Festival Fiebre Photobook: punto de encuentro del fotolibro

La sexta edición de esta feria, que estrena nuevo espacio en el Centro Cultural Daoíz y Velarde (Madrid), tendrá lugar del 30 de noviembre al 2 de diciembre: exposiciones, presentaciones, talleres, BookJockeys y encuentro anual entre artistas emergentes, profesionales y público general interesados en el fotolibro. OFFFiebre: EFTI y Ivorypress ofrecerán una presentación de un libro y una charla los días 27 y 29. Todas las actividades son gratuitas y abiertas

Fiebre Photobook es una plataforma que se mantiene activa durante todo el año y que del 30 de noviembre al 2 de diciembre celebrará su sexta edición del Festival en el Centro Cultural Daoíz y Velarde (Madrid). Después de varias ediciones en Casa Lector de Matadero, el festival se muda a este nuevo espacio accesible, diáfano y muy luminoso, donde tendrán lugar la feria, exposiciones, presentaciones, talleres, BookJockeys y el encuentro anual entre artistas emergentes, profesionales y público en general interesados en el fotolibro. Todas las actividades son gratuitas y abiertas, salvo dos talleres especializados, que requieren inscripción previa a través de la web del festival.

El eje principal del festival es la Feria, en la que más de 40 editoriales y participantes se darán cita con gran variedad de propuestas, desde autores consagrados hasta las publicaciones más recientes de artistas emergentes. Como novedad, participarán escuelas de fotografía especializadas en el fotolibro, dando visibilidad a las nuevas generaciones. También se ampliarán los límites del libro de fotografía, creando sinergias con tiendas especializadas en material analógico, revistas, incluso artefactos sonoros de la mano del nuevo colaborador de este año, In-Sonora, Muestra de Arte Sonoro e Interactivo. Para amenizar las jornadas y fomentar el encuentro, el festival ofrecerá una cantina con la mejor comida tradicional vasca de mano de Elikatu.

Actividades

Fiebre Dummy Award – Presentación del fotolibro ganador de la tercera edición. La convocatoria del Dummy Award, es uno de los pilares más importantes del festival. Conscientes de las dificultades técnicas y de distribución que conlleva la producción de libros de fotografía, es la tercera convocatoria consecutiva que ha organizado Fiebre con el objetivo de convertir en fotolibro la mejor propuesta.

La convocatoria está patrocinada por Artes Gráficas Palermo, el fotolibro lo coedita Dalpine, con la colaboración de La Troupe en la fotomecánica y preimpresión. El viernes 30 de noviembre, a las 18:30 horas, se presentará Aporia del fotógrafo norteamericano Andrew Waits, el fotolibro ganador de la tercera edición. Además, las 10 maquetas finalistas estarán expuestas durante el Festival.

Presentaciones

La charla principal del festival, “Hipótesis populista”, correrá a cargo de Rubén H. Bermúdez, uno de los autores de mayor proyección en el panorama fotográfico español. Y a lo largo del festival se sucederán presentaciones dinámicas de fotolibros con el formato de Pechakucha, entre los que se encontrarán Julián Barón, David Hornillos, Ariadna Silva, Rohan Thapa, Juan Valbuena, Sofía Silva, Antonio Pérez Río, Alicia Martínez, Fernando Maquieira, Helga M. Pallarés, Julio Balaguer, o proyectos editoriales como The Kids Are Right, Homie House Press, Ivorypress, La Balsa Editorial, eDIcYones, Proyectos autoeditados o Amics de Railowsky.

Por primera vez, se realizará una doble sesión de BookJockey con cuatro artistas visuales y dos sonoros, promoviendo una experiencia tanto visual como sonora a través de los fotolibros. Fruto de la colaboración con In-Sonora, se seleccionaron estos seis artistas mediante una convocatoria pública realizada con una ayuda del Ministerio de Cultura y mostrarán en directo el resultado de estos meses de trabajo conjunto. Un formato experimental para dar a conocer los libros de fotografía, que funcionan como una sesión a cargo de un Dj, pero cambiando los discos por fotolibros. Actividad abierta hasta completar aforo.

Talleres

Este año el festival propone tres talleres experimentales, con el fin de ampliar el público interesado en el fotolibro. El viernes, la artista y editora Verónica Fieiras, de la editorial Chaco Books, realizará el tercer taller Quebrantahuesos. Un taller de collage e intervención poética y visual, dirigido a los alumnos y alumnas de la Escuela de Artediez, muy próxima al Centro Daoíz y Velarde. Además, el resultado de este taller se podrá ver expuesto durante el festival.

El sábado, en el taller “Saturday morning fever”, se darán pautas a cada participante para materializar el sonido de manera visual y viceversa, en colaboración con In-Sonora. Inscripciones abiertas en la web hasta completar aforo.

El domingo, y para dar cierre al festival, contarán con El Trigo Alimentación Colectiva, un equipo de trabajo colaborativo que se inició guiado por el fotógrafo y docente Julián Barón. Entre todos ellos han inventado un jeroglífico visual sobre este cereal en su ciclo completo y han producido una publicación del mismo nombre que será el punto de partida de esta actividad experimental abierta a todo el público.

Exposiciones

El festival contará con tres exposiciones. Por un lado, se podrán ver las 10 maquetas finalistas de la tercera convocatoria del Dummy Award, con trabajos de autores de gran relevancia internacional. Por otro lado, la Biblioteca de la Revuelta es una muestra en torno al imaginario de la revolución, fruto de una colaboración entre Fiebre Photobook y el Festival Panoràmic de Granollers, donde se pudo ver dicha exposición en septiembre. Esta sección se complementa con la intervención de collage realizada durante el taller Quebrantahuesos.

OFFFiebre

El festival fomenta eventos paralelos que se unen para la ocasión creando sinergias. Este año participan EFTI y Ivorypress con una charla y una presentación la semana previa al festival.

27 de noviembre, a las 19:00 horas, en IvoryPress. Presentación del libro Andata e Ritorno. La verdadera historia de Paolo Gasparini, junto a La Cueva Editorial con presencia del fotógrafo y Horacio Fernández.

29 de noviembre, a las 19:00 horas, en EFTI. Si siempre decimos que el tiempo es el mejor editor, ¿por qué no le dejamos hacer su trabajo? Conversación entre Laura San Segundo, David García y Carole Alfarah. Modera: Juan Valbuena.