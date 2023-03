Lekha Singh y las mujeres que llevan el mundo

El Centro de Exposiciones de Benalmádena (Málaga) exhibe casi medio centenar de instantáneas cuyo valor documental y antropológico evidencia el riguroso compromiso social de la laureada fotógrafa y cineasta. Hasta el 23 de julio

Condenadas como Sísifo a arrastrar una inmensa y pesada carga, muchas veces invisible, pero interminable, que posee diversas y variables formas: el cuidado de los hijos, la familia, la casa… millones de mujeres cada día transportan no se sabe cuántos millones de kilos a lo largo de innumerables kilómetros. Sobre sus cabezas, hombros, espaldas o brazos, han portado niños, alimentos, maderas, piedras o cuanto sea necesario.

Según la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, unos 2.100 millones de personas carecen de acceso a agua potable, y una vez más la carga de portarla recae desproporcionadamente sobre las mujeres y los niños.

Provenientes del Musée de l`Homme de París, compuesta por casi medio centenar de fotografías, y expuesta por primera vez en España, estas imágenes nos alcanzan por la belleza y por la verdad. Gracias a su valor documental y antropológico poseen un riguroso compromiso social.

Algunas de las fotografías de Lekha Singh que pueden contemplarse ahora en Benalmádena.

Durante más de 25 años la fotógrafa Lekha Singh ha viajado por el mundo, y sus trabajos fotográficos y audiovisuales se han publicado en referentes internacionales como National Geographic y The New York Times. Actualmente forman parte de las colecciones permanentes de The Angeles County Museum of Art, The International Center of Photography y el Rubin Museum. Y sus películas han llegado a más de 100 millones de personas, obteniendo diferentes premios, entre ellos una nominación a los Oscar y un Emmy. Con ello ha contribuido y mejorado las vidas de mujeres y niños de todo el mundo, motivos por los que ha recibido reconocimientos como Women´s eNews 21 Leaders of The 21st Century y YWCA´s 100 Women of the Century.

Esta muestra se inauguró el 7 de marzo de 2023 en el Centro de Exposiciones de Benalmádena, y se podrá visitar hasta el 23 de julio (Avda. Antonio Machado, 33). Este vivo y vívido testimonio de mujeres transportando parte del peso del mundo es un símbolo de las diversas culturas de ayer y de hoy, ojalá que no de mañana.

Sebastián Gámez Millán

Datos útiles

LEKHA SINGH. LAS MUJERES QUE LLEVAN EL MUNDO

Centro de Exposiciones

Avda. Antonio Machado, 33, Benalmádena (Málaga)

Hasta el 23 de julio 2023