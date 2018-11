III Edición del Concurso de Pintura MAXAM

Fundación MAXAM y Down Madrid se unen para reivindicar el potencial artístico y creativo de las personas con discapacidad intelectual. Los interesados en participar podrán hacerlo hasta el próximo 22 de febrero

Fundación MAXAM y Down Madrid han convocado el III Concurso de Pintura MAXAM para personas con discapacidad intelectual. Hasta el próximo 22 de febrero de 2019, los artistas con discapacidad intelectual que así lo deseen pueden presentar sus candidaturas.

El tema central de las obras deberá ser una interpretación libre de Vanitas, de Alfonso Albacete, lienzo recientemente incorporado por la Fundación MAXAM a su colección de pintura, e imagen del Calendario MAXAM de 2019, y que durante las próximas semanas estará expuesto en la Sala Pardo Bazán, Edificio la España Moderna, del Museo Lázaro Galdiano de Madrid.

Las bases del concurso están disponibles en el este enlace. Las obras ganadoras y finalistas serán expuestas al público en una muestra que tendrá lugar en marzo de 2019 en Madrid.

“El concurso pretende dar una oportunidad a las personas con discapacidad intelectual, mostrando sus sensibilidades y capacidades. Este es un colectivo con un alto potencial creativo, que por fin está siendo reconocido a nivel mundial por su original percepción, frescura y calidad de sus obras,” explica Fernanda Cardama, patrona de la Fundación MAXAM y Global Head People & Resources de MAXAM.

Con este tipo de iniciativas, los artistas con discapacidad intelectual reivindican el valor artístico de sus creaciones. En España, estos artistas están ganando poco a poco reconocimiento social como demuestra su participación en muestras tan prestigiosas como el Salón de Otoño, organizado anualmente por la Asociación Española de Pintores y Escultores.

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es trabajar para la plena inclusión de personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual y su plena inclusión social.

La Fundación MAXAM es una organización sin ánimo de lucro que promueve programas culturales y educativos para contribuir al progreso y desarrollo sostenible de la sociedad. Entre sus actividades en el campo de la cultura destacan la Colección de Pintura MAXAM, una iniciativa pionera en el campo del mecenazgo empresarial, la Casa del Explosivo (MUMI), la preservación del legado histórico de la compañía y la divulgación de la figura de Alfred Nobel. En el campo de la educación, la Fundación MAXAM realiza programas para el desarrollo de conocimiento a través de la Cátedra-Empresa MAXAM de Tecnología del Explosivo (ETSIME, UPM) y acuerdos con universidades de referencia de todo el mundo. Asimismo, promueve proyectos con escuelas y estudiantes en las comunidades locales en las que opera la compañía.