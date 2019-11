El Centro de Arte de Tarragona acoge hasta el 23 de diciembre una exposición compuesta por 88 instantáneas (la mayoría de ellas inéditas) de los años sesenta y setenta de la primera fotorreportera española. Por otra parte, la Fundación Barrié (A Coruña) presenta, hasta el 19 de enero, por primera vez en España una retrospectiva del fotógrafo británico. Las dos muestran reflejan la transformación de la indumentaria femenina y la forma en que esta se comunicaba al público durante varias décadas del pasado siglo

Joana Biarnés (Terrassa, 1935-2018), la primera fotorreportera en España, empezó a colaborar en la revista La Moda en España en la década de los sesenta del pasado siglo cubriendo crónicas de moda de la alta costura de Barcelona, la más importante de nuestro país en esos momentos. Después, y gracias a su trabajo en el diario Pueblo, Biarnés se convirtió en la cronista de la moda de la capital española y de la sociedad madrileña.

La exposición Joana Biarnés, moda a pie de calle, ofrece al visitante un recorrido por la fotografía de moda durante los años sesenta y principios de los setenta en Madrid, Barcelona y capitales mundiales del prêt-à-porter como París.

Esta muestra resume una faceta poco estudiada de la fotoperiodista, quince años de dedicación a la fotografía de moda, justo cuando evolucionó de lo formal y lo clásico a la transgresión de los discípulos de Balenciaga, André Courrèges y Paco Rabanne, pasando por el movimiento hippie. Biarnés vivió de primera mano estos cambios. Además, y gracias a su formación de fotoperiodista, Biarnés situó a las modelos en la calle, dejando de lado la fantasía y sofisticación que imperaba en la fotografía de moda de aquellos momentos.

La exposición incluye fotografías de reconocidos modistos barceloneses como Asunción Bastida, Pedro Rodríguez y Carmen Mir, y de los madrileños Lino o Elio Berhanyer; de las jóvenes promesas del momento en la capital española como Marbel Jr., Miguel Rueda, Juanjo Rocafort y Antonio Nieto –diseñador de su traje de boda y del de Karina para el Festival de Eurovisión–, e instantáneas de Courrèges, Paco Rabanne o Mary Quant en París y Londres. Además, la muestra se completa con fotografías de la Gauche Divine de la Ciudad Condal, así como de Massiel, Karina, Tita Cervera o Marisol.

La exposición, organizada por el Centre d’Art Tarragona y la Fundación Photographic Social Vision, entidad comprometida en divulgar y potenciar el valor social de la fotografía documental, y representante del Archivo Joana Biarnés, está comisariada por Josep Casamartina i Parassols, historiador y crítico de arte, arquitectura y moda, escritor, guionista y director de la Fundación Antoni de Montpalau, que reúne una de las colecciones textiles más destacadas y representativas del Estado español. La exposición ha sido producida por el Ajuntament de Tarragona con el apoyo del Ajuntament de Terrassa que también acogerá la muestra en 2020.

Norman Parkinson: siempre con estilo

Organizada por Norman Parkinson Archive/Iconic Images en colaboración con Terra Esplêndida y la Fundación Barrié, comisariada por Terence Pepper, Alex Anthony e Iconic Imagew, la Fundación Barrié acoge por primera vez en España una retrospectiva dedicada a Norman Parkinson (Londres, 1913-Dalasia, 1990), compuesta por 80 fotografías que reflejan la transformación de la moda femenina y que contribuyeron a dar forma al modo en que esta se comunicó al público durante varias décadas.

Conocido por su conjunto artístico innovador y único, Norman Parkinson fue partícipe de las transformaciones que tuvieron lugar en la fotografía de moda del siglo XX. Desarrolló su propio estilo distintivo a lo largo de una carrera de cincuenta y seis años, comenzando a fotografiar en la década de los treinta y trabajando sin pausa hasta su fallecimiento en 1990. Sus imágenes capturan el estilo del siglo XX; desde la Gran Bretaña de la década de los treinta y la austera moda de la Segunda Guerra Mundial, el Nuevo Look parisino de los años cincuenta y el Swinging London de los sesenta, hasta el glamour y brillo de los setenta y ochenta.

Al igual que Joana Biarnés, desde sus primeros años, Parkinson trabajaba con un estilo alternativo y poco convencional al desplazar a sus modelos femeninas del medio estático, serio y controlado del estudio fotográfico a escenarios de la vida real y lugares exóticos. Este estilo dinámico y espontáneo atrajo la atención de numerosas revistas de moda, entre las que se incluían Harper’s Bazaar, Vogue y Town & Country, lo que se tradujo a su vez en el reconocimiento internacional.

La muestra incluye fotografías de las diferentes fases de la carrera del artista. La instantánea de 1939 de la modelo Pamela Minchin tomada en el aire y con un bañador de Fortnum & Mason en la Isla de Wight (Inglaterra) para Harper’s Bazaar ejemplifica el estilo atrevido de Parkinson. Él autor explicaba posteriormente de esta imagen: “Cuando retiré esa foto de la ‘sopa’ me confirmó que tenía que dedicar el resto de mi vida a ser fotógrafo. Me quedé totalmente deslumbrado por su magia”.

Durante las décadas de los cuarenta y cincuenta, Parkinson comenzó una larga fase de colaboración con Vogue, produciendo imágenes que sugerían una narrativa, como podemos observar en Young Velvets (Young Velvets, Young Prices, Nueva York, Vogue, 1949), que presenta a cuatro modelos con sombrero ante el fondo de los rascacielos neoyorquinos. También durante esta época surgen imágenes de su esposa y musa Wenda Parkinson, que llegó a ser una de las principales modelos de la época.

En los años sesenta y setenta sucedieron importantes cambios de estilo de vida pero Parkinson supo mantenerse reinventando su estilo y estando al día de la generación emergente de fotógrafos y modelos. A lo largo de la década de los sesenta, Parkinson siguió hallando nuevos rostros y empezó a trabajar con la revista The Queen. En la década de los setenta, sus imágenes ayudaron a aupar a nuevas modelos como Jerry Hall e Iman al estatus de superestrellas. A lo largo de este periodo de veinte años, Parkinson realizó fotos icónicas de The Rolling Stones y The Beatles, y de diseñadores de moda como Yves St. Laurent, Hubert de Givenchy, Jean Muir y Zandra Rhodes.

Los años ochenta, nombrado por la reina de Inglaterra Comandante del Imperio Británico, estuvieron marcados por una serie de retratos encargados para una gran retrospectiva en la National Portrait Gallery de Londres.

Con esta exposición, la Fundación Barrié prosigue su apuesta por su línea de exposiciones temporales dedicada a clásicos y contemporáneos de la fotografía como las de grandes fotógrafos como Paul Strand, Arnold Newman, Edward Weston, Alfred Stieglitz, Ansel Adams, Català-Roca, Caio Reisewitz o, más recientemente, Graciela Iturbide. Durante el transcurso de la exposición, la Fundación Barrié organizará una serie de actividades complementarias, entre ellas talleres didácticos para centros de enseñanza, colectivos de diversidad funcional y familias.