Publio López Mondéjar imparte una conferencia en la Academia de San Fernando

El Académico y fotohistoriador Publio López Mondéjar charlará sobre “Fotografía y testimonio” dentro del ciclo “Las artes y los confinamientos en los siglos XX y XXI”, organizado por la Fundación BBVA y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el jueves 22 de septiembre

Desde los días del daguerrotipo, las imágenes capturadas por las cámaras se convirtieron en apreciados recursos visuales por su condición de testimonio de la realidad. De hecho, su propia cualidad testimonial fue la que potenció el rápido y espectacular desarrollo del medio. Gracias a su capacidad para documentar la realidad, la fotografía comenzó a adquirir una nueva dimensión social. Al despojarse de sus limitaciones mecánicas, abandonó definitivamente su carácter ritual para conquistar un territorio propio de representación que le distinguía de todos los lenguajes conocidos hasta entonces.

Esta conferencia de López Mondéjar abordará la relevancia y significación del carácter documental de la fotografía en España, la practicada por los profesionales que sólo aspiraban a ejercer honestamente su oficio en momentos de adversidad social y personal, tratando de dejar testimonio mediante el reportaje o el documento, como pedía el maestro André Kertész.

Para ello será analizada la obra de fotógrafos tan comprometidos con la realidad social como Alfonso, Santos Yubero, Luis Escobar y Virxilio Viéitez, quienes nunca sintieron la necesidad de maquillar la realidad y cuyas imágenes no sólo son fragmentos de memoria sin impostura, sino que ayudan a aquella a definirse, convirtiendo en realidad lo que ya no existe pero constituía la forma de comunidad en momentos complejos, no tan lejanos en el tiempo. Dos retratistas y dos reporteros, cuyo testimonio resulta indispensable para acercarnos a la historia de la fotografía y a la propia historia española.

Publio López Mondéjar

Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por la sección de Nuevas Artes de la Imagen, López Mondéjar es uno de los primeros historiadores de la fotografía en España. Actualmente es el fotohistoriador español de mayor prestigio. Licenciado en periodismo, inició su trabajo profesional en la revista Sábado Gráfico y en los periódicos Triunfo, Pueblo, Informaciones y Madrid. Fue corresponsal en Londres de la revista Criba y fundador de la revista Emigrante. En 1978 inició su trabajo en el campo de la fotohistoria y en 1980 publicó su libro Retratos de la vida, primero en su género editado en España.

Ha publicado numerosas obras que tienen por objeto la historia gráfica de los dos últimos siglos a través de magníficas selecciones fotográficas. Entre ellas Crónica de la Luz, fotografía en Castilla-La Mancha, 1855-1936 (1984), Historia de la fotografía en España (1997 y 2005), Ciento cincuenta años de fotografía en España (1998), Madrid laberinto de memorias (1999), Luis Escobar, fotógrafo de un pueblo (2001) o La memoria del tiempo, fotografía y sociedad en Castilla y León (2011). En 1989 inició la edición de la tetralogía Las Fuentes de la Memoria: fotografía y sociedad en la España del siglo XIX (1989), Fotografía y sociedad en España 1900-1939 (1992) y Fotografía y sociedad en la España de Franco (1996). Ha sido comisario de diversas exposiciones, entre ellas, El rostro de las letras: escritores y fotógrafos en España desde el Romanticismo hasta la generación de 1914 (2014) o Galdós en el laberinto de España (2020).

Su trayectoria ha sido reconocida con diferentes galardones como el premio de los Encuentros Internacionales de Fotografía de Arlés (1997), el Premio especial del Ministerio de Cultura (1999 y 2002) o el Premio especial de la Sociedad Europea de Historia de la Fotografía (2000).

Datos útiles

Sala Guitarte

Jueves 22 de septiembre

12:00 horas

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo