LibrosArte, un nuevo concepto de galería

Esta galería madrileña, dedicada al arte contemporáneo y dirigida por Enrique Flores, destina su espacio a artistas con bagaje y también a la búsqueda de nuevos valores. Hasta el 16 de junio exhibe la obra del galardonado creador hispano-cubano Felipe Alarcón Echenique

El recorrido de Enrique Flores hasta llegar a abrir una Galería comienza en editoriales de Bibliofilia allá por 1993. Planeta y, sobre todo, la desaparecida FMR (Iniciales de Franco Maria Ricci) le introdujeron en el mundo del arte. Hace 5 años empezó a trabajar por su cuenta. Al principio siguiendo por el terreno de la Bibliofilia, pero sus inquietudes le acercaron al arte gráfico. Y con ello, de forma lógica, al arte en general.

Así llegó a ARCO 2019. Allí coincidió con el artista Felipe Alarcón Echenique, a quien había conocido unos meses antes por mediación del editor Juan Carlos Solis. Fue en ese instante cuando nació la idea de dar un paso más y lanzarse con él al apasionante mundo de la edición. La valoración del trabajo y el talento de los artistas es muy importante y comenzaron a ser socios. Así ha sido en las dos Obras que han realizado juntos hasta la fecha: “Beethoven Inmortal” y “Dante: Infierno, Purgatorio, Paraíso”. La primera salió a la luz en Septiembre de 2020, en plena pandemia. “Valiente”, le decían. Nació en tiempos difíciles porque hay que luchar contra el virus de todas las formas posibles.

El galerista Enrique Flores posa en Galería LibrosArte junto a las obras del artista Felipe Alarcón. Más arriba, fotografía del galerista y el creador hispano-cubano en el mismo espacio.

Enrique Flores ha encontrado en la edición un camino a seguir. En todo camino hay etapas. Y la siguiente parada en su trayecto ha sido abrir una Galería. Dice que escucha comentarios positivos y negativos: “Hace falta”, “Es el momento, aguanta y triunfarás”, “Estas loco, el arte es objeto de lujo y viene una crisis fuerte”. Él asegura que la pandemia no puede paralizar su vida: “Quiero dejar un legado de fuerza y esperanza, también de estabilidad, a mi pequeña princesita”. Y el 5 Mayo, el día de su cumpleaños, se inauguró.

La Galería

En la Galería hay tres zonas diferenciadas, exposiciones, arte gráfico y libros de artista. Es la única Galería que presenta una especialización en Libro de Artista. Es su seña de identidad.







Distintos espacios de la Galería LibrosArte en los que se puede contemplar la obra de Felipe Alarcón y también libros de artista.

La primera exposición programada ha sido de Felipe Alarcón, el más galardonado en España en los últimos años. La segunda de un artista con un gran currículum, aunque menos conocido de lo que debería, Enrique González Flores. Podemos encontrar obra suya en el Reina Sofia, la Calcografía Nacional, The Hispanic Society of America (New York), Museo de Arte e Historia de Aurillac (Francia), Congreso de los Diputados, Biblioteca Nacional…..

LibrosArte se dedica al arte contemporáneo, a dar un espacio a artistas con bagaje pero poco conocidos, y a la búsqueda de nuevos valores. La Galería es un escaparate de lo que hay detrás. Muchas obras en catálogo y también búsquedas personalizadas.

En arte gráfico disponen de obras de Tàpies, Miró, Arroyo, Feito, Canogar, Clavé, Ouka Lele, Equipo Crónica, etc. Habrá presentaciones de Libros de Artista, coloquios, y se muestran abiertos a cualquier idea nueva que les presenten. También editan sus propias obras.

El artista Felipe Alarcón y Enrique Flores comentan una de las principales obras del creador hispano-cubano.

En el “Beethoven” se conjugan por primera vez la música clásica, la poesía y el arte contemporáneo. Es la obra que nace cuando Felipe y Enrique se conocieron. Una de sus piezas estrella es “Aurea Dicta”, el primer libro de artista ideado, diseñado y controlado en su totalidad por Miquel Barceló. Además, colaboran con varias editoriales. Y disponen de una gran selección de Libros de Artista editados en Francia desde los años sesenta a los noventa.

Datos útiles

Galería LibrosArte

Galerista Enrique Flores

Calle Núñez de Balboa 35 (Madrid)