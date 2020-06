Premio de maquetas de Fiebre Photobook

Conscientes de las dificultades técnicas y económicas que conlleva la producción de un fotolibro, esta plataforma ofrece desde 2015 un galardón para convertir en fotolibro la mejor maqueta presentada a la convocatoria. El plazo de la 5ª edición finaliza el 21 de septiembre y la participación tiene un coste de 20 euros

Para la presente edición, se han tenido en cuenta las circunstancias especiales derivadas por la pandemia del COVID-19, por lo que se han modificado ligeramente las bases, prescindiendo de la maqueta impresa.

El plazo de solicitud finaliza el 21 de septiembre de 2020 y la participación tiene un coste de 20 euros. El jurado internacional elegirá las 10 propuestas finalistas y la ganadora se dará a conocer en otoño durante el festival Fiebre Photobook Madrid 2020. El autor o autora recibirá 1.000 euros en concepto de derechos de autoría por la primera edición del libro y la presentación oficial se realizará en Barcelona acompañada de una exposición.

El premio consiste en:

· Tirada de 500 ejemplares

· Producción y preimpresión

· Distribución y difusión en el sector

· Impresión de las copias expositivas

· Stand en Art Photo Bcn 2021

· Campaña de comunicación y difusión

· 1.000 € en concepto de derechos de autoría

· 25 ejemplares para el autor o autora

· Exposición de maquetas en Fiebre 2020

Pese a las circunstancias, han seguido trabajando con gran ilusión para mantener viva la comunidad y seguir consolidando el tejido en torno al fotolibro.

En la anterior edición

Sobre el premio de la pasada edición, el jurado compuesto por Valentina Abenavoli (Akina Books), Tiffany Jones (Overlapse), Gabriela Cendoya (coleccionista de fotolibros), Aneta Kowalczyk y Grzegorz Kosmala (Blow Up Press), Laura Carbonell (Punto de Fuga Bogotá), Andrew Waits (ganador Fiebre Dummy Award 2018), Sonia Berger (Dalpine), Fosi Vegue (fotógrafo y editor), Víctor Garrido (La Troupe) y Miguel Ángel Esteban (Artes Gráficas Palermo), decidió otorgar el premio en la cuarta edición del Fiebre Dummy Award a Juan Orrantia con su maqueta de Like Stains of Red Dirt.

El libro ganador de la pasada edición Like Stains of Red Dirt, del fotógrafo colombiano Juan Orrantia, ya está a la venta en la web de Dalpine, coeditor del libro junto a Fiebre, y se presentó públicamente la semana pasada mediante videoconferencia entre el autor, Juan Orrantia, y Sonia Berger, directora de la editorial Dalpine.