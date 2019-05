Los museos españoles se visten de gala para celebrar su gran día

Toledo, Madrid, Barcelona, Valencia o Cuenca tienen previstas multitud de actividades para celebrar el Día Internacional de los Museos (DIM), donde la tónica general es la entrada gratuita a las pinacotecas, nutridas por otros eventos relacionados y alguna que otra sorpresa

Arte vivo en Barcelona

Para la celebrar la ocasión, el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de la ciudad condal celebra su 12º edición de la Noche de los Museos con una jornada de puertas abiertas en horario nocturno el sábado 18 de mayo de 19.00 a 01.00 h., además de la entrada gratuita a exposiciones tan importantes como Arte Contemporáneo Figurativo y actividades especiales para los asistentes. Pintura y dibujo se fusionarán esa noche para crear Dibujando el tango, una obra creada in situ a partir del tango de una pareja de bailarines invitados para la ocasión. El colofón a este día vendrá de la mano de Enma Fernández Trío, la banda de swing, rock’n’roll y blues que interpreta temas de los grandes artistas de los 40’s y 50’s con un estilo muy personal.

La Fundación Joan Miró celebra este día y noche de los museos con una apertura nocturna (hasta la 01:00h) para poder ver la prorrogada exposición Tapiz de la Fundació, que ha tenido una gran acogida, pues era la primera vez en 40 años que se separaba el tapiza de la pared y podía ser visto por el público, además de las exposiciones que se están desarrollando: Trapalladas, espantallos, farandulos, del colectivo Für Alle Fälle, en el Espai 13, y Lina Bo Bardi dibuja. También el sábado 18 de mayo, La Miró en conversación, conducida por el globus vermell, se celebrará de 11 a 12.30 h por las instalaciones del museo en una conversación con el público asistente. Además, es una buena ocasión para visitar la exposición Lina Bo Bardi dibuja, comisariada por Zeuler Rocha Lima, que estará en la Fundación solo hasta el 26 de mayo. La comisaria también será la encargada de arrancar el Día de los Museos con una el itinerario llamado “Taller de dibujo au plein air”, además de otras actividades como Taller de dibujo con Lina Bo Bardi, Miró, Calder y ninguno de ellos, que buscan la participación e integración de los asistentes.

Madrid capitanea el Día de los Museos

Al programa organizado para este fin de semana del Museo Reina Sofía por el DIM, se suma a la interpretación musical de la exposición No habrá nunca una puerta. Estas dentro. Coleçao Teixeira de Freitas, por parte de los alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Sala de Arte Santander de Boadilla del Monte.

El Museo del Prado, por su parte, realiza también una jornada gratuita para visitar tanto la colección completa como las exposiciones temporales. Además, con motivo de la restauración de la obra La Anunciación de Fra Angélico y la próxima apertura de la exposición Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia, se celebrará un concierto en torno a la misma, de acceso libre. Para la Noche de los Museos, el sábado 18, la pinacoteca abrirá las puertas de 20:30 a 01:00h de algunas de las salas que contienen las obras maestras de sus colecciones de pintura española, italiana y flamenca.

La realidad virtual también estará presente en este día. El Museo del Prado ha preparado para la ocasión en su página web una recreación vitual de la historia de la sala 39 con motivo de la exposición temporal El Gabinete de descanso de Sus Majestades, además de un juego en realidad virtual. El Museo Thyssen también apuesta por la tecnología y ofrece desde el lunes hasta el domingo una inmersión a través de gafas de realidad virtual para adentrarse en obras como Retrato de familia, de Frans Hals, el Joven caballero, de Carpaccio, El sueño, de Franz Marc, o Habitación de hotel, de Edward Hopper.

Por su parte, la Fundación Mafre se une a este día ofreciendo entrada gratuita al Espacio Miró el sábado 18, además de servicios de mediación de 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 19.30 horas. El Museo del Traje, el Museo del Romanticismo, Caixa Forum y el Museo Arqueológico Nacional también han organizado actividades que pueden consultarse en sus webs.

Un conglomerado artístico en la Comunidad Valenciana

El Centre del Carme Cultura Contemporània de Valencia, dedicado a la cultura viva, se suma por cuarto año consecutivo a este día con un programa especial desde el 13 al 19 de mayo bajo un lema que no podía estar más en consonancia con su filosofía, Carpe Diem. Además, al son de la celebración se presentan dos nuevas exposiciones en el museo: 15.600 días, un repaso a la trayectoria del artista valenciano Xisco Mensua, y Patriarcado, un proyecto en colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornermisza, de las artistas Cristina Lucas y Eulàlia Valldosera.

Pero no solo eso, el sábado, día oficial de los museos, Spiders Salvajes de Groupe LAPS, un circo al aire libre, sorprenderá a los asistentes con una actuación cuyos artistas son arañas, en una instalación plástica de luz y sonido en el claustro renacentista. Seguidamente, en el claustro gótico, el conjunto Los Voluble presenta su proyecto Flamenco is not a crime, el set audiovisual más flamenco.

El Consorci de Museus, en Alicante, inaugura el día 16 de mayo la muestra Sistema Operativo. Colecciones, en el Centro Cultural Las Cigarreras, una muestra dedicada y que recorre la trayectoria del artista alicantino Daniel García Andújar, en colaboración con la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. La exposición, con obras como El canon protegido – Los desastres de la guerra. Caballo de Troya o Burning the Canon (participante en la Documenta 14 de Kassel y Atenas, 2017) “analiza críticamente los vínculos entre la iconografía bélica, cánones de representación del cuerpo y memoria identitaria, así como el debate acerca de la reapropiación cultural y el patrimonio”, cuenta el centro artístico.

El Museo de Bellas Artes de Castellón, el próximo 14 de mayo, presenta por primera vez la exposición Peça 19, 18 obras procedentes de diferentes generaciones adquiridas por la Generalitat en 2018 y que se sumarán a la Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana, a lo que se suma el proyecto pedagógico comisariado por Jorge Pisa Prats, en colaboración con el alumnado del IES Bovalar de Castellón, cuyas piezas formarán parte de Peça 19.

Cuenca y Jesús Ortega

En los bosques de mi mente, la exposición de Jesús Ortega, estará disponible desde el jueves 16 en el Museo de Obra Gráfica de San Clemente, como parte de las actividades del DIM. Se trata de un recorrido por los libros de sus últimos años en obras de menor tamaño que ocuparán las siete vitrinas del claustro de la Fundación Antonio Pérez, destinadas a obras en este formato, disponible hasta el 14 de junio.

El Greco también se suma

El Museo del Greco en Toledo también acogerá actividades el sábado 18, además de la entrada libre para los asistentes que quieran disfrutar tanto del museo como de las exposiciones permanentes. A lo largo de la jornada, y dirigido al público escolar, se desarrollarán actividades como el programa “La classe, l’oeuvre!” del Ministerio de Cultura de Francia. Se trata de una clase de alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Sefarad de Toledo que gira en torno a una serie de enigmas ligados a la figura del Greco y a las colecciones del museo, para crear lazos entre los más pequeños y los centros museísticos.

Además, el museo acogerá la muestra Pasado y presente, una recopilación fotográfica de los espacios del museo desde su fundación hasta nuestro tiempo, donde los toledanos están invitados a aportar fotografías del pasado de la ciudad.

Valdepeñas (Ciudad Real) y su noche de los museos

El Museo de la Fundación Gregorio Prieto, encargada de la conservación y difusión de la obra del pintor, modifica su horario habitual para poner a disposición de los visitantes de las 20:00 a 24:00 horas y de forma gratuita la colección permanente y la exposición temporal en el Patio Central de Columnas dedicada a la Virgen de la Consolación, patrona de Valdepeñas.

Estos y muchos más museos de la geografía española se suman a este día tan especial y necesario, para poner en valor la función cultural y social de nuestras pinacotecas y de las personas que hacen posible su mantenimiento a lo largo del tiempo y de la historia.