“Ellas”, el homenaje femenino de Fernando de Ana

Esta muestra supone una vuelta al origen figurativo entre lo divino y lo humano, donde el artista retrata, con ironía, historias de poder femenino en la abigarrada lucha contra el patriarcado reinante. Hasta el 2 de julio en Gärna Art Gallery

Comisariada por Topacio Fresh, que de esto sabe un poco, Gärna, su galería madre en el conocido callejón de Jorge Juan, presenta “Ellas”. Pronombre personal de tercera persona del plural, en este caso, femenino. El tributo que hace Fernando de Ana (Madrid 1979) a la mujer de hoy, en todas sus facetas.

Una particular reflexión de este licenciado en Bellas Artes, creador de dibujos animados, sobre el aún dominante género masculino en todo: lo social, lo económico, lo cultural. De ahí, esta muy colorista, veraniega, divertida, fresca y atractiva muestra de retratos libres de ataduras.

De izquierda a derecha: Satisfayer, Me ha dejado en visto y Qué mira, cuadro!, por Fernando de Ana, 2023.



Las mujeres aquí retratadas «no piden perdón, tampoco permiso», sentencia el artista de técnica laboriosa, con taller en pleno barrio de Salamanca, acompañados de un guiño, hecho código QR, donde poder ahondar en la apasionante historia de la vida que las acompaña y las ha llevado, cuál sombra, hasta quedar inmortalizadas allí.

“Heroínas” sí, de carne y hueso que completan la serie de lienzos expuestos, muy lejos de lo hasta ahora elaborado, de gran formato, salpicado de estatuas, libres, caóticas, como queriendo decir o advertir…Con cierto coqueteo a la capacidad creativa del artista al saber capturar valores intrínsecos como el atrevimiento, el deseo, el tesón con una equilibrada, acertada, dosis de gracejo: “Somos chicas estamos locas”.

De izquierda a derecha: ME HA DEJADO EN VISTO I Y II y ESTE ES MI MOMENTO Y NADIE ME LO VA A JODER, por Fernando de Ana, 2023.

Y es que al contemplar la muestra, se percibe el humor a raudales, el casi reírse de uno mismo, unido a la búsqueda de ese lado positivo que siempre existe, de las cosas adversas, aunque estas, no hagan ni pizca de gracia. Arte convertido en lema: “Una mahou y una de mejillones”. “Este es mi momento y nadie me lo va a…”, «¿Qué miras muchacho?» o «¿No te has depilado. Me suda…?» Mejor descubrir.

La vuelta al origen, pintura figurativa, de un viajero creativo que pinta con esmerada rutina en atuendo deportivo y tras un buen café. Fernando es veterano conocedor y asiduo a ferias y mercados asiáticos, Taiwán, Tokyo y americanos, en breve Los Ángeles y Nueva York. Donde su paleta de colores chillones y estridentes definen ahora el estilo de su no indiferente trabajo, la manera de ver el mundo, en este cuentacuentos de la vida cotidiana.

Sobre estas líneas: Díptico Sábes tía? Tía no me rayes. Arriba, de derecha a izquierda: Mi besti la travesti y ¿No te has depilado? Me suda tol coño. Todas las obras de Fernando de Ana, 2023.

Es el retrato de una generación despojada de estereotipos, de corsés sociales. Que gracias a estos diálogos de realidad y al poder de la pintura, como uno de los canales de expresión, rompe con muchas de las barreras establecidas.

Un homenaje altavoz a la mujer sin distinción, a las miles de mujeres diferentes, anónimas, luchadoras, intransigentes con lo impuesto desde hace tiempo, pero con un poso vital inigualable que sobresale gracias a este sarcasmo artístico, ahora retratado por este director de proyectos de grandes firmas fashion, para dar visibilidad, una vez más, en aras de un mundo más equitativo, lejos del consabido patriarcado.

César Serna

Datos útiles

“Ellas”, por Fernando de Ana

Gärna Art Gallery. Calle de Jorge Juan, 12 (callejón)

Hasta el 2 de julio de 2023