Sorolla, Rubens, Monet y otros grandes inundan LOOM Salamanca

El espacio LOOM de Madrid acoge hasta el 27 de octubre la exposición digital Second Canvas, compuesta por cinco obras de arte en superalta resolución, además Madpixel mostrará in situ cómo funciona ROB, el robot gigapixel capaz de capturar más allá de lo que el ojo humano puede ver, en cientos de obras maestras de todo el mundo

Rubens, Brueghel, Monet, Sorolla, Bloch y Vermeer se dan cita en LOOM Salamanca, el espacio más exclusivo de LOOM, la marca de espacios de trabajo flexible de MERLIN Properties, con la exposición digital “Second Canvas: 5 obras escogidas”, gracias a Madpixel, compañía española especializada en la digitalización de obras de arte en súper-alta resolución.

Se trata de la primera exposición llevada a cabo por Madpixel fuera de un entorno exclusivamente cultural, lo que pone de manifiesto la apuesta de LOOM por la diversidad dentro de su comunidad.

Los asistentes podrán experimentar en primera persona cómo funciona la tecnología de Madpixel, que permite explorar al detalle cinco obras maestras de la pintura universal, mostrando lo que el ojo humano no es capaz de ver a simple vista y revelando las historias de los personajes, la simbología, y la técnica de los maestros a los que pertenecen las obras. Conocer esas historias en profundidad será posible gracias a la funcionalidad de storytelling, ya que cada obra incluye entre cinco y diez detalles que pueden ser consultados a través de un iPad conectado a un proyector.



Una experiencia digital e interactiva en la que podemos disfrutar con el máximo detalle de cinco obras pictóricas de los siglos XVII, XIX y XX, elegidas entre las más representativas de cuatro museos europeos de la plataforma Second Canvas. Esta muestra digital que combina barroco, impresionismo, simbolismo y realismo, nos permite explorar las obras con un súper-zoom que llega más allá de lo que el ojo humano puede ver, descubriendo detalles escondidos y las historias que estos encierran. En dos de las más emblemáticas obras podremos además activar la visión de infrarrojos para descubrir los “arrepentimientos” del artista y el boceto que es esconde tras la pintura.



Se trata de la primera exposición digital Second Canvas que tiene lugar fuera de un museo o centro de arte, lo que permite dotar a las ciudades de nuevos espacios donde disfrutar de la cultura, en este caso en un espacio LOOM que se abre al público para ofrecer una experiencia que combina arte y tecnología accesible e interesante para todo tipo de público, no solo los amantes del arte.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo gracias a la colaboración entre LOOM y Madpixel, creadores de Second Canvas y empresa líder en digitalización de obras de arte en súper-alta resolución, en una apuesta de LOOM por ofrecer nuevas experiencias en sus espacios colaborando con empresas innovadoras.

Obras que componen la exposición digital:

– La Joven de la Perla, de Vermeer, 1665 (Mauritshuis, La Haya)

– El Jardín del Edén, de Rubens y Brueghel, 1615 (Mauritshuis, La Haya)

– In a Roman Ostería, de Bloch, 1866 (SMK Galería Nacional de Dinamarca, Copenhagen)

– Puesta de sol en el Sena en Lavacourt, efecto invierno, de Monet, 1880 (Petit Palais – Paris Musées)

– Patio de la casa Sorolla, de Sorolla, 1917 (Museo Carmen Thyssen, Málaga)



Hasta el 27 de octubre esta exposición digital mostrará cómo funciona ROB, su robot gigapixel capaz de crear imágenes en súper-alta resolución. Este dispositivo inteligente toma cientos de imágenes de una obra de arte y crea un gran mosaico de fotos que después sube a su servicio de postprocesado en la nube para generar como resultado una imagen gigante, cientos de veces superior a la que obtenemos con una cámara profesional tradicional.

Combinando estas súper-imágenes con la tecnología Second Canvas, es posible crear exposiciones digitales donde los visitantes pueden apreciar cada detalle de la obra, cada pincelada, incluso más allá de donde el ojo humano puede alcanzar a simple vista, e interactuar con ellas para explorarlas libremente, o dejar que el sistema de storytelling de Second Canvas nos vaya llevando en un viaje por el interior de la obra mientras nos relata los secretos de sus personajes, simbología, técnica, etc.

La tecnología más innovadora desembarca en el buque insignia de LOOM

Con una superficie de más de 1.900 m2, LOOM Salamanca acaba de abrir sus puertas con una capacidad para 270 puestos de trabajo. Cuenta con una profundidad y amplitud sin parangón y un cuidado y rompedor diseño arquitectónico. Completa el conjunto la joya de la corona del edificio: un espectacular lucernario de 162 m2 que aporta luz natural al conjunto del espacio, haciendo que interior y exterior se fundan para que los usuarios tengan un ambiente idóneo para realizar su trabajo.

El nuevo espacio LOOM está pensado para ser un lugar único y representativo donde las distintas StartUps tengan la oportunidad de desarrollar sus proyectos, una experiencia de trabajo alternativa donde poder impulsar el desarrollo profesional y la creatividad. Este espacio de trabajo permite desarrollar correctamente las actividades profesionales a la vez que poder disfrutar de distintas actividades culturales y de ocio como es esta exposición de arte digital. De este modo, los espacios LOOM enriquecen el desarrollo profesional pero también el personal.

Situado en pleno corazón del barrio de Salamanca, en la calle Don Ramón de la Cruz 38, LOOM Salamanca es el sexto espacio de la marca que suma, con éste, más de 10.500 m2

destinados al trabajo flexible en puntos estratégicos de la capital, a los que pronto se sumarán nuevas aperturas tanto en Madrid como en Barcelona.