Laurie Anderson: experimentación sonora

La artista norteamericana va a llevar a cabo una perfomance en el auditorio del Museo Reina Sofía (14 de noviembre, 19 horas) en la que revisa cuatro décadas de su trabajo a partir de la activación del libro All the Things I Lost in the Flood en el que aborda temas como la pérdida, la memoria y la narración a través de proyecciones multimedia, poesía o música. Entrada gratuita

El Museo Reina Sofía organiza, en colaboración con el Festival RIZOMA, una acción de la norteamericana Laurie Anderson (1947), una de las artistas contemporáneas más relevantes, y pionera de la performance multimedia y de la experimentación sonora con el lenguaje. En esta ocasión revisará cuatro décadas de su trabajo a partir de la activación del libro All the Things I Lost in the Flood (2018), con proyecciones multimedia, lecturas, música y performance que trabaja desde la voz y el lenguaje digital. Este libro es el primer volumen comprehensivo sobre las performances de la artista y reúne una serie de ensayos sobre el lenguaje y la narración escritos por ella.

Laurie Anderson ofrece en el Museo Reina Sofía una performance sobre temas como la pérdida, la memoria y la narración. En ella transforma e integra poesía, lenguaje y nuevas tecnologías, experimentación sonora y comentarios sobre esculturas, óperas e instalaciones multimedia del pasado, articulando un espacio híbrido donde se difuminan las fronteras entre testimonio, ficción y sensación. Esta conferencia performativa única, ya que Anderson no ofrece otra en España, incluye proyecciones multimedia, intervenciones sobre el código, la voz y el lenguaje digital y reflexiones sobre obras históricas (desde óperas a instalaciones), y está basada en este primer volumen que comprende todas las performances de la artista, además de algunos de sus ensayos sobre lenguaje y narración.

Esta actuación forma parte de la línea de investigación del mueso que hace hincapié en las correspondencias entre artes en vivo y artes visuales, e incluye la programación de músicos, coreógrafos y bailarines cruciales en la historia de esta interrelación; ha sido el caso de Merce Cunningham, Martha Graham, Joan La Barbara, Steve Paxton y Simone Forti.

El trabajo de Laurie Anderson ha explorado indistintamente la performance, el cine, la música electrónica y las artes visuales, y tiene un rasgo constante en todos estos medios: el de experimentar con la forma de contar historias y con el lenguaje como creador de sentido. Ha publicado diez álbumes, entre los que destacan Big Science (1982), Mister Heartbreak (1984), Home of the Brave (1986), Life On A String (2001) o Homeland (2010), y ha compuesto la música de películas de Wim Wenders y Jonathan Demme, de obras coreográficas de Trisha Brown, Bill T. Jones y Molissa Fenley, así como la partitura para la pieza escénica Far Side of the Moon, de Robert Lepage. Ha realizado giras internacionales con espectáculos de spoken word y complejas peformances multimedia. Su trabajo como artista se ha exhibido en los principales museos europeos y norteamericanos en exposiciones individuales y colectivas, y como cineasta, ha realizado Home of the Brave (1984) y Heart of a Dog (2005), entre otras películas, además de un amplio número de vídeos.

La llegada de Laurie Anderson a Madrid marca el inicio de tres semanas de programación de la VI Edición del Festival RIZOMA.

Miércoles 14 de noviembre, 19 horas, auditorio del Museo Reina Sofía. Entrada gratuita, previa retirada de entradas online en la web del museo.