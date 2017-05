La pintura figurativa clásica de Odd Nerdrum

Un total de 38 obras del pintor noruego y 30 cuadros de sus discípulos conforman una muestra en el MEAM de Barcelona cuyo eje es el mundo filosófico y el de los sueños. El artista ha hablado con Descubrir el Arte sobre su trabajo y esta exposición que podrá verse hasta el 15 de noviembre

Odd Nerdrum (Helsingborg, Sweden, 8 de abril de 1944) es un pintor que no se considera artista y que siempre ha huido de la modernidad porque para él es un arte que representa, aunque se afirme lo contrario, lo reaccionario. Pero curiosamente el pintor se ha convertido en un referente de un estilo alternativo.

PREGUNTA: Aunque siempre ha defendido la pintura figurativa y ha huido de la abstracción y el arte conceptual, en una etapa de su formación usted estudió en Düsseldorf con el artista conceptual Joseph Beuys. ¿Qué le aportó esta experiencia en su carrera?

RESPUESTA: El señor Beuys y yo nos llevábamos muy bien a nivel personal. Pero en lo concerniente a aspectos relacionados con el arte diferimos. Por ejemplo, en una ocasión me dijo “esta mesa donde estamos sentados solo es un montón de moléculas y nada más; por eso sería imposible retratarla”. A lo que yo le contesté: “Si estuvieras a la intemperie y a punto de morir de frío y descubrieses una cabaña cuyas ventanas estuviesen iluminadas por la luz, y sabiendo que sería tu salvación, ¿pensarías que esa cabaña solo es un montón de moléculas? Para mí, es una cabaña”. Por eso como profesor me aportó poco.

PREGUNTA: ¿Por qué le ha interesado siempre la pintura figurativa?

RESPUESTA: Déjeme que le haga una precisión en cuanto al término, no es pintura figurativa, sino clásica figurativa, porque prácticamente todos los pintores son figurativos, incluso Miró. Lo que yo hago es pintura clásica figurativa, que es distinto. Es una pintura difícil de realizar, hay que tener una gran cantidad de conocimientos técnicos. Con 18 años conocí el trabajo de Rembrandt por primera vez y comprendí enseguida que el camino sería largo, que fracasaría muchas veces antes de lograr plasmar en un lienzo con maestría lo que quería hacer.

PREGUNTA: Aunque usted ha desarrollado un estilo muy personal, algunos críticos también afirman que en su trabajo hay una clara influencia de pintores como Caravaggio o Rembrandt…

RESPUESTA: Al principio de mi carrera estaba muy interesado en Caravaggio, un pintor que por entonces no era muy conocido, fue a partir de que en 1968 lo pusiesen en los billetes de 10.000 liras cuando empezó a ser muy famoso para todo el mundo. Me acusaron de ser un epígono de Caravaggio. Luego empecé a estudiar también las esculturas griegas, egipcias y, por supuesto, Rembrandt. Y es curioso porque los historiadores de arte opinaban que empezaban a verme más original, cuando era al revés, nunca había sido tan poco original, no dejaba de recrear idealmente estas influencias. Opino que lo único personal de verdad es el instinto hacia otro ser humano, ni Rodin o el Greco eran particularmente originales, sino que la pasión de su vida se manifiesta en el barro o la pintura.

PREGUNTA:¿Qué es para usted ser un “pintor kitsch”?

RESPUESTA: Si yo hubiera vivido hace trescientos años, me encantaría haber sido un schildermeister (pintor de retratos). Un pintor kitsch es alguien que reinterpreta su relación con el arte, la sociedad, y que siente una gran compasión por la humanidad; sus obras toman cierta distancia irónica para mostrar al público dobles significados o distintas lecturas. Los antecedentes serían todos los artistas que buscaron su propio modo de expresión con independencia de las modas o corrientes, como Goya, Rembrandt, Caravaggio o Munch. O el gran Velázquez que si hubiera sido pintor a principios del siglo XX, le denominarían como pintor kitsch.

PREGUNTA: Su trabajo destaca por la gran calidad en su ejecución, y por el cuidado esmerado en todos los detalles que componen el lienzo. ¿Cómo es su proceso de trabajo? ¿Cuánto tiempo dedica a cada obra?

RESPUESTA: El tiempo puede variar desde unos pocos meses hasta diez años o más. El pintor nunca acaba del todo un cuadro, solo las máquinas terminan las cosas. ¿Mi proceso de trabajo? Me gusta la vida, me gusta trabajar y también me gusta dormir. Explicar mi proceso de trabajo es como hablar sobre mi circulación sanguínea. Lo que sí puedo decir es que cada vez utilizo más los dedos para pintar, el papel de lija, trapos y, al final, también un poco el pincel.

PREGUNTA: Su obra se divide entres grandes ejes: pequeños bodegones, retratos-autorretratos y grandes pinturas alegóricas. ¿Cree que se complementan entre ellos?

RESPUESTA: Los tres ejes son grandes composiciones narrativas, lo vacío (void) –el ser humano sin contacto con el planeta tierra–, y cuadros idílicos –figuras en paisajes de una armonía arcádica–. Me siento igual de bien en cada uno de ellos. Lo que sí puedo decir es que mis ideas no pertenecen a los mitos, sino que surgen de lecturas filosóficas.

PREGUNTA: ¿Por qué le ha interesado ser el mentor de tantos jóvenes creadores?

RESPUESTA: Simplemente ha salido así. Estamos viviendo un tiempo muy duro para la pintura clásica y representativa y es importante hacernos un hueco. Así que nos ayudamos mutuamente.

PREGUNTA: Creo que es la primera vez que se organiza una exposición en España de su obra. ¿Qué espera de esta muestra en nuestro país?

RESPUESTA: Estoy muy agradecido por poder exponer en el MEAM de Barcelona porque este museo está haciendo un gran esfuerzo por situar a la pintura clásica figurativa en el panorama artístico; de hecho, es el único caso en el mundo. La gran mayoría de los museos tienen sus puertas cerradas para la pintura clásica aristotélica como lo que representa mi obra, ya que la estética alemana ha conquistado el mundo y deja fuera a la estética grecorromana.

PREGUNTA: Junto a sus 38 obras se exponen también 30 pinturas de sus alumnos. ¿Ha sido idea de usted?, ¿qué cree que va a aportar a la muestra?

RESPUESTA: La verdad es que la idea ha partido del propio MEAM y de la comisaria Cathrine Bergsrud después de leer el libro The Nerdrum School. Fueron ellos mismos los que hicieron la selección entre las obras de mis alumnos con el propósito de mostrar, sobre todo, la gran amplitud que hay entre ellos.

Á. S. C.