Concurso #CulturaDeUrgencias

La fundación Cultura en Vena lanza Cultura de Urgencias, una convocatoria online para jóvenes creadores europeos de las artes visuales y la literatura que busca inyectar arte en los hospitales y reivindica el papel social y transformador de la cultura en el ámbito de la salud y el bienestar. Los participantes pueden enviar sus obras hasta el 27 de octubre

En un momento en el que la crisis del Covid-19 está replanteando las futuras maneras de vivir la cultura, así como su propósito, la Fundación Cultura en Vena lanza Cultura de Urgencias: un concurso online dirigido a artistas menores de 35 años residentes en Europa, cuyo objetivo es fomentar las manifestaciones artísticas que planteen una reflexión sobre el papel positivo de la cultura en la salud y el bienestar de las personas.

En esta primera edición, Cultura de Urgencias estará centrada en las artes visuales y la micro-literatura. Tras una convocatoria abierta en redes sociales, los artistas seleccionados por un jurado experto participarán en el programa Arte Ambulatorio de la fundación, que promueve exposiciones temporales e itinerantes por hospitales de la Sanidad Pública española con el objetivo de mejorar la estancia de pacientes, familiares y personal sanitario. Las obras se expondrán en diferentes áreas hospitalarias: vestíbulos, salas de espera, hospital de día y habitaciones. Más allá del ámbito sanitario, el programa Arte Ambulatorio se extiende además a comunidades rurales o en riesgo de despoblación.

Cultura de Urgencias otorgará varios premios con una dotación económica total de 8.000 euros, con el objetivo de apoyar a los creadores en estas circunstancias de incertidumbre para el sector cultural causadas por la crisis sanitaria. Esta primera convocatoria ha sido financiada íntegramente por la Embajada de la República Federal de Alemania en el contexto de la Presidencia que Alemania ejerce en el Consejo de la Unión Europea. El Círculo de Bellas Artes de Madrid colabora con el concurso y será allí donde se presenten sus resultados.

Tanto Cultura de Urgencias como todas las acciones de la fundación Cultura en Vena se alinean con las últimas directrices sobre arte y salud de la Organización Mundial de la Salud. En noviembre de 2019, la OMS publicó el informe sin precedentes What is the role of the arts in improving health and wellbeing?, en el que se insta a los gobiernos de la región europea a que incluya las prácticas artísticas en sus políticas de salud y bienestar, no solo las de promoción y prevención de la salud, sino las de gestión y tratamiento de la enfermedad.

Establecida como fundación en 2019 pero con una extensa trayectoria en el sector cultural y de las relaciones entre arte y salud, Cultura en Vena tiene como objetivo reivindicar las artes y la cultura como bien de primera necesidad, acercándolos allí donde no suelen llegar: principalmente el ámbito hospitalario y las regiones en riesgo de despoblación. Además, la fundación lidera un estudio científico que investiga losefectos de las prácticas artísticas en la salud y el bienestar, en colaboración con el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Inscríbete aquí, sube tu obra o pieza a Instagram con el hastag #CulturaDeUrgencias mencionando a Cultura en Vena (@culturaenvena) y el título de la obra. Si no tienes Instagram, puedes usar otras redes sociales.

Datos útiles

Fundación Cultura en Vena

Bases del concurso

Fecha límite de presentación de obras: 27 de octubre de 2020

Contacto: hola@culturaenvena.org