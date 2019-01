“Padres” de Xabier Olza

Los Teatros Luchana y la empresa de entretenimiento infantil Mumablue inauguran, coincidiendo con el estreno de esta obra teatral, Ven con tus hijos, una ludoteca que permitirá a padres y madres acudir juntos al teatro. A partir del 26 de enero

Este servicio de ludoteca abrirá con motivo del estreno en Madrid de Padres, función que muestra en clave de comedia la vida de tres parejas que afrontan la paternidad de maneras diversas. En su reparto figuran actrices como Ruth Núñez (Yo soy Bea) y Eva Marciel (Mi Gitana) y ha sido escrita y dirigida por Xabier Olza.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las actuales cifras de nacimientos en España son las más bajas desde 1941. La situación económica, los horarios de los trabajos o la imposibilidad de disfrutar de múltiples opciones de ocio con niños son algunos de los factores que retrasan y reducen la maternidad.

Por ello, y con el objetivo de que los padres no tengan que renunciar a su tiempo de ocio, nace la iniciativa Ven con tus hijos. En la ludoteca de Mumablue niños de entre 4 y 9 años disfrutarán de cuentacuentos, pintacaras y juegos mientras sus padres asisten a una función para adultos.

Para Cristina Rodríguez, CEO de Mumablue, nuestra sociedad “está pensada para que la gente sin hijos pueda disfrutar al máximo. ¿Y qué ocurre con los padres que quieren disfrutar de su tiempo libre a la vez que están con sus hijos o los que no tengan familiares con quien dejar a los más pequeños? Lo cierto es que no tienen muchas más opciones que ir a ver películas y obras para niños o acudir a parques de ocio infantil”.

“Ser padre no debería significar que no puedas consumir ocio para adultos y disfrutar de tu pareja –explica la CEO de Mumablue–. Todos los museos, teatros o cines deberían tener la conciliación en cuenta a la hora de ofrecer sus espectáculos y ofrecer servicios similares. No solo permitiría a muchos padres y madres divertirse más, sino que ayudaría a muchos a perder el miedo a tener un hijo por no tener tiempo para sí mismos”.

Por su parte, Xabier Olza, director, autor y actor de Padres, señala que este mensaje es precisamente uno de los que han querido transmitir en la función: “Tener hijos te enfrenta a momentos para los que en absoluto estás preparado y trastoca completamente tu vida de pareja. Y eso hemos querido reflejar, recreando situaciones cómicas que tanto padres como tíos, abuelos o cualquier persona que tenga amigos con hijos disfrutarán. Unirnos a Mumablue y crear esta guardería en los Teatros Luchana es la manera perfecta de que todos ellos puedan disfrutar de la obra”.

La ludoteca infantil de Mumablue en los Teatros Luchana estará disponible a partir del 26 de enero, con motivo del estreno de Padres, que se mantendrá en cartel los sábados a las 20:00 y los domingos a las 19:30 horas. El precio de la ludoteca será de 5 euros, que podrán ser canjeables por un descuento al realizar un pedido de un libro Mumablue en su página web.