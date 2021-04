Los grandes creadores del XX llegan al Salón de Arte Moderno

Cientos de obras de excepcionales artistas de la pasada centuria como Dalí, Picasso, Tàpies, Chirino, Maruja Mallo o Beatriz Zamora, entre otros, protagonizan la edición del SAM de este año, que se celebra en Madrid entre el 9 y el 18 de abril y sirve de homenaje a Luis Feito, fallecido recientemente

Más de 300 obras pertenecientes a los grandes maestros del siglo XX que han escrito y que están escribiendo la historia del arte se podrán ver en esta edición tan especial del Salón de Arte Moderno (SAM), en la calle Velázquez, número 12 (Madrid), porque volverá a acercar el arte a los coleccionistas y a los apasionados, después del largo periodo en el que las ferias no han podido celebrarse.

SAM 2021 cumplirá con toda la normativa vigente frente a la COVID-19. Por ello, las medidas que se adoptarán son la reducción y supervisión del aforo, mediante la reserva previa; la incorporación de filtros HEPA; la medición de la temperatura de todos los visitantes; y un control exhaustivo de que en todo momento se respeta la distancia de seguridad.



St. Cerre, por Victor Vasarely, 1967, óleo sobre lienzo, 200,6 x 109,2 cm, y Composition à l’oiseau, por Fernard Léger, 1950, guache, tinta y lápiz sobre papel, 55 x 73 cm.

Jorge Alcolea, director de SAM enfatiza en este sentido que “en esta edición la seguridad de nuestros expositores y visitantes es nuestra prioridad. Queremos que la gente sepa que SAM será un espacio seguro en el que poder disfrutar del arte”.

“El arte y la cultura son seguros”

“El Salón de Arte Moderno invita al espectador a un paseo entre los grandes maestros ya establecidos a nivel nacional, como Dalí, Miró o Picasso, e internacionales, como Sam Francis o Fernand Léger”, en palabras de su director, Jorge Alcolea. Y es que desde sus inicios, SAM se ha especializado en “los grandes olvidados de las ferias de arte españolas”, los que se enmarcan en las vanguardias y el arte moderno.

“Es un periodo de la historia del arte que tiene mucho que decir al espectador. Por un lado, porque es una obra con la que se conecta fácilmente a nivel teórico: hemos estudiado a sus principales artistas, los hemos visitado a menudo en los museos, conocemos sus referencias y el porqué de su propuesta artística. Y, por otro, porque es ahí donde encontramos el ‘abc’ del arte actual, el origen de un cambio de paradigma artístico que se extiende hasta nuestros días”.

En este Salón de Arte “se aúna lo mejor del museo y lo mejor de la feria de arte, ya que el nivel de piezas que se pueden contemplar es el mismo que se expone en pinacotecas, pero con el añadido de la cercanía que ofrecen los galeristas”.

Antoni Tàpies

Una de las obras estrella de esta edición es Caballos, barca y personajes, de Antoni Tàpies (1951). También están presentes obras de las artistas porque, según su director, “para nosotros es muy importante dar visibilidad a las mujeres de este periodo”. Por ejemplo, este año se mostrará la obra de Beatriz Zamora, una artista mexicana que tras convertirse en la primera mujer galardonada con el Premio Único Individual del Salón Nacional de las Artes Plásticas del INBA (1978), fue atacada por sus colegas de profesión obligándola a emigrar a Estados Unidos para poder ejercer su profesión.

Caballos, barca y personajes, por Antoni Tàpies, 1951.

En sus dos anteriores ediciones, SAM ha contado con un artista invitado al que se le rendía homenaje durante la celebración de la feria. Este año “debido a las restricciones, hemos decidido no rendir homenaje a ningún artista, ya que incluye una celebración que en estos momentos no podríamos realizar”. No obstante, nos comenta su director, que quieren “rendir homenaje a Luis Feito, recientemente fallecido y que el año pasado fue nuestro artista invitado”. Un homenaje que se llevará a cabo de la mano de las galerías, a las que se les ha pedido “que expongan una obra suya en sus espacios a modo de una especie de recorrido por la trayectoria de Feito”.

SAM contará, como en ediciones anteriores, con un programa de actividades y una propuesta gastronómica en los que se garantiza, al igual que en el espacio de la feria, que “el arte y la cultura son seguros”.

Algunas obras clave del SAM 2021

Por otro lado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cuenta en su colección con una obra similar a la ya mencionada Caballos, barca y personajes de Tàpies del año 1951, fechada también ese año, en la que se puede observar tanto los perfiles de los caballos alados como sus formas geométricas.

La citada artista mexicana Beatriz Zamora (Ciudad de México, 1935), pionera en México del minimalismo, será una de las protagonistas del espacio de la Galería Carlota (Barcelona). Las más de 4.000 obras que Zamora ha producido desde finales de los años 70 se titulan de la misma forma: El Negro, seguido por un número. También se podrán ver obras de Santiago Sierra y Luis Feito, entre otras.

Sin título, Henrique Oliveira, Galería Carlota.

La barcelonesa Galería Marc Calzada expondrá la obra de Antoni Tàpies Pintura sobre papel Japón (1995) procedente de una colección particular y que solo se ha podido ver en otra ocasión, que fue la exposición retrospectiva que le dedicó en MACBA a Tàpies en 2004. También contará, entre otras, con un espléndido óleo sobre lienzo de Joan Hernández Pijuan titulado Estiu del 95, que sale a la venta después de haber estado en manos privadas.



Estiu del 95, por Joan Hernández Pijuan, y Pintura sobre papel Japón, por Antoni Tàpies, 1995. Galería Marc Calzada.

La Galería de Barcelona Jordi Pascual vuelve a sorprender con piezas de gran valor. En esta edición expondrá, entre otras, la obra de Dalí Le combat des chevaliers (1938), una maqueta para cerámica de Picasso, y una importante pieza, perteneciente a la última etapa de su vida, del pintor estadounidense Sam Francis.





Sobre estas líneas, Le combat des chevaliers, por Salvador Dalí, 1938. Arriba, de izquierda a derecha, Maqueta para cerámica, por Pablo Picasso, 1957, y Sin título, por Sam Francis, 1994. Galería Jordi Pascual.

La Galería Montenegro de Vigo traerá, entre otros, a SAM 2021 la obra de Maruja Mallo, pintora surrealista española y una de las principales artistas de la Generación del 27. En concreto se podrá ver Estudio para playa y uvas (1947).

Estudio para playa y uvas, Maruja Mallo, 1947, Galería Montenegro.

La obra de Benjamín Palencia, cofundador de la Escuela de Vallecas, será uno de los protagonista del espacio de Fernando Pinós Galeria d’Art (Barcelona). En particular se exhibirá un autorretrato del artista y Rostro Áureo. Palencia se sitúa estilísticamente entre el postcubismo y el surrealismo.

Autorretrato, Benjamín Palencia, 1948, Fernando Pinós Galeria d’Art.

Por su parte, la Galería Carlos Teixidó (Barcelona) presenta una acuarela de Picasso que corresponde al retrato de su amigo el escultor y pintor catalán Manolo Hugué, fechado en 1897. También exhibirá, entre otros, un magnífico collage de los años 70 perteneciente a Esteban Vicente.

Sin título, Esteban Vicente, años 70, Galería Carlos Teixidó.

Aleseide Gallery, especializada en escultura, presenta en SAM 2021 una selección de obras pertenecientes a grandes creadores como Amadeo Gabino, Rafael Canogar y Martín Chirino, entre otros.

Cervantes, Rafael Canogar, 2015, Aleseide Gallery,.

La histórica Galería Benlliure, fundada en Valencia en 1984, expondrá, entre otros importantes piezas de Manolo Valdés y Luis Gordillo.

Reloj II, Manolo Valdés, 2000, Galería Benlliure.

Por su parte, la Galería de Arte Pilares (Madrid) contará con magníficas obras de Fernando Zóbel, Antonio Lorenzo, Luis Gordillo y la obra Peces de Manolo Valdés.

Peces, Manolo Valdés, 1996, Galería de Arte Pilares.

La galería madrileña Jorge Juan expondrá, entre otros, la extraordinaria obra del pintor canario Manolo Millares, El picador, de 1966. Millares fue cofundador del conocido Grupo El Paso, en 1957, año crucial en el arte contemporáneo español.

Por último, la Galeria d’Art Roger Viñuela de Barcelona, que nace con el bagaje del taller de restauración pictórico familiar, con más de 40 años de historia en el mercado del arte de nuestro país, traerá a SAM 2021 importantes obras de los grandes maestros españoles de la primera mitad del siglo XX.

Datos útiles

SAM 2021

Calle Velázquez, 12 (Madrid)

Hasta el 18 de abril de 2021. Todos los días de 12 a 20:30 h.