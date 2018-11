Los Otros: el arte más prometedor

El antiguo Hospital Maria Adelaide de Turín ha acogido, del 1 al 4 de noviembre, la VIII edición de la Contemporary Art Week, una de las ferias de arte más irreverente del panorama actual. Más de 40 galerías han mostrado el trabajo de creadores emergentes de Berlín, Bruselas, Copenhague, Moscú, París y Santander. Como novedad, la sección Expanded Screen, dedicada a la videoinstalación

Con el mismo título que la formidable película de Alejandro Amenábar, The Others (Los Otros), esta feria de arte contemporáneo tiene el objetivo de descubrir el arte más prometedor de una serie de artistas con gran talento, es decir, dar una oportunidad a “Los otros”, los no tan conocidos y famosos.

Este año, The Others, con el letrero al revés, ha elegido como sede el antiguo Hospital Maria Adelaide para desplegar su VIII edición, la más underground e irreverente, de la Contemporary Art Week: una feria de arte ideada y fundada por Roberto Casiraghi, osada y valiente, decidida a ampliar el rayo conceptual geográfico, cargado de emociones.

Una edición en la que han participado más de cuarenta galerías y asociaciones culturales, de las que dos tercios eran extranjeras –un porcentaje que da un vuelco al balance de 2017 cuando el 65% de los expositores era de procedencia nacional–, gracias al esfuerzo de un equipo comisarial de alcance internacional, coordinado por Bruno Barsanti, integrado por un grupo de jóvenes activos en el arte y residentes entre Berlín, Bruselas, Copenague, Moscú, París y Santander, que trabajan en todo el mundo, con competencia y entusiasmo, como Alejandro Alonso Díaz, Yulia Belousova, Pietro Della Giustina, Iben Bach Elmstrom y el colectivo Superdeals.

La novedad absoluta ha sido la sección Expanded Screen, dedicada a la videoinstalación, cuyo título hace referencia al “expanded cinema”, un término que acuñó el crítico y académico norteamericano Gene Youngblood en 1970. Y que cómo explica Barsanti: “Expanded Screen nace de la convicción de que las pantallas y las imágenes en movimento ocupan un papel cada vez más central en la creación artística y en general también en nuestro modo de vivir. La nueva sección está enfocada al vídeo, pero también a las superficie y las modalidades a través de las cuales las imágenes son emitidas y utilizadas”.

Por su lado, desorientadoras y confusas se revelan las trece interpretaciones site specific que conviven en los contextos de los antiguos quirófanos, zonas de taquillas, salas de espera, cocinas, área de lavado y esterilización para los cirujanos con los relativos equipos originales, despertando un auténtico asombro tanto para los expositores como para los visitantes. Siguen siendo muy variadas las presencias de la main section y muy interesantes los special projects protagonizados por artistas de Francia, Países Bajos y Dinamarca. Suiza ha sido de algún modo el país inspirador para este alma joven del arte al alcance de todos.

Como subraya Casiraghi: “Confieso que al elegir el título de The Others trataba de provocar un poco. No he sido nunca una persona de opciones cómodas y tranquilizadoras. Y no me asusta hacerme las preguntas justas en el momento justo. Y en este año me he cuestionado si nuestras ferias de arte tienen aún razón de existir o si Instagram es feria, galería, crítico e-buyer, todo al mismo tiempo, o si la emoción del encuentro en vivo ya no cuenta para nada”.

Mientras el debate quedaba abierto, entre las galerías y asociaciones presentes eligieron a los ganadores de esta VIII edición de la feria. Los premios han sido repartidos uno por cada sección. En Expanded Screen, el ganador ha recaído en el espacio estonio Foku; en la sección Specific, los trabajos del artista sirio Fadi Al-Hamwi, presentados por East of Elsewhere de Berlín; y el Mejor Proyecto Comisarial (Main+Special Projects) ha sido para la moscovita Szena Gallery. Unos premios que se traducen en que podrán participar gratuitamente en la próxima edición de 2019.

Elementos determinantes para la asignación de los galardones ha sido el valor en la presentación de la propuesta, el abordaje no tradicional del medio pictórico y el diálogo desarrollado entre las dos prácticas artísticas.

Carmen del VANDO BLANCO