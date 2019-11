Las personas con discapacidad también “pintan”

La Fundación MAXAM, en colaboración con la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Madrid), ha abierto el plazo para que puedan participar todos los interesados en la IV edición de su Concurso de Pintura, una iniciativa que fomenta la integración social de estas personas a través de su expresión artística. Hasta el 24 de febrero

El concurso consiste en realizar una interpretación de la obra del artista Chema Cobo If It Happens To Be, recientemente incorporada por MAXAM a su colección de pintura. Además, esta obra ilustra el calendario MAXAM 2020 que esta Fundación ha presentado recientemente y que se puede adquirir a través de su página web.

En este sentido, la Fundación MAXAM ha celebrado un taller de pintura con los artistas de ArteDown, el servicio de arte de Down Madrid, al que ha acudido Chema Cobo. Durante el taller, los artistas han podido hablar con él sobre su obra y le han preguntado en qué se ha inspirado para hacerla, que sensaciones le evoca, y por qué ha utilizado esas técnicas, entre otras cuestiones que les servirán de inspiración a estos participantes a la hora de elaborar sus obras.

En la IV edición de esta iniciativa pueden participar personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual de toda España. Los interesados pueden presentar un máximo de dos obras de pintura, dibujo u otras técnicas hasta el próximo 24 de febrero en el Centro 3Olivos de Down Madrid. Tras esta fecha, un jurado decidirá los tres ganadores que recibirán un premio económico. Con todas las obras presentadas se realizará una exposición en cuyo acto de presentación se comunicarán los ganadores y se hará la entrega de premios. Consulta las bases del concurso aquí.