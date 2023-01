Centenario Chillida, un poeta del espacio

Numerosas actividades académicas, culturales y musicales van a celebrar el legado, no solo artístico, también de pensamiento social, de este gran escultor vasco, referente del siglo XX y cuyas obran raíces peinan, más allá de su frontera, otro joven horizonte

“Una vida muy plena, en muchos aspectos, no puede quedar, así, sin más”. Por este motivo y otros muchos, de cara a afianzar en las futuras generaciones, su amplísimo y rico legado, no solo artístico, como reconocen sus hijos Luis y Susana Chillida, tendrán lugar numerosas actividades culturales, musicales, cinematográficas y académicas para informar y divulgar, en su honra, la figura carismática e indiscutible de Eduardo Chillida (San Sebastián 1924-2022) .

Que conozcan al hombre, no solo al escultor, desde dentro, “que sepan lo que hay detrás” de este referente del siglo XX, de esa personalidad arrolladora, inquieta, mente creativa que buscaba la esencia de las cosas, que veía Arte donde no se ve, pero existe. Fuente de inspiración y motor familiar, como padre, junto a su esposa Pilar que ahora, gracias a la Fundación homónima y el apoyo de otras instituciones, se dará a conocer más si cabe.

Elogio del agua, por Chillida. Foto: J. Maestre. Arriba, el artista junto a Lo profundo es el aire. Estela IX. Foto: Jordi Belver.

Y es que cien años dan para mucho. A lo largo de este y hasta el próximo 2025 (previsión) se desarrollarán numerosas actividades no solo dentro del feudo vasco, su Museo Chillida Leku, también en el San Telmo, Artium o Tabakalera. “Soy un árbol cuyos brazos, raíces, se extienden más allá de mis fronteras”. Sus obras han transformado los horizontes en medio mundo, 45 esculturas públicas llevan sus iniciales, ahora marca de la casa, ECH, que alcanzará su zenith en la fecha conmemorativa de su nacimiento, el 10 de enero de 2024, para festejar su existencia como creador indiscutible, garante de lugares de encuentro social.

Una programación nutrida, exquisita, que arranca con una exposición mítica en el Kunsthalle Kems en Austria (desde abril a septiembre) con más de 80 piezas. A la par que se instalará en Chillida Leku “Lugar de encuentros IV”, una magistral y monumental escultura de 16 toneladas de peso, perteneciente al Museo de Bellas Artes de Bilbao, ahora en fase de cambio.

Chillida contempla su obra en 1966. El autor en una exposición de 1964.

Otro de los grandes ejes atractivos es la presentación, final, del cuarto volumen de su Catálogo razonable de esculturas bajo la supervisión editorial Nerea en estuche de edición limitada. Y la creación de una web bilingüe exclusiva del artista. Como un lugar de referencia, único, de búsqueda de su vida, su obra en base de datos. Clasificada y estructura en épocas de desarrollo artístico, en evolución, series. Como un punto de vista académico, multidisciplinar, más allá de la mera Fundación. “Lo que es de uno es casi de nadie”, señala en este avance del año Chillida, Mikel, uno de sus nietos.

Vida en movimiento que recogerá también un documental bajo la realización y guión de Arantxa Aguirre sobre ese lugar mágico ideado y creado como salvaguarda de los sueños hechos realidad, de su espíritu Chillida Leku, “su obra más ambiciosa, personal e intima”.

Sin duda, unas fechas a tener muy en cuenta y marcar en nuestro almanaque de este polifacético creador donde se desdibujan los rastros, los tópicos para acercarnos a su sentimiento más puro, como el que dejo a su descendencia que no es otro que hacer las cosas con amor, de corazón, con la verdad por delante, que gracias ahora a su enorme generosidad, disfrutará el mundo, que no es otro que el suyo particular, creado a través de sus prodigiosas manos.

César Serna