Lluís Clotet: “El aburrimiento es la base de la creatividad”

Enseres y mobiliario protagonizan la primorosa exposición que el Ministerio de Fomento dedica en La Arquería, en Madrid, a Lluís Clotet, Premio Nacional de Arquitectura 2010. Incluye obras creadas entre 1964 y 2016, en ocasiones con Oscar Tusquets o Ignacio Paricio. Evocan en su conjunto aquellos dorados años del último tercio del siglo XX en que se generaron buena parte de las piezas más emblemáticas del diseño industrial ideado por arquitectos en nuestro país. En la sencilla imagen de intemporal modernidad que transmiten, la memoria colectiva reconoce todavía el retrato de esperanza en el futuro que hizo posible la Transición democrática.

“El aburrimiento es la base de la creatividad”, responde Lluís Clotet, riendo, a Descubrir el Arte ante la afirmación de que entonces no eras nadie si no poseías una obra fabricada por su estudio. “¿Todavía funcionan?”, se pregunta. Entre ellas, están el banco Catalano (1974), los buzones de correos A sardinel (1973), la campana Diáfana (1978), que permite observar el fogón a través de su metacrilato transparente, o los estantes Cornisa (1988). “Nosotros diseñábamos para nuestros proyectos aquello que no encontrábamos en el mercado”, aclara. Siguen vigentes y disponibles, aunque en la muestra se exhiban, a modo de revuelto desván, amontonados en el interior de una gran jaula irregular, elaborada con maderos toscos y malla metálica corriente, que rinde tributo al gallinero pintado por Joan Miró en La Masía.

Los autores del montaje expositivo, el trío de arquitectos formado por José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres, ambos Premio Nacional de Arquitectura 2016, y Marcos Corrales, han instalado la jaula, a la manera de una joya en su estuche, en el centro de un espacio revestido por suntuosos cortinajes de fieltro rojo. Se prolongan en cortinas malvas para formar un dédalo de salitas de proyección en vídeo de la obra edificada de Clotet. Su voz, que emite un aparato de televisión instalado en su memorable Carrito Versátil (1976) para televisores, dentro de la jaula, llena la estancia y emociona. Desde la pantalla, el profesor Clotet insiste a los alumnos, una y otra vez, en la obligación de lograr una arquitectura ética y afín al entorno.

Lluís Clotet: La Arquería, Ministerio de Fomento, Madrid. Hasta el 7 de julio

Mercedes PELÁEZ