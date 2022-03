Artesanía de lo cotidiano

Un total de 28 artistas de primera línea muestran, en un invernadero, una particular simbiosis entre los objetos y las personas, a través del valor de lo hecho a mano, en pro de la sostenibilidad

En la recta final del Madrid Design Festival tiene lugar una propuesta, muy singular, a través de una exposición donde la Artesanía, disciplina entendida como estilo de vida, marca las pautas del diseño que nos rodea para hacer más atractiva y sostenible la vida

Una vuelta a los valores originales, primarios, que no primitivos, de la mano de Mazda, la firma nipona de automóviles con diseño en su ADN, SACo (Sociedad de Artesanía Contemporánea) y The Sibarist, la inmobiliaria boutique, con esta muestra, en un invernadero a modo de hogar, para ensalzar los valores artesanales, tradicionales, del día a día, con una puesta en escena que, a modo de recorrido sensorial, nos adentra en lo que podía ser nuestro enclave del futuro: una casa en un escenario urbano único donde el bienestar lo es todo.

La nueva propuesta de Mazda España, SAco y The Sibarist para el Madrid Design Festival refleja los valores artesanales del día a día en el hogar.

Es ahí donde reside el encendido de esta exposición que aglutina diferentes factores y deja traslucir la labor del artesano hecha objeto cotidiano, al que no prestamos la suficiente atención, y darle así toda la importancia que merece, más allá de la utilidad anodina para la que está concebido, como es el caso del coche, un mero medio de transporte, que se convierte, ahora, en auténtico amuleto o fetiche, como se pudo comprobar con la presentación conjunta, a nivel mundial, in situ, del nuevo modelo Premium, primer hibrido enchufable de la marca con sede en Hiroshima, el CX60. Cuyas líneas de expresión, en simple blanco, fuera de los diseños industriales convencionales, rinde homenaje a las manos de los takumis, los artesanos japoneses que modelan con sus expertas manos la arcilla dando forma al diseño posterior.

“La alta artesanía aporta a sus obras, humanidad, emoción y diversidad”, afirma Lorna de Santos, responsable del proyecto de diseño e interiorismo, que nos invita, como anfitriona, a sentir este espíritu artesanal y creativo a través de las delicadas y sugerentes líneas de botellas, vasos, vajillas, luminarias, telas pintadas, cuadros y otros elementos decorativos en madera y mimbre y complementos personales como elegantes sombreros y vaporosos tocados.

Creaciones de 28 artistas como Idola Cuesta, Candela Cort, Abbatte, LZF Lamps, Fernando Alcalde Mayice Studio , Ultramar o Mercedes Vicente que nutren el alma de esta sociedad involucrada con lo que está pasando, con el Medio Ambiente, en un entorno más amplio y reflejan el pleno sentir del diseño contemporáneo, porque aquí hablamos de premier league en los que a Artesanía se refiere. Una simbiosis entre los objetos y las personas a través del valor de lo hecho a mano.







Algunos de los objetos expuestos en el invernadero de The Sibarist.

Y es que “lo artesanal es coherente a nuestra Cultura”, como reconoce Álvaro Matías, director del MDF, espacio donde se pone en valor el trabajo de los creadores y la capacidad transformadora que estos tienen a través del diseño. Compromiso con los procesos tradicionales que vienen a reivindicar y dar una nueva vida a los objetos, con identidad, sostenibles en el tiempo y con un cariz muy diferenciador. Para poner en pleno el valor del hogar. “Por eso son tan importantes las necesidades del presente, cuidar los materiales empleados para tratar de buscar una buena vibra. La casa del futuro es la casa del alma” afirma Silvia Hengstenberg, co- fundadora de The Sibarist Property and Homes.

Tres ideas distintas, de tres conceptos diferentes, el entorno que habitamos, el transporte que nos mueve y conmueve, y el menaje mensaje, que sintetizan ahora sus fuerzas creativas para hacernos la vida más práctica a través de una peculiar muestra donde la utilidad de los objetos cobra su valor original, real, al hacer de nuestro espacio vital algo más bello, quizá sea esa la esencia del diseño que no vemos cuando se eleva a la categoría de Arte, más allá de andar por casa.

César SERNA

Muestra en el Invernadero de The Sibarist

C./ de San Lorenzo, 11, 28004 (Madrid).