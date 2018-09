ÍDEM: diversidad de lenguajes, formatos, disciplinas, cuerpos, temas…

La Casa Encendida de Madrid celebra la sexta edición de este Festival Internacional de Artes Escénicas. Comisariado por Paz Santacecilia, se podrán ver diferentes propuestas artísticas con un marcado carácter social y político. El festival arranca con el estreno en España de la última pieza de la coreógrafa española afincada en Suiza La Ribot: Happy Island. De 12 a 22 de septiembre

La Casa Encendida de Fundación Montemadrid presenta ÍDEM 2018, la sexta edición del Festival internacional de artes escénicas comisariado por Paz Santa Cecilia. Con un perfil social y político, ofrece diferentes propuestas artísticas que giran en torno a la diversidad (de lenguajes, formatos, disciplinas, cuerpos o temas).

El festival arranca con fuerza al inaugurarse con el estreno en España de la última pieza de la coreógrafa española afincada en suiza La Ribot (María José Ribot Manzano): Happy Island. Premio Nacional de Danza en el año 2000 en la modalidad de interpretación, es una de las artistas más revolucionarias de la escena de los últimos veinticinco años. Happy Island, realizada en colaboración con el colectivo de danza inclusiva portugués Dançando com a Diferença, es una pieza de danza y cine arrolladora: cinco bailarines profesionales con discapacidad física e intelectual se entregan en escena con total libertad para dar rienda suelta de una manera poética a sus deseos, sus sueños, sus afectos… a la vez que desafían con fuerza y alegría las ideas preconcebidas sobre las personas con discapacidad.

También del ámbito de los artistas con discapacidad llega la pieza de danza No@menos y la película L’artiste des mots. Yanel Barbeito junto a Omar, su compañero de vida y asistente personal, creó y desarrolló una experiencia pionera en Cuba al trabajar la danza desde y con la diversidad estética corporal, al mismo tiempo que formaba parte activa del Ballet de la Televisión Cubana, segunda compañía más antigua de Cuba, su país natal. No @ menos se mueve dentro de diferentes líneas de lectura que van desde lo autobiográfico hasta repasar la esencia de determinados enfoques míticos, antropológicos y culturales en diferentes edades del ser humano. Este solo de danza podrá verse en horario matinal dentro de Disten(s)esion (funciones para público con discapacidad severa y sus acompañantes) y en horario de tarde para público en general. L’artiste des mots está protagonizada por François Daujon, actor que durante trece años formó parte de la Compañía de teatro de l’Oiseau-Mouche (Francia), un grupo estable formado por 23 actores y actrices profesionales, todas personas con discapacidad intelectual. Maxime Seugé dirige este retrato fílmico en homenaje a este artista único, actor inmenso y perturbador de prodigiosa memoria, realizado durante sus últimas actuaciones en uno de los espectáculos más bellos de la Compagnie de l¡Oiseau-Mouche, Saliendo del cuerpo, dirigido por Cédric Orain, en el Théâtre des Métallos de París.

La enfermedad mental también estará presente en el festival gracias al documental de Javier Álvaro ¿Y si te dijeran que puedes?, con el que se adentra en la realidad de cinco personas que sufren de esquizofrenia y que, sin ninguna experiencia previa en deportes de aventura, se plantean vivir un reto único en sus vidas: escalar la cara sur del mítico Naranjo de Bulnes acompañados por el creador de Al filo de lo imposible, Sebastián Álvaro, y uno de los mejores equipos de alpinistas de este país. Es un trabajo necesario para contribuir a cambiar la mirada que la sociedad tiene de estas enfermedades y dar un paso más contra el estigma social.

Desde muy diferentes miradas y lenguajes, dos propuestas hablarán de emigración y refugiados. Sous la plage, de los artistas Marc Villanueva y Gerard Valverde, en colaboración con el intérprete sirio Mohammad Bitari, plantea interrogantes sobre los discursos y las paradojas generados alrededor de las revueltas en los países árabes y su actualización en la actual crisis migratoria.

En Anguilas, el actor argentino descendiente de europeos Andrés Cavallini, ofrece al espectador un recorrido autobiográfico en el que plantea una reflexión en torno a la identidad, la búsqueda de las raíces y la emigración de ida y vuelta, fabulada con una mezcla de humor y tensión dramática, para constatar cómo la historia se repite ante nuestros ojos una y otra vez.

The Course of Memory de Louisa Merino gira en torno a los conceptos de la memoria y de la mirada del Otro. Es una pieza que funciona como juego autobiográfico y, a la vez, dialoga con recuerdos efímeros de la vida de varias personas mayores. Una visión de la propia artista a través de recuerdos prestados a lo largo de varios años y en varios países.

The Course of Memory propone una reflexión sobre el papel que ocupa “el otro” en la vida de cada uno y cómo los recuerdos ajenos, albergados en la memoria, pueden convertirse en parte de la propia biografía, reinventados, alojados en un lugar común junto a imágenes propias.