Pijama Army, creativxs contra el coronavirus

La agencia creativa FLIRT y multiples artistas de la escena nacional han puesto en marcha una subasta de sus obras para recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad. Todo el dinero recaudado irá destinado de forma íntegra a la campaña #YoMeCorono, una iniciativa del equipo de médicos e investigadores de la Fundación Lucha contra el Sida, IrsiCaixa y Hospital Universitario Germans Trias y Pujol, que está trabajando a marchas forzadas para dar respuesta rápidamente al COVID-19

Los ilustradores Malika Favre, Tiago Majuelos, Pebe Studio, los artistas Carla Cascales, Mercedes Bellido, Bernat Daviu, Albert Madaula y Albert Riera Galcerán, la marca de sneakers y alpargatas Rice, la plataforma Vasquiat, la diseñadora Maria Roch, las fotógrafas Mònica Figueras, Anne Roig, Martina Matencio, Adriana Eskenazi, Indra Zabala y Marta Benavides, la editorial Alpha Decay, los abanicos to The Viana Fan, las joyas artesanales Calíope, y el diseñador Albert Romagosa, son algunos de los creativos confinados que subastarán sus obras a través de @pijamaarmy

Sobre estas líneas, ZÈBRE, por Malika Favre, serigrafía, 50 x 50 cm, edición limitada de 100, impresa en terciopelo Somerstet, firmada y numerada. Arriba, imagen de la colección de joyas Secret Garden, diseñadas por Clara Fructuoso para la firma Calíope.

Durante el mes de abril se publicarán las piezas incluidas en la subasta a través de Instagram y se abrirán pujas de veinticuatro horas. Los seguidores de @pijamaarmy podrán pujar por las obras en los comentarios y, una vez que se acabe el tiempo, la puja más alta se llevará la deseada pieza.

La primera pieza anunciada y que se subastará el viernes 10 de abril es un cuadro de la Malika Favre, ilustradora francesa de estilo minimalista, residente en Barcelona y colaboradora habitual de les portadas de The New Yorker o, de la editorial, Penguin. Una excelente oportunidad para hacerse con una pieza de la reconocida artista y colaboradora de la lucha contra el Covid-19.

La segunda subasta empezará el domingo 12 de abril de la mano de Calíope, la marca de joyas artesanas hechas en Barcelona de la diseñadora Clara Fructuoso, que ha dado unos toques de resina de la colección Secret Garden. Una pieza única y diferente.

Ilustración Ares, por Tiago Majuelos.

El manifiesto de Pijama Army

Puede que no tengamos luz natural. Puede que no nos quede papel higiénico. Puede que no nos hayamos cambiado el pijama desde hace…¿cuántos días ya? Pero tenemos la creatividad. Y tenemos móviles. (Por favor, acordaros de desinfectar las pantallas.)

La pluma es más fuerte que la espada. La Wacom, más potente que un golpe. La impresora 3D ha demostrado ser jodidamente importante esta semana. Pero ahora mismo, una pequeña ayuda puede ser más poderosa que nada. Dona, puja, comparte. Haz lo que puedas. Nunca había sido tan fácil cambiar el mundo sin tener ni siquiera que cambiarte el pijama.

Aprovecha la oportunidad, ninja.

Sobre FLIRT

FLIRT es una agencia creativa que nació con la ambición de renovar la estructura tradicional, los procesos creativos y la forma de comunicación con los equipos. Para ello trabajan basándose en una estructura flexible y con equipos de trabajo multidisciplinares y ad hoc para cada proyecto. Ahora, se han organizado como Pijama Army, Creativxs contra el Coronavirus.