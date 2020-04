Juegos interactivos en los tours virtuales del Centre del Carme

El Centre del Carme Cultura Contemporània, en su programa #CCCCenCasa, ofrece una nueva forma de visitar sus exposiciones desde el hogar a través de sus tours virtuales: una experiencia inmersiva que permite al público descubrir cada una de sus salas de un modo diferente con juegos interactivos dentro de su recorrido

Para dinamizar su visita e involucrar también al público infantil, el Centre del Carme ha puesto en marcha, dentro de su programa #CCCCenCasa, una interesante iniciativa que incorpora juegos interactivos a su recorrido, un nuevo aliciente que se inicia de la mano de uno de los personajes más entrañables creado por el pedagogo, escritor y museógrafo Carlos Pérez: Kembo, el león.

El pedagogo escritor y museógrafo Carlos Pérez. Centre del Carme.

Así el público que estos días recorra la muestra ‘Viaje a Corfú. Carlos Pérez. El hombre-museo’ está invitado a realizar una interesante expedición a la búsqueda del travieso león que se haya escondido en la sala. Se trata de localizar ocho Kembos que hay ocultos entre los carteles, juegos, publicaciones y otros elementos de la exposición.

Kembo es el protagonista de una de las publicaciones más conocidas de Carlos Pérez ‘Kembo. El incidente en la pista del circo Medrano’, con ilustraciones del Premio Nacional de Ilustración, Miguel Calatayud. La historia rinde homenaje al mundo del circo, del jazz y del cine. La visita del Centre del Carme permite reencontrarse con este peculiar personaje adentrándose en los ingeniosos mundos de Carlos Pérez, pedagogo, escritor, museógrafo y experto en las vanguardias artísticas del siglo XX, quien da nombre a esta sala del Centre del Carme.

Ilustración de Kembo, por Miguel Calatayud. Centre del Carme.

Según el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont “se trata de una iniciativa que invita a recorrer la exposición y además despierta el interés por una de las divertidas historias de Carlos Pérez, fomentando la lectura entre el público joven y poniendo en valor la ilustración a través de las creaciones de Miguel Calatayud”.

Pérez Pont ha destacado que “la figura de Carlos Pérez ha inspirado el proyecto cultural del Centre del Carme, un centro inclusivo e integrador que busca la interrelación de las artes. Carlos Pérez está muy presente estos días también en el programa online #CCCCenCasa con el proyecto ‘Desde mi ventana’, una propuesta en la que han colaborado profesionales de la ilustración, el arte, el diseño, la arquitectura y el cine”.

“Literatura, ilustración, poesía, artes visuales, música, con el #CCCCenCasa estamos desarrollando un proyecto cultural virtual que integra a todas las disciplinas artísticas para que la cultura no pare y para seguir apoyando al sector creativo valenciano y a sus artistas” ha explicado el director del Centre del Carme.

A lo largo de los próximos días se irán incorporando los tours virtuales a cada una de las muestras del Centre del Carme. Ya está disponible también la visita a la muestra ‘(Escif) Qué pasa con los insectos después de la guerra’.

Imagen de la muestra ‘ESCIF. QUÉ PASA CON LOS INSECTOS DESPUÉS DE LA GUERRA. Centre del Carme.

Visita al estudio de Xavier Monsalvatje

El #CCCCenCasa invita a recorrer el estudio del artista castellonense, Xavier Monsalvatje. El artista nos abre su estudio y nos presenta una de sus últimas creaciones, desarrollada durante el confinamiento.

Xavier Monsalvatje es uno de los artistas representados en la colección Art Contemporani de la Generalitat Valenciana. Su pieza ‘Be careful what you wish for…’ se haya en estos momentos en la muestra ‘Procesos de transformación’ en Vilafranca del Cid, dentro del programa de exposiciones itinerantes que está recorriendo la Comunitat Valenciana para dar a conocer esta colección, de la mano del Consorci de Museus.

En su escultura cerámica Xavier Monsalvatje mezcla el oficio artesanal y tradicional con la realidad del momento presente, sin alterar las formas, sin confundir las funciones del objeto.

#CCCCHabitantEspais

Esta semana el programa online de mediación y educación del Centre del Carme, #HabitantEspais recuerda la muestra retrospectiva sobre la obra de Fuencisla Francés, que estuvo recientemente en el centro de arte.

En este taller, inspirado en la muestra ‘Punto de fuga’ se proponen dos actividades a partir del rasgado de papel. En la primera se utilizarán trozos de papel y la imaginación para generar polígonos de muchos lados. En la segunda actividad se añadirá el agua como adherente para trabajar sobre diferentes superficies de la casa: azulejos de cocina y baño, ventanas, puertas…

Por otra parte, en el espacio de debate #CCCC_ArquitecturayPedagogía este jueves intervendrá Pablo Fernández Berrocal, Catedrático de Psicología en la Universidad de Málaga y Director del Laboratorio de Emociones. Fernández Berrocal reflexiona sobre lo que los adultos pueden aprender de la infancia en estos momentos.

Las propuestas #CCCCHabitantEspais están coordinadas por el equipo Arquilecturas, seleccionado dentro de la convocatoria Tangent, de mediación cultural del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Visitas guiadas en susurros

La búsqueda de otras formas de aproximación entre el público y el arte contemporáneo en este nuevo escenario virtual es lo que ha llevado al alumnado del máster PERMEA del Centre del Carme a proponer la acción ‘Acariciar el oído. Visitas guiadas en susurros para descubrir el Centre del Carme’.

La artista y educadora Laura Liz Gil Echenique propone habitar el Centre del Carme en las actuales circunstancias, desde la voz y el susurro.

La actividad se organiza como visitas guiadas al Centre del Carme, pero a partir de llamadas telefónicas individuales, ofreciendo la posibilidad al público de que alguien le cuente al oído cómo es este sitio, y lo acompañe en un recorrido sensorial donde la voz es el camino al resto de los sentidos.

Las visitas disponibles hasta este próximo 24 de abril, se realizan con reserva previa en el correo educacio.cmcv@gva.es.

‘Laboratorio Ecopoético’

El Centre del Carme ha trasladado su ‘Laboratorio Ecopoético’ a las redes sociales. Organizado por Polyforum València y el Consorci de Museus, este laboratorio se fundamenta en el intercambio de saberes entre personas mayores y jóvenes, con la poesía como medio de expresión.

Los primeros resultados de estos talleres se pueden ver cada sábado en las redes sociales del Centre del Carme a través de varios recitales que están ofreciendo sus participantes, todas mujeres: Roser García, Adelaida Milla López, Isabel Pérez Fernández y Encarna Beltrán.

Para sus creaciones han contado con el apoyo de un equipo transdisciplinar de poetas, periodistas, historiadores e integradores sociales compuesto por Ysa Cruz, Naxo Lázaro, María Beleña y Víctor Benavides, coordinado por el director del festival Vociferio, David Trashumante.

En esta línea de mediación cultural con personas mayores el proyecto ‘La merienda’ coordinado por la mediadora Alba Cacheda sigue estos días con sus entrevistas telefónicas, compartiendo afectos, escucha y cuidados en una situación que afecta directamente a este grupo de personas.

Conciertos Sonoras y TheCCCC

Este próximo sábado las redes sociales del Centre del Carme ofrecerán una nueva propuesta sonora poniendo al alcance de sus seguidoras y seguidores los conciertos celebrados durante las primeras ediciones de los festivales Sonoras y TheCCCC en el Centre del Carme. Esta semana se podrá disfrutar de la sesión de Mercedes Peón en Sonoras.

CCCContesenCasa, Rosario Raro

El domingo el canal de podcast del Centre del Carme contará en su programa #CCCContesenCasa con la intervención de la escritora castellonense Rosario Raro, profesora de Escritura Creativa en la Universitat Jaume I y doctora en Filología Hispánica. Es autora, entre otras obras, de ‘Carretera de la Boca do Inferno’, ‘Surmenage’, ‘Perder el juicio’, ‘Los años debidos’, y ‘El alma de las máquinas’. De su novela ‘’Volver a Canfranc’ (Planeta, 2015), en su versión francesa, se han publicado hasta el momento siete ediciones.

La primera parte de este quinto programa, desarrollado por el Centre del Carme, en colaboración con Rebombori Cultural, contará como siempre con uno de los “Cuentos por teléfono” de Gianni Rodari. A continuación se ofrecerá una reseña de la obra de literatura juvenil “Totes les fades del regne”, de la escritora valenciana Laura Gallego y editada por Montena.

Por último, Laia Cuentacuentos relatará la historia de “El pez mágico de la albufera” y jóvenes con diversidad funcional de la Asociación Alfil narrarán sus propios cuentos. Los oyentes, niñas, niños y familias, están invitados a participar en el programa enviando sus audios al correo info@rebomboricultural.com.

Todos los contenidos del programa online del Centre del Carme #CCCCenCasa están disponibles en su web y a través de las redes sociales del @centredelcarme.