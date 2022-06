Azkuna Zentroa y la UPV imparten el primer Máster Propio de Práctica y Teoría en Artes y Cultura Contemporánea

Dirigido a profesionales, creadores, investigadores y estudiantes del ámbito cultural y artístico, este curso académico, realizado en colaboración con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), se articula en torno a ocho seminarios y cuatro áreas transversales relacionadas con la profesionalización, el debate, el conocimiento de la red y el trabajo colectivo. De octubre a junio de 2023

Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, da un paso más en su apoyo a la difusión de la cultura contemporánea con la puesta en marcha del Máster Propio de Práctica y Teoría en Artes y Cultura Contemporánea junto con la Universidad del País Vasco UPV/EHU. La primera edición arranca en octubre de 2022 y está dirigido a profesionales, creadoras/es, investigadoras/es y estudiantes del ámbito cultural y artístico.

Azkuna Zentroa impulsa esta colaboración con el ámbito académico universitario como parte de la estrategia establecida en el Proyecto Programa 2019-2023 para hacer del Centro una plataforma de acceso a la cultura contemporánea. El Máster Propio de Práctica y Teoría en Artes y Cultura Contemporánea está acreditado por la UPV/EHU y verificado y certificado por la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq). El plazo de preinscripción sigue abierto.

Experiencia inmersiva

El programa propone una experiencia inmersiva en el contexto real de la gestión de un Centro de Cultura Contemporánea, a través de la experiencia y el conocimiento de más de cuarenta profesionales del ámbito artístico y cultural.

En este sentido, capacita para el abordaje completo de un proyecto artístico: desde la presentación de la propuesta hasta la gestión administrativa y financiera, la producción técnica, el plan de marketing y comunicación o la activación de redes de colaboración con instituciones culturales públicas y privadas.

La primera edición de este Máster Propio tendrá lugar entre octubre de 2022 y junio de 2023.

El programa, desarrollado en colaboración con la UPV/EHU, proporcionará la formación necesaria para entender la nueva realidad de la producción cultural desde una perspectiva aplicada e innovadora, ya que ofrece una intersección entre lo teórico y la profesionalización, entre el rigor académico y la práctica del día a día en un Centro Cultural como la Alhóndiga.

Este nuevo curso será así un punto de encuentro facilitador de la creación, el pensamiento, el conocimiento y la profesionalización en torno a la producción artística actual. Un contexto donde la formación se construya a partir de un marco de realidad, observando cómo las decisiones más conceptuales o teóricas se transforman en programación tangible en un centro de sociedad y cultura contemporánea como es Azkuna Zentroa.

Este máster propio será también un espacio de intercambio de conocimiento, con cerca de 40 artistas y colaboradas/es imprescindibles de Azkuna Zentroa que transmiten su saber desde la práctica artística, investigadora y curatorial. El curso académico se articulará en torno a ocho seminarios en los que se abordarán temas que van desde el texto y la palabra a los soportes del arte, la cultura y los derechos, la creación de nuevos públicos, las prácticas curatoriales, la gestión o la importancia del archivo, y en torno a cuatro áreas transversales relacionadas con la profesionalización, el debate, el conocimiento de la red y el trabajo colectivo y un bloque que incluye el Trabajo Fin de Máster.

Ocho seminarios

SEMINARIO 1 – CRÍTICA, TEXTO, PALABRA, ESCRITURA, RELATO Creación artística y escritura han estado ligadas de manera estrecha a partir de los albores de la modernidad. Desde la historiografía académica hasta creaciones textuales de artistas contemporáneos, pasando por manifiestos, textos teóricos y la crítica de arte, la escritura completa –tanto de manera crítica como poética– la obra de arte. El presente seminario aborda dichas relaciones, por un lado, desde postulados de la historia del arte, mediante un repaso general a las principales fuentes del arte moderno y contemporáneo, y, por otra parte, a partir de la propia creación de textos sobre/desde/para la obra artística. Se conjugarán, en este sentido, sesiones de carácter teórico con la práctica creativa de textos. Profesorado: Mikel Onandia e Iván de la Nuez.

SEMINARIO 2 – IMAGINARIOS HÍBRIDOS, OTROS SOPORTES E INTERACCIONES: Estrategias de desplazamiento en/desde/para las prácticas artísticas contemporáneas Se propone como un espacio-tiempo-teórico-práctico desde el que desprogramar ciertos convencionalismos vinculados a modos, formatos y soportes tradicionales del arte. A partir de la puesta en común y análisis de diversos procesos de trabajo, ahondaremos de manera conjunta en los intersticios no normativos que permiten repensar el hacer con desde el ahora, para explorar perspectivas que den cuenta de la particularidad que requiere cada propuesta, enfocándonos en el desarrollo de herramientas específicas para cada proceso de trabajo. Con el objetivo de señalar cada acción como potencia crítica capaz de desbordar la institución artística hacia la esfera pública. Profesorado: Edurne González Rosa Casado.

SEMINARIO 3 – EL ARTE DE ESTAR JUNTAS/OS: El encuentro y ser público hoy (online) Baile entre la práctica y la conceptualización sobre la idea de observar y activar al otro. Un compromiso conocido pero siempre nuevo, que se construye desde las diferentes responsabilidades adquiridas por las partes y que tiene por finalidad un tiempo juntas/os en un espacio común. ¿Qué es el arte de estar juntas/os?, ¿Cómo se construye ese tiempo juntas/os y sus reglas? ¿Cómo desarrollarlo y preservarlo? ¿Cuáles son las herramientas que lo alimentan? Profesorado: Maral Kekejian Pepe Zapata.

SEMINARIO 4 – COPY THIS MUSEUM!!! Apropiación y remezcla en la era del copyright Acercamiento crítico a algunos de los fundamentos clave sobre los que se construye el sistema del arte contemporáneo como son la(s) autoría(s), el estatus de original en las obras, la gestión privativa del patrimonio (el mercado?). Profesorado: Natxo Rodríguez, Fito Rodríguez.

SEMINARIO 5 – PRÁCTICAS Y PENSAMIENTOS CURATORIALES CONTEMPORÁNEAS. ESTO NO ES UNA EXPOSICIÓN Si partimos de la base de que el arte contemporáneo es cambio constante es lógico pensar que la exposición deba reformularse permanentemente y que el comisariado no deje de reinventarse. La exposición ha dejado de ser un discurso cerrado para ser una plataforma desde la que generar múltiples posibilidades. Montar una exposición es fácil. Comisariarla es otra historia. El seminario será una invitación a pensar en todo ello, desde el discurso y el campo de las ideas. Lo importante aquí será detenerse en el tiempo del arte y aprehender su ritmo particular, pensar colectivamente el cruce entre la teoría y la práctica. En ese baile se analizarán diversos modos de hacer, pensar e investigar; se estudiarán viejas jerarquías entre conocimientos y se cuestionarán los límites del campo académico. Profesorado: Bea Espejo y Bulegoa z/b.

SEMINARIO 6 – GESTIÓN CRÍTICA/ARTS MANAGEMENT La gestión es un asunto demasiado serio para dejarlo solo en las manos de las/os gestores. Solo hay una gestión peor que la que no se hace: hacerla sin conocimiento. Estas frases sencillas encierran problemas más complejos que iremos desmenuzando en esta asignatura en la que abordaremos el hecho de que, como en otros ámbitos del arte y la cultura, la gestión -y la autogestión- se ha convertido en un capítulo inevitable en la vida de las/los creadores más disímiles. Profesorado: Fernando Pérez, Arantza Lauzirika, Juan Pablo Huércanos/José Luis Pérez Pont.

SEMINARIO 7 – WORKSHOP // ARQUEOLOGÍA EN REVERSO con Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum En este seminario, Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum invitan a las y los participantes a mirar la práctica artística con una perspectiva a muy largo plazo. Se explorará el desajuste entre el tiempo geológico y tiempo cultural abordando la transitoriedad del sentido de los signos y símbolos. Profesorado: Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum.

SEMINARIO 8 – ARCHIVOS DE LO EFÍMERO El seminario centra la atención en el concepto de “archivo” para reflexionar sobre cómo, en las últimas décadas, las prácticas de archivo han provocado una confrontación del hacer del arte con su propia historia. A partir de una reflexión sobre el estatus de las imágenes, propone una aproximación teórico-práctica para abordar críticamente sobre las relaciones entre imágenes, gestos, historia y memoria. Junto al concepto de “archivo” se sitúa el de “lo efímero” que, si bien parece contraponerse, abre la posibilidad para pensar, de forma nueva, las prácticas de almacenaje, clasificación y dominación. Abordando ideas en torno al archivo y a lo efímero, la gran Historia y las pequeñas historias entran en conversación y cuestionan nuestra relación con lo documentable, lo imaginable, lo habitable. Profesorado: Isabel de Naverán y Usoa Fullaondo.

Cartel del Máster Propio impartido de forma conjunta por Azkuna Zentroa y la Universidad del País Vasco – UPV/EHU.

Líneas transversales

LÍNEA TRANSVERSAL 1 / RED Se abordarán temas como la labor editorial desde la producción cultural, el urbanismo participativo, la labor del comisario/curador, la práctica escénica, el vínculo entre la práctica curatorial y la práctica editorial, el análisis de los objetos como materia para la escultura, la financiación, producción y distribución de creaciones experimentales.

LÍNEA TRANSVERSAL 2 / LABORATORIO Cada vez más, la práctica artística y cultural contemporánea es inseparable del dominio de las herramientas discursivas. Ya sea para desarrollar una trayectoria profesional en el campo del arte o para desempeñar tareas de curaduría o coordinación de proyectos, se requiere un alto nivel de expresión escrita y oral, habilidades para la argumentación, así como capacidad para la reflexión crítica, la investigación y el aprendizaje permanente. Esta línea transversal se propone abordar estas necesidades mediante una combinación de metodologías de diversa índole. El objetivo es tanto adquirir técnicas concretas de escritura y expresión oral como desarrollar aptitudes para el pensamiento creativo, la conceptualización, la confianza interpersonal o la escucha activa.

LÍNEA TRANSVERSAL 3 / PROFESIONALIZACIÓN Espacio en el que conocer y abordar casos prácticos de Azkuna Zentroa –Alhóndiga Bilbao donde se profundizará en el trabajo subterráneo y menos evidente que es necesario llevar a cabo para desarrollar proyectos culturales o artísticos.

LÍNEA TRANSVERSAL 4 / AUZOLAN Se concibe como un espacio específico dedicado a trabajar en la creación de un proyecto colectivo, a partir de los conocimientos adquiridos tanto en los ocho seminarios como en las otras líneas transversales. En este espacio el grupo debatirá en torno a la elección de la orientación del proyecto, al reparto de tareas, a la organización de los tiempos, etc

Datos útiles

Título: Máster Propio de Práctica y Teoría en Artes y Cultura Contemporánea

Fecha: Octubre 2022-junio 2023

Organizan: Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao y la Facultad de Bellas Artes Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibersitatea

Duración: Octubre 2022-junio 2023 (entrega y defensa de TFMs en septiembre)

Sede: Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao

Créditos universitarios 60 ECTS

Públicos: Profesionales; creadoras/es; investigadoras/es; estudiantes del ámbito cultural y artístico.

Salidas profesionales: Gestor/a cultural, profesional de las industrias creativas y culturales, comisariado de proyectos, producción y técnica de proyectos culturales y artísticos. Da acceso al programa de doctorado de la UPV/EHU mediante un curso puente.

Precio: 2.700 euros