Nuria Pajares, periodista especialista en Cultura. Las tres firmas incorporan su visión sobre el comercio, la ciudad, el diseño y lo cotidiano.

Andrea Santamaría

Andrea Santamarina es Licenciada en Bellas Artes por La Universidad Complutense de Madrid y L’Accademia di Belle Arti de Bolonia (Italia).

Trabajó en el Departamento de Diseño de FABRICA, The Benetton Communication Research Center (Italia), dirigido por Aldo Cibic. Cambió el olor a aguarrás y los pinceles por el ratón y el cursor en Illustrator y sucumbió al mundo del diseño. Con un máster en Escenografía por Central St. Martin’s College of Art & Design (Londres) combina la dirección de arte para cine y publicidad con el trabajo para empresas como Empty en Madrid, coordinando el diseño de instalaciones de gran escala y de interiores para museos y exposiciones, y desarrollando contenidos relacionados con la arquitectura y el diseño para Radio TelevisIon Hong kong y The Hong Kong Design Center.

Atraída por el diseño narrativo y conceptual trabaja para diseñadores como Martino Gamper o Jaime Hayon en Londres e Italia. Ha recibido becas del Ministerio de Cultura Español, de La Fundación BilbaoArte o de La Fundaciò Pilar i Joan Miró. Su trabajo ha sido exhibido en Milán (Italia), Brisbane (Australia), Estambul (Turquía), París (Francia), Londres (Uk), San Sebastián, Palma de Mallorca o Bilbao, en centros como La Fundación Bilbao Arte, El Centro George Pompidou o El Museo de Arte Contemporáneo Es Baluard. Recientemente ha expuesto en la Galería Rossana Orlandi (Milán, Salone del Mobile, 2018). Forma parte como investigadora del equipo de Investigación Museum I+D+C Laboratorio de Cultura Digital y Museografía Hipermedia de la UCM.