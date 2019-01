En homenaje a David Bowie

El pasado 10 de enero se cumplieron tres años del fallecimiento del músico británico, para celebrar su legado artístico, su banda original regresa a los escenarios con una gira internacional que hará una única parada en España el próximo 20 de enero en el Teatro Circo Price de Madrid, dentro del marco del Festival de Invierno de la capital (INVERFEST)

No se trata de un concierto más de los que cada año homenajean a Bowie, ni este grupo es una conven band que simplemente interpreta sus temas. A BOWIE CELEBRATION: The David Bowie Alumni Tour cuenta con algunos de los mejores músicos que tocaron y grabaron con el artista británico a lo largo de su prolífica carrera.

Encabeza la banda el pianista Mike Garson, que conoció a David Bowie en 1971 y desde entonces no solo dejó su huella en muchos de sus álbumes, sino que acompañó al artista en más de 1.000 conciertos, incluida la emblemática A Reality tour, la primera gran gira internacional de Bowie en veinte años. Earl Slick es otro de los integrantes de esta banda, el virtuoso guitarrista que compartió escenarios y las giras de Bowie desde los años setenta hasta la grabación de The Next Day en 2013. Otros de los nombres son Carmine Rojas, bajista en la década de los ochenta, o los vocalistas invitados Corey Glover (Living Colour) y Bernard Fowler (The Rolling Stones).

Un concierto que es una gran celebración de la vida y la música de David Bowie, y ofrece la posibilidad de escuchar todos los temas del músico pop exactamente de la manera en que él quería que sonaran. Por eso, para todos aquellos que no pudieron disfrutar de uno de los artistas más innovadores e influyentes de nuestro tiempo en directo, esta es la oportunidad más parecida de poder vivir esa experiencia.

Numerosas estrellas han actuado con la banda durante la gira. Entre ellas destaca la actriz y cantante Evan Rachel Wood, conocida en su papel de Westworld, que afirma que este espectáculo es lo más parecido a un verdadero show de Bowie: “No es una banda de covers: es la verdadera banda de Bowie, sonando tal y como a él le hubiese gustado sonar”. Entradas disponibles en INVERFEST

Promovido en España por Sold Out, este espectáculo culmina el homenaje que la productora y promotora madrileña ha hecho de esta figura clave de la historia de la música y que arrancó con la exposición David Bowie is que trajeron al Museu del Disseny de Barcelona el año pasado.