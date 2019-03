Evangelio en Granada (Meta), un relato esperanzador de la violencia extrema

La fundación BBVA estrena este vídeo de Javier Codesal realizado en Colombia en la tercera edición de la Exposición Multiverso a la Creación en Videoarte. Además, se muestran el resto de obras becadas de la edición de 2017 de artistas como Andrés Duque, Ana Esteve Reig, Elena Lavellés o Lluís Escartín. Palacio del Marqués de Salamanca (Madrid), hasta el 28 de abril.

Tras un viaje a Colombia con la Beca Multiverso, el videoartista Javier Codesal no volvió con una, sino con dos películas: Testimonio de Frederman y Evangelio en Granada, las ventanas a la tensión que se vive en las calles de la ciudad latinoamericana en el día a día, pero con el hilo conductor en la primera de la esperanza, pues en palabras del autor “la obra evita regodearse en la violencia. Es un acercamiento a un grupo de personas que han vivido muy próximas a la violencia extrema y que, sin embargo, no están abatidas, no están destruidas”.

Para situarnos mejor, Meta es el departamento colombiano donde se sitúa la ciudad de Granada, epicentro del conflicto armado que ha arrasado el país durante años. Codesal lo retrata, abordando “la violencia y su presión sobre los campesinos”, mediante un ensayo de ficción, donde la experiencia real se mezcla con la interpretación, en ambos casos de los protagonistas.

A causa del conflicto, el territorio vive un resurgimiento religioso, mediante la creación de nuevas iglesias y centros evangélicos de diferente signo. Pero no solo eso, pues la cultura popular se ve y ha visto impregnada del carácter ejemplar de los relatos de la Biblia, observables en el día a día de los vecinos que han sufrido la violencia desgarradora de esta ciudad.

Laura Baigorri, comisaria de la exposición MULTIVERSO, apunta sobre la obra de Javier Codesal que “sus dos partes son extrañamente complementarias, de manera que ambas se sustentan en el contrapunto”. Por su parte, el videocreador agradece la oportunidad que le ha brindado la Beca Multiverso porque le ha permitido cerrar un ciclo sobre la violencia que inició con Los pies que faltan.

La Exposición Multiverso también albergará en el Palacio del Marqués de Salamanca (Madrid), además de Evangelio en Granada (Meta), el resto de obras becadas de la edición de 2017, con artistas como Andrés Duque, Ana Esteve Reig, Elena Lavellés o Lluís Escartín, en su búsqueda de dar impulso a la producción de nueva obra en el lenguaje de nuestro tiempo: el video.