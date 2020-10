12º Certamen Nacional de Pintura del Parlamento de La Rioja

La institución riojana ha publicado las bases para poder participar en la próxima edición de su concurso nacional artístico. Además del Premio de Pintura, dotado con 10.000 euros, se concederán tres Medallas de Honor y un Premio Joven entre las obras seleccionadas por el jurado. El plazo de inscripción estará abierto entre el 11 Diciembre 2020 y el 11 Enero 2021

Un año más, el Certamen Nacional de Pintura del Parlamento de La Rioja ha presentado las bases para poder participar y optar a los distintos galardones que se entregan cada edición. En primer lugar, podrán participar en este certamen todos los artistas que lo deseen, nacionales o extranjeros domiciliados en España, con una sola obra original por autor, firmada en el frente o al dorso, inédita, y de reciente ejecución.

En segundo término, el tema y la técnica serán de libre elección. Las obras que se presenten deberán ajustarse a unas medidas no inferiores a 100 cm ni superiores a 180 cm en ninguno de sus lados. No se admitirá ninguna obra que no esté comprendida entre las medidas anteriormente citadas.

Nuclear Family, por Josep Tornero, fue la obra galardonada con el Premio de Pintura Parlamento de La Rioja 2019.

Por otro lado, la obra deberá presentarse enmarcada con un listón que no supere los 3 cm de anchura. No se admitirán las obras protegidas por cristal. Las obras podrán ir protegidas por material plástico transparente e irrompible.

Además, se establece un premio: “Premio de pintura Parlamento de La Rioja 2021” dotado con 10.000 euros (al que se aplicarán, en su caso, las deducciones dimanantes de cuantos impuestos, tasas, etc. sean legalmente obligatorios) y no podrá ser dividido ni declarado desierto. Además de lo anteriormente expuesto, el Parlamento de La Rioja crea un Fondo de Adquisición de Obra dotado con 18.000 euros con el que se adquirirán las tres Medallas de Honor que concede el jurado de entre las obras seleccionadas.

Con independencia del “Premio de pintura Parlamento de La Rioja 2021” y del Fondo de Adquisición indicados anteriormente, el jurado tendrá en cuenta la obras de un joven riojano (menor de 35 años) para la concesión de un “Premio Joven” dotado con 2.000 euros. Las obras galardonadas con el “Premio Parlamento de Pintura 2021” y/o con el “Premio Joven 2021”, además de las tres Medallas de Honor, pasarán a formar parte de la colección artística del Parlamento de La Rioja, que se reserva todos los derechos sobre las mismas. El Parlamento de La Rioja se reserva, asimismo, los derechos de reproducción gráfica de las obras premiadas, no teniendo que abonar a su autor otra cantidad que la establecida como premio.

El plazo de inscripción estará comprendido entre los días 11 de diciembre de 2020 y 11 de enero de 2021 (ambos inclusive).

Moabit I, Iñaki Gracenea, 2016, óleo, acrílico y serigrafía/tela 180 x 180 cm., ganador del 10º Certamen.

Las obras serán presentadas por su autor en el boletín de inscripciones electrónico que aparece en la web del Parlamento o la específica del certamen, completando todos sus apartados. A la inscripción se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación:

Fotografía de la obra que se presenta a concurso en formato digital JPG entre 3Mb y 5Mb. · Documento de Word con la ficha de la obra y explicación de su montaje, si fuera necesario, que no exceda de los 500 caracteres.

Valoración económica de la obra, considerando el precio real de mercado.

Breve currículo artístico que no supere los 2.000 caracteres.

Dos fotografías en formato digital de dos obras recientes. La inscripción será confirmada a través de un correo electrónico y la asignación de un número de registro. El Parlamento de La Rioja podrá solicitar certificado de residencia en España expedido por el respectivo ayuntamiento a quienes no hayan nacido en territorio nacional.

Las obras presentadas serán objeto de una selección previa por parte del jurado sin que, contra esta selección, quepa reclamación alguna. En base a la documentación enviada, el jurado llevará a cabo hasta el jueves 21 de enero de 2021 la elección de 40 piezas y dejará dos en reserva, sin que esta reserva suponga el derecho a ser expuestas salvo que así lo decida el propio jurado.

El jurado aprobado por la Mesa del Parlamento estará compuesto por Antonio López, Manuela B. Mena Marqués, José Mª Luzón Nogué, Pedro Martínez Sierra y Silvia Lindner. Actuará como secretario del jurado, con voz pero sin voto, el Letrado Mayor del Parlamento de La Rioja o Letrado en quien delegue.

Paisaje de costa con pájaros, Emilio González Sáinz, 2008, Óleo/tela 113,5 x 162 cm, ganador del 6º Certamen.

El Parlamento de La Rioja se pondrá en contacto con los artistas seleccionados para que en el plazo del 25 de enero al 4 de febrero de 2021 envíen el original de la obra para su examen. El envío y la retirada de los trabajos que se presenten será por cuenta de los concursantes, a portes pagados, así como el seguro de transporte de las obras, en su caso, y sin que quepa reclamación alguna al Parlamento de La Rioja por posibles extravíos o desperfectos que se puedan producir. Las obras remitidas por transporte contarán con embalaje que pueda ser reutilizado. Aquellas obras que no cumplan con esta condición no serán admitidas

El jurado se reunirá los días 12 y 13 de febrero para llevar a cabo el fallo del certamen y determinar las adquisiciones del mismo. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer a través de los medios de comunicación y página web del Parlamento de La Rioja. Si alguna obra no coindice con la presentada en la inscripción, tiene algún tipo de defecto no apreciado en la documentación enviada o incumple algún punto de las bases, el jurado determinará su destino. En el caso de que sea rechazada, se podrá recuperar alguna de las dos piezas en reserva.

Las obras seleccionadas serán expuestas públicamente en la sede del Parlamento de la Rioja del 5 de marzo al 31 de marzo de 2021. La entrega de premios se desarrollará el viernes 5 de marzo con ocasión del acto inaugural de la exposición. El Parlamento de La Rioja, si lo estima oportuno, editará un catálogo con las obras seleccionadas.

Nocturno, Fco. Javier Garrido, 1998 Oleo/tela 90 x 190 cm., ganador del 1er Certamen.

Tras el periodo de exposición, las obras podrán retirarse en un plazo de 15 días personalmente o, con la correspondiente autorización, por la persona o la agencia de transporte que el autor determine, corriendo por cuenta de este último todos los gastos que se deriven, incluidos el seguro y los aranceles de aduanas, si los hubiera. Terminado el plazo, las obras no retiradas o que no hayan podido ser devueltas por carecer de embalajes reutilizados quedarán a disposición del Parlamento de La Rioja, que podrá decidir sobre las mismas con absoluta libertad.

La organización del certamen se compromete a dar un trato adecuado a las obras recibidas, pero declina toda responsabilidad por pérdida de obras, posibles extravíos, desperfectos o cualquiera otra causa, así como por los daños que puedan sufrir las obras durante el transporte, almacenaje y exposición de las mismas.

Las obras premiadas o adquiridas, en su caso, serán propiedad del Parlamento y los autores ceden a la Cámara a título gratuito los derechos de explotación de su obra en las modalidades de reproducción, compunción pública y distribución.

Día del fallo de la octava edición del Certamen Nacional de Pintura del Parlamento de La Rioja.

La resolución de todas las cuestiones que puedan surgir o plantearse sobre este certamen son de exclusiva competencia del jurado. El mero hecho de presentarse a este certamen supone la aceptación de las bases.

Por último, en cumplimiento de la normativa de Protección de datos, los datos personales recabados serán tratados como responsable por el Parlamento de La Rioja, domiciliado en C/ Marqués de San Nicolás 111 de Logroño, La Rioja. El tratamiento de los mismos tiene como finalidad la gestión del Certamen Nacional de Pintura que organiza el Parlamento de La Rioja. La legitimación para el tratamiento es el consentimiento otorgado por el propio interesado.