HYBRID Art, la feria… no feria

Cerca de 4.000 personas pasaron, y disfrutaron, por su transdisciplinar escenario, algunas de las habitaciones y zonas comunes del Hotel Petit Palace Santa Bárbara, la pasada edición. Un dato muy significativo, que posiciona a HYBRID Art Fair, como una cita muy singular a tener en cuenta dentro de la semana del arte en la capital. Del 26 de febrero al 1 de marzo

Un encuentro internacional para espacios independientes que es “un poco más que una feria”, como reconoce su tripulación. Un total de 35 expositores, de más de 150 artistas emergentes, presentan, a lo largo de tres días, sus nuevas y más transgresoras propuestas. Con una paridad de género creativo de más de diez países

En esta nueva edición, la cuarta, destaca Special Projects, una innovadora sección de tres espacios, sin ánimo de lucro, donde dan a conocer su actividad basada en la mera investigación, en lo que a la creación artística contemporánea se refiere.

Como la milanesa Yellow, de pintura. Los berlineses Zona D, basados en el quehacer colectivo, o Lamosa, un laboratorio de arte y espacio de proyectos en la manchega Cuenca.

Y es que HYBRID Art Fair sigue apostando por las expresiones artísticas arriesgadas y nada convencionales. Instalaciones efímeras, pop up! de tránsito, como DISPLACED, que no parecen ser lo que son, siendo el visitante un agente importante dentro de la creación en sí misma.

Sobre estas líneas, Simetría Divina, por Esther Ventura Gálvez, instalación. Arriba, Amor y Muerte de la serie Escenarios afectivos, por Silvia Lermo.

David Benarroch, con Midnight Bar y Please do not disturb; Esther Ventura Gálvez y su Simetría Divina o Laura Voskian con Un poco de polvo al sol, un poco de barro cuando llueve, son algunas de las atractivas instalaciones artísticas que vestirán las 36 rooms del palaciego y céntrico hotel madrileño.

Un plan perfecto que va más allá de visitar una feria, aunque no olvidemos que aquí se compra nueva tendencia. Supone la puesta de largo de muchos artistas noveles con ganas de crecer gracias al apoyo de la gente. Un lugar idóneo para la adquisición de talento que sube, se cotiza, una de sus señas de identidad.

Porque el arte y todo lo que le rodea preocupa. Así, dentro de su programa paralelo, y gratuito, vuelve también TALKIN INDEPENDENT, el foro para el intercambio de conocimientos y que permite tomar el pulso de lo que está ocurriendo de verdad, de lo que se cuece, con auténticos galeristas, coleccionistas, expertos.

En esta ocasión, en torno a cuatro puntos básicos: el panorama internacional de la escena independiente de los países participantes. Las audiencias, el uso de las nuevas tecnologías y estrategias en la comunicación de los proyectos creativos. Nuevos retos en la gestión cultural y el coleccionismo y los nuevos soportes impulsores del arte.

Jenn E. Norton, y su concepto del tiempo; Myriam González, de Matadero; Carolina Fernández Castrillo, docente en la universidad Carlos III; Diego Iglesias, cofundador de Hyper Studio; María Nieto, directora de exposiciones de La Casa Encendida, o Lorenzo Uggeri, de KOONESS, se sentarán, entre otros, como grandes conocedores, a la mesa de debate para exponer y dar respuesta a muchas de las incógnitas que presenta la escena creativa actual o plantea el anónimo visitante.

Cruhda, una de las artistas que actuará en esta edición.

Pero como HYBRID Art Fair va mucho más allá, la música y su representación visual juega un papel importante a través de sus performance sonoras. Continuo marcará el ritmo inicial con artistas de la escena electrónica como Slvj y Cruhda. Junto a otras propuestas como las de Rayuli y Judith Adataberna, sobre una escenografía site specific para la sala.

Bucles, atmósferas, ritmos de bass, techno y hip-hop abstracto. Todo un cóctel de sentidos. Sellos como Future Paszine o Caballito, animarán el viernes noche, donde se fusiona la DarkCopla, o lo castellano mezclado con el más allá transgresor.

El fin de feria, un cierre por todo lo alto con la actuación de Litorate, del diseñador visual Joaquin León. Kamala Sutra. La iniciativa de Woman in Experiemental, sonidos que desafían a los géneros, difuminando estereotipos, o el triunfo de un nuevo estilo musical, el Funeral Hop de Dj Tres.

Una completa programación que rebosa talento, con más de 100 artistas, llena de representaciones visuales, sonoras, conciertos, charlas, networking, para un público exigente, vibrante, fresco, que quiere estar a la vanguardia del arte, lejos de corsés artísticos. Sin duda el sitio ideal para ver y dejarse ver.

César SERNA