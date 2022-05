Alicia Framis y sus cápsulas para dejar atrás nuestros miedos

La artista catalana reflexiona en la Galería Juana de Aizpuru (Madrid) sobre el momento de incertidumbre mundial que vivimos a partir de una escultura monumental e interactiva. Se trata de una especie de buzón en el que el público puede deshacerse de sus miedos, escribiéndolos en notas de papel. Hasta el 18 junio

La exposición bascula en torno a una monumental escultura interactiva Leave here your fears / Deja aquí tus miedos, un gran buzón con forma híbrida, entre un diamante y una pirámide, realizado en acero inoxidable. Este buzón funciona como un catalizador porque en él podemos introducir notas escritas de forma anónima, donde describimos nuestros miedos y los dejamos atrás.

Alicia Framis recurre de nuevo al concepto del buzón como hizo en otra de sus grandes obras, Cartas al cielo, que pasó por Central Park de New York, y ahora se exhibe como pieza permanente en Long Island (Massachusetts, EE UU) y Utrecht (Holanda).

Alicia Framis, Leave here your fears, 260 x 166 cm de diámetro. Escultura interactiva en acero pulido. Edición de 3 ejemplares + 1 P.A. 2022.



“Estas cápsulas nacieron de mi experiencia con el mundo Covid. La pandemia nos ha dejado transitando momentos de incertidumbre que afectan a nuestra forma de ser. Y que se incrementan con este momento de guerra y caos mundial que vivimos. Hemos desarrollado más el miedo, las dudas, las pérdidas, la ira, la melancolía, la soledad, el estrés, las debilidades… Pero, por otro lado, estas experiencias nos han dado la oportunidad de adquirir más solidaridad, más humildad y aceptación del riesgo”, explica Alicia Framis.

Y continúa: “Estas esculturas intelectuales funcionan también a nivel metafórico, me refiero a que cuando las personas las ven saben que tienen un espacio en el mundo, una cápsula donde pueden encontrar su momento de introspección, de tomar conciencia, de dejarse ir”.

Además, en la exposición se podrá ver la serie Los Insomníacos, quince cuadros elaborados con la cinta fluorescente que se utiliza en los aviones para mostrar el camino a los pasajeros en la oscuridad. Las piezas giran en torno al tema del insomnio que sufren muchas personas a causa de la angustia por la pandemia o por el momento de incertidumbre mundial que vivimos.

Una de las salas de la exposición de Framis en la la Galería Juana de Aizpuru (Madrid).

La muestra se completa con Skins/Pieles, varias obras realizadas a partir de tiendas de campaña militares que constituyen un alegato contra la guerra de Ucrania. “Decidí usar este material cuando comenzó la guerra contra Ucrania, para acercarme con mi actividad diaria a la injusticia humana que se está cometiendo. El hecho de custodiar esta tela verde me ha ayudado a confiar cada día más en que la democracia y los derechos humanos volverán a imponerse. Y para mí el pintar la tela militar es realmente un acto de resistencia”, declara Alicia Framis.

Sobre Alicia Framis

Alicia Framis es una artista contemporánea que vive y trabaja en Ámsterdam (Países Bajos). Nacida en Barcelona en 1967, se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y, posteriormente, completó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de París, en el Institut d\’Hautes Etudes y en la Rijksakademie van Beeldende Ku nsten de Ámsterdam. Framis estudió con el artista minimalista francés Daniel Buren y el artista conceptual estadounidense Dan Graham y su trabajo se puede ubicar dentro de la estética relacional, la performance y la práctica social.

La artista Alicia Framis.

Desarrolla plataformas para la interacción social creativa, a menudo a través de la colaboración interdisciplinar con otros artistas y especialistas en varios campos. Su trabajo está basado en proyectos y se enfoca en diferentes aspectos de la existencia humana dentro de la sociedad urbana contemporánea. Framis a menudo parte de dilemas sociales reales para crear escenarios y soluciones novedosas.

Su trabajo ha sido expuesto en centros y lugares como la Bienal de Bangkok (2022), Centro Atlántico de Arte Moderno CAAM de Las Palmas (Gran Canaria, 2022), la iniciativa Creative Time en Central Park (Nueva York, 2015), la Royal Academy of the Arts London (2011), el Museum of Modern Art Shanghai (2006), el Palais de Tokyo, París (2002), o el MACBA, Barcelona (2000), entre otros. Representó a los Países Bajos en el pabellón holandés en la 50ª Bienal de Venecia (2003) y sus obras forman parte de colecciones del Hirshhorn Museum (Washington), la Rabobank y el Museum Boijmans van Beuningen (Países Bajos), el Migros Museum für Gegenwarstskunst (Suiza) o el MUSAC (España), además de exponer trabajo permanente en Long Island y Massachusetts (EEUU). Actualmente es directora de un programa de maestría en el Sandberg Instituut en Ámsterdam y profesora en la Universidad Nebrija en Madrid. En 2019, Alicia Framis recibió la Beca de Artes Visuales para Artistas Lucas 2019-2022 en California.

Datos útiles

Leave here your fears / Deja aquí tus miedos

Del 29 de abril al 18 junio de 2022.

Galería Juana de Aizpuru (C. del Barquillo, 44, 1º dcha., 28004. Madrid).

Horarios: de martes a sábado: 10.30h a 14.00h y de 16.30h a 20.30h. Lunes: de 16.30h a 20.30h.

Cerrado: domingo.

Entrada gratuita.