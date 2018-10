Portugal: arte contemporáneo en vidrio

La Real Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia) acoge hasta el 28 de febrero del próximo año una exposición de una serie de piezas de 18 artistas del país vecino que trabajan el vidrio o combinándolo con otros materiales

El Museo Tecnológico del Vidrio. Real Fábrica de Cristales de La Granja acoge Vidrio artístico contemporáneo en Portugal, una exposición en la que se pueden ver las piezas de 18 artistas portugueses o con residencia en Portugal que trabajan con vidrio o combinándolo con otros materiales. Una muestra que tuvo su primera edición en el Museo del Vidrio de Marinha Grande con el fin de dar a conocer este material e incentivar su utilización en las artes plásticas.

El vidrio artístico portugués surge en la década de los ochenta, cuando la Fabrica-Escola Irmãos Stephen organiza un encuentro de artistas nacionales e internacionales en Marinha Grande. A partir de los noventa, el uso del vidrio se ha estandarizado entre los artistas plásticos, gracias sobre todo a la colaboración de organismos públicos y privados que promueven proyectos culturales, artísticos e industriales.

La organización de Bienales de artes plásticas del vidrio y exposiciones de vidrio contemporáneo en Marinha Grande, la creación de CRISFORM (Centro de Formación Profesional para el Sector de la Cristalería), actual CENCAL (Centro de Formación Profesional para la Industria Cerámica) y más recientemente, los proyectos y talleres desarrollados por VICARTE (Unidad de Investigación de Vidrio y Cerámica para las Artes), en las Facultad de Bellas Artes de Lisboa y Oporto, han tenido y siguen teniendo en la actualidad un papel clave en la formación técnica, estética y artística en este campo. La apertura del Centro de Arte Contemporáneo del Museo del Vidrio de Marinha Grande ha sido determinante para la consolidación y la difusión del arte en vidrio en este país.

La exposición ha sido organizada por el Municipio y Museu do Vidrio de Marinha Grande en Portugal y comisariada por Tania Rosa Martinho, directora del mencionado museo. El Museu do Vidrio de Marinha Grande fue inaugurado el 13 de diciembre de 1998 y celebra en este año su 20 aniversario. Está situado en el Palacio Stephens, edificio del siglo XVIII, perteneciente a la Real Fábrica de Vidrio de Marinha Grande. En 2013 el Museu do Vidro abrió al público su Núcleo de Arte Contemporáneo Local donde se realizan la exposiciones de vidrio artístico contemporáneo.

Con esta exposición se inicia una colaboración entre los dos museos de ambos países que permitirá, por un lado, al público español conocer el arte contemporáneo en vidrio realizado en Portugal y, por otro, al público portugués conocer el arte contemporáneo en vidrio realizado en España.