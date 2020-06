Festival de Cine Alemán: versión online

La última edición de esta cita con el cine alemán arranca el 5 de junio con el estreno de Free Country, una suerte de remake de La isla mínima de Alberto Rodríguez. Creado a iniciativa de German Films cuenta con la colaboración del Goethe-Institut y la plataforma de streaming Filmin. Hasta el 11 de junio.

Esta edición online del festival se inaugura este viernes 5 de junio con Free Country, una suerte de remake alemán de la película La isla mínima de Alberto Rodríguez. Dirigida por un especialista en el cine de género como Christian Alvart (Cut Off, Dont. Get. Out!), el traslado de la acción de España a Alemania añade otros factores históricos a la investigación, directamente vinculados a una Alemania partida en dos que trata de abrirse paso en plena reunificación.

Sobre estas líneas, fotograma de la película Free Country. Arriba, fotograma de En el fuego.

La directora Daphne Charizani presenta En el fuego, una cinta que pone el foco en la situación de las guerrilleras kurdas en Irak y su lucha contra el ejército de ISIS. Narra la historia de una búsqueda personal, un conflicto bélico muy bien documentado y el retrato del papel de la mujer en culturas muy distantes que deben entenderse para luchar contra un enemigo común.

Mi final. Tu comienzo.

Mi final. Tu comienzo, debut en la dirección de Mariko Minoguchi, ofrece una historia donde romance y ciencia-ficción aparecen perfectamente hermanados. No es habitual encontrar una propuesta tan armoniosa y orgánica entre dos géneros tan difíciles de abordar. Es la historia de un primer amor y del poder del destino cuando una novedad tecnológica se cruza en el camino. Protagonizada por la actriz Saskia Rosendahl (Lore) y Edin Hasanovic (Solo Dios puede juzgarme).

El espacio entre las líneas.

Otro drama romántico, en este caso basado en el betseller internacional de Daniel Glattauer, El espacio entre las líneas, está dirigido por Vanessa Jopp. Una adaptación de la novela de Contra el viento del norte que tiene la virtud de contar con dos grandes intérpretes en sus papeles protagonistas (Alexander Fehling y Nora Tschirner) y que llega de la mano de los productores de Toni Erdmann, con música del oscarizado Hauschka.

Nada más perfecto.

Nada más perfecto está dirigido con gran lucidez por la debutante Teresa Hoerl, quien junto a la joven Lilia Herrmann y su conmovedora interpretación, entrega una de las óperas prima alemanas más sorprendentes de los últimos años. La melancolía de la juventud excelentemente retratada a través de la historia de Maya, una joven de 16 años con tentaciones de suicidio. La gran novedad de la película, su gran hallazgo dramático, es el modo en que la nueva juventud comparte su más absoluta intimidad a través de las redes.

Coup.

Sven O. Hill, conocido por sus documentales, se estrena en la ficción con un largometraje que se mantiene fiel al estilo narrativo y que combina elementos documentales. Coup, basada en una historia real, narra la historia de un empleado de banco que descubre un fallo en la seguridad y roba varios millones.

Christoph Schlingensief.

Cine de no-ficción y cine familiar

La 22 edición del Festival le pone rostro al nuevo cine documental alemán. Se podrán ver las propuestas de Bettina Böhler (Schlingensief – una voz rompiendo el silencio) Valentin Riedl (Lost in face) y Sabine Herpich (El arte lo dices según te sale decirlo). Christoph Schlingensief, una figura muy desconocida fuera de las fronteras germanas pero cuyas creaciones modelaron el discurso político y cultural alemán durante décadas. Una figura, mezcla de genio y controversia, puso a su país frente a un espejo no siempre agradable de mirar. Bettina Böhler dirige esta película, no tanto planteada como un biopic documental sino como un muestrario analítico de su intervención creativa.

Lost in face.

Valentin Riedl dirige Lost in face, el retrato de Carlotta que padece desde su nacimiento un grado extremo de prosopagnosia o “ceguera facial”, un trastorno que afecta a un 2 por ciento de la población mundial y que impide al paciente recordar caras. ¿Cómo se vive de este modo, descubriendo cada mañana en el espejo cómo eres? Un verdadero descubrimiento.

El arte lo dices según te sale decirlo.

El arte como como concepto holístico. El arte como terapia de salvación. El arte como una ética del trabajo. El arte lo dices según te sale decirlo es la observación a través de la cámara de la documentalista Sabine Herpich del estudio artístico Mosaik en Berlín, dirigido a artistas con diversas discapacidades, la creación artística adquiere una dimensión insólita.

De izquierda a derecha, fotogramas de Alfonso Mofletines y TKKG.

La adaptación de una de las series de literatura juvenil más populares en la Alemania de los años ochenta, TKKG, del director Robert Talheim, y las aventuras de Alfonso Mofletines, dirigida por Mark Schlichter, conforman la propuesta de cine familiar de este festival de cine alemán.