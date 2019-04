María Siebald e Itziar Barrio: lenguaje de signos y cuestiones de robótica

Naves Matadero (Madrid) presenta Trasunto #2, una adaptación de Siebald de poemas a LSE, donde cada uno es interpretado por un intérprete sordo y/o hipoacúsico, que realiza una pieza coreográfica individual (del 4 al 21 de abril), y Robota MML, una pieza escénica donde Barrio aborda mecanismos de producción laboral y la deconstrucción del aparato cinematográfico (12, 13 y 14 de abril)

En Trasunto #2, la creadora chilena María Siebald adapta seis poemas inéditos de poetas españolas contemporáneas y un poeta sordo, adaptados a una coreografía corporal y sintaxis propia de la Lengua de Signos Española (LSE). Los poemas son narrados en off en las voces de las poetas, para luego ser ejecutados por los intérpretes acompañados de sonidos para los oyentes y frecuencias vibratorias para la comunidad sorda.

Además, se presenta la instalación 30 ADH, una adaptación en LSE de los Derechos Humanos, 30 micropiezas corporales interpretadas por bailarines y actores sordos. Esta videoinstalación es de acceso gratuito. Con estas piezas se pretende impulsar la iniciativa de acercar a la comunidad sorda a la cultura literaria, motivar el diálogo entre las comunidades de sordos y oyentes y generar un vínculo entre España y Chile.

María Siebald, actriz y directora del grupo de performance Nerven&Zellen, se hizo mundialmente conocida con un videoclip de la versión de Scissor Sister de Comfortably Numb de Pink Floyd. Esta artista chilena investiga el lenguaje de signos desde 2009 y la incorpora al lenguaje escénico, creando proyectos diseñados para la comunidad sorda. Su objetivo es acercar a las personas sordas a la cultura musical, artes escénicas y poesía, abriendo espacios de diálogos entre sordos y oyentes. “Cada oyente lleva una banda sonora en su memoria”, explica Siebald. “Queremos facilitar a las personas sordas a construir una memoria visual, identificarse con los mensajes de los autores y que puedan acceder a una pieza pensada para ellos”, continúa.

Entre sus proyectos cabe destacar las plataformas digitales NZcanal y NZcanal infantil, para las que realiza y publica videoclips musicales adaptados al lenguaje de signos e interpreta grandes éxitos de la música (como Scissor Sister, Amy Winehouse o Luz Casal, entre otros).

Dirección: María Siebald. Curatoría poetas: Rodrigo Olavarría. Poetas: Laura Casielles, Berta García Faet, Luz Pichel, Jessica Pujol, Ángela Segovia, Miguel Ángel Sampedro. Performers: Román Palamariuk, Christian Gordo, Marcos Pereira, Ángela Ibáñez, Aleluya Peña, María José López. Música: Pablo Palacio.

Itziar Barrio: Robota MML (12, 13 y 14 abril)

La artista multimedia Itziar Barrio, que vive y trabaja en Nueva York desde hace una década, durante una residencia en Naves Matadero creará Robota MML, una pieza escénica que aborda cuestiones de robótica, mecanismos de producción laboral y la deconstrucción del aparato cinematográfico. Un proyecto en el que trabajará con un equipo de rodaje y diferentes colaboradores como el doctor en robótica Javier F. Gorostiza, la guionista Sonia Marí y María Jerez en la dirección actoral y de escena. Robota MML consiste en el rodaje de una película, un remix de otras cintas y referentes culturales que propicia un encuentro.

La primera vez que apareció el término “robot” fue en la obra de teatro de ciencia ficción R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) escrita por Karel Capek en 1920 y estrenada en Nueva York en 1922. La palabra “robot” fue ideada por el hermano del autor a partir de la palabra checa ”robota”, que significa “trabajo”. R.U.R. se desarrolla en una fábrica donde construyen robots para liberar al ser humano del trabajo. Y en ROBOTA MML, Itziar Barrio resitúa a los personajes de esta obra en un contexto sensibilizado con la conciencia de clase y el biopoder.

Otra referencia de ROBOTA MML es la obra La balsa de la Medusa, pintada por Théodore Géricault en 1819 y que inspiró a Luis Buñuel a la hora de escribir El Ángel exterminador. Géricault retrata en su cuadro a los supervivientes de una balsa a la deriva en medio del mar. Mientras los altos cargos se preocuparon de salvarse a sí mismos primero, padecieron deshidratación y recurrieron al canibalismo para sobrevivir.

“Todos estos referentes se encuentran en gestos contemporáneos como el culturismo (bodybuilding) o el uso de la quema de objetos en vídeos musicales recientes”, explica Itziar Barrio. “ROBOTA MML aborda de manera interrelacionada cuestiones de robótica, mecanismos de producción laboral y la deconstrucción del aparato cinematográfico. A través de cuerpos, tecnología y humo, se construirá un relato a lo largo de dos semanas en la Nave 11, articulado a través del proceso de ejecución, colaboración y encuentro con los agentes implicados”, resume la artista.

Durante los últimos días, el proceso se abrirá al público conformando la pieza escénica ROBOTA MML.

Las exposiciones de Itziar Barrio desbordan la etiqueta de cualquier disciplina y atraviesan la performance, el cine, la fotografía, la instalación y las artes plásticas. Ha presentado su obra en espacios internacionales como PARTICIPANT INC (Nueva York), MACBA (Barcelona), Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado, Museo del Banco de la República (Bogotá), Abrons Arts Center (Nueva York) o la Bienal de la Habana, entre otros. En 2018, realizó su primera gran retrospectiva en Azkuna Zentroa (Bilbao) bajo el título de BY ALL MEANS, comisariada por Johanna Burton.

Concepto y dirección: Itziar Barrio. Directora de escena y actoral: María Jerez. Guionistas: Sonia Martí Gallego e Itziar Barrio. Doctor en robótica e ingeniero: Javier F. Gorostiza. Performers: Ainhoa Hernández, Cuqui Jerez, Anto Rodríguez, Pepe Serrano, Cary Rosa Varona y Javier Vaquero Ollero. Con la colaboración de: colectivo La Dalia Negra. Directora técnica y de fotografía: Sara Gallego. Segunda cámara: Jorge Sirvent. Sonido: Raúl Gómez. Asistente de Sonido: Diana Coral Poedrahita. Vestuario: Pablo Pelocodo. Diseño de iluminación: Víctor Colmenero. Diseño de espacio: Víctor Colmenero e Itziar Barrio . Diseño gráfico: Jaume Marco . Foto Fija: Álvaro Hormiga. Producción: Carolina Olivares y Tatiana Tarragó. Productora: CO producciones. Sin tristesse, poema de Mariano Mayer. Los Rrobots han sido diseñados e implementados en colaboración con los/las alumnos/as de 4º de la asignatura Diseño Interactivo del Grado de Diseño de Producto de la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, ESNE.