Kawaguchi reinterpreta al coreógrafo Kazuo Ohno

Los días 9 y 10 de octubre (19 horas), el Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía acoge About Kazuo Ohno, de Takao Kawaguchi, que recupera algunas piezas del maestro japonés, creador de los principios de la danza butoh, un revolucionario lenguaje sustentado en movimientos espasmódicos que surgen del subconsciente. Una actividad que se completa con un taller y una exposición

“Nunca vi bailar en directo a Kazuo Ohno, sino solamente a través de fotografías y en vídeos. Y me parece hermoso, no puedo explicarlo bien, pero siento cierta afinidad hacia los giros y las ondulaciones de sus movimientos. Me resulta incluso sensual. ¿Será que guardo en mí una cualidad similar a la suya?”

Partiendo de esta pregunta, Takao Kawaguchi (1962) comienza en 2013 a explorar las posibilidades que implica copiar los movimientos del célebre coreógrafo Kazuo Ohno (1906-2010) como modo de acceso a las cualidades intrínsecas y aparentemente intransferibles de esta figura central, no solo de la danza japonesa de posguerra sino de la historia universal de la disciplina en el siglo XX. Junto con Tatsumi Hijikata, con quien se encuentra a finales de los cincuenta, Ohno es considerado el creador de los principios de la conocida danza butoh, inicialmente llamada “Ankoku Butoh”, un nuevo y revolucionario lenguaje sustentado en movimientos espasmódicos que surgen del subconsciente.

En About Kazuo Ohno, Takao Kawaguchi recupera algunas piezas del maestro a partir de una metodología que en cierto modo es contraria a sus elementos esenciales. El procedimiento de Kawaguchi no parte, como cabría esperar, de la técnica de improvisación del butoh, sino que consiste en copiar literalmente los movimientos del bailarín que han quedado registrados en filmaciones y documentos fotográficos. Para ello recurre a los archivos de los estrenos de sus primeras piezas –entre otras, Admirando a La Argentina (1977), My Mother (1981) y Dead Sea, Ghost, Wienerwaltz (1985)–, creadas junto con Hijikata en un intenso periodo de colaboración que terminó con el fallecimiento de este último en 1986.

About Kazuo Ohno es en cierto modo una dualidad entre la réplica fiel de Kawaguchi y la imagen ilusoria de un Kazuo Ohno convertido por la historia en icono y representación de sí mismo. También las danzas de Ohno que Kawaguchi retoma son realizadas a dúo, pues es Hijikata quien sostiene el cuerpo de Ohno y lo anima.

La pieza resulta sugerente tanto para aquellos espectadores que conocen la danza de Kazuo Ohno como para quienes nunca la han visto. Los primeros resucitarán los movimientos del maestro en los de Kawaguchi, mientras que los segundos recurrirán a la imaginación para seguir la escena. El encuentro entre el recuerdo de una figura del pasado y la manifestación de su movimiento en el ahora provoca una multiplicidad de imágenes donde lo que ya no existe aparece constantemente mientras que lo que vemos se desvanece sin cesar. Y es en estas contracciones del tiempo donde reside precisamente el interés de esta pieza: nos parece estar, no ante un pasado que vuelve, sino ante un presente que se despliega en capas discontinuas, sin poder ser capturado en una imagen fija.

En torno a la presentación de About Kazuo Ohno en el Museo Reina Sofía, que se organiza en colaboración con los Teatros del Canal de Madrid, tendrán lugar varias actividades: un taller con el coreógrafo en el Centro de Danza Canal, organizado en el marco de la colaboración del Museo Reina Sofía con los Teatros del Canal (11 de octubre); y la exposición Un movimiento que se resiste a ser fijado: Kazuo Ohno y La Argentina (del 10 de octubre al 15 de febrero) en el Espacio D de la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía, en la que distintos materiales como fotografías, dibujos y películas, nos guían por un recorrido afectivo, que toma como eje central la fotografía de una escena concreta del conocido solo Admirando a La Argentina, creado en 1977 por Tatsumi Hijikata y Kazuo Ohno en un intento por recuperar los movimientos de la artista española Antonia Mercé y Luque, La Argentina (1890-1936).

Takao Kawaguchi (1962) es coreógrafo, intérprete y artista. Después de bailar para la compañía de danza ATA DANCE con Atsuko Yoshifuku, formó parte del colectivo Dumb Type entre 1996 y 2008, a la vez que colaboraba con artistas visuales en propuestas en torno a la luz, el sonido y el vídeo. Desde 2008 trabaja en solitario en una serie de performances site-specific bajo el título general de A perfect life until today, entre ellas, From Okinawa to Tokyo, presentada en 2013 en el Yebisu International Festival for Art and Alternative Visions del Photographic Art Museum de Tokio. En los últimos años ha creado piezas relacionadas con la danza butoh como The Ailing Dance Mistress (2012), basada en escritos de Tatsumi Hijikata, y About Kazuo Ohno-Reliving the Butoh Divaʼs Masterpieces (2013).

Kawaguchi ha participado en numerosos proyectos de investigación y creación artística como True (2007) y Node-The Old Man of the Desert (2013) junto al miembro de Dumb Type Takayuki Fujimoto y a Tsuyoshi Shirai; o Tri-K (2010) con Dick Wong y Koichi Imaizumi. Además, ha sido director del Festival Internacional de cine Gay y Lésbico de Tokio entre 1996 y 1999; ha traducido al japonés el libro Chroma (2003, Uplink), del cineasta experimental Derek Jarman; y participado en Kingyo, de Edmund Yeo, cortometraje invitado al Festival de Cine de Venecia en 2009.