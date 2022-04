Llega una nueva edición de los Libros Mutantes a La Casa Encendida

La feria Libros Mutantes de La Casa Encendida vuelve con una selección de 90 expositores, nacionales e internacionales que muestran proyectos editoriales de arte, diseño, cómic, publicaciones experimentales y que, este año, amplía el espectro a propuestas centradas en la música. Del 22 al 24 de abril

La feria editorial independiente Libros Mutantes regresa del 22 al 24 de abril a La Casa Encendida en una edición más física e interactiva y con la música como protagonista. Con una selección renovada de proyectos editoriales independientes tanto nacionales como internacionales, y después de dos años de contacto reducido, la feria se propone incidir en proyectos híbridos que exploren la relación entre música y publicación, diseño, poesía y pista de baile.

Como es habitual desde su nacimiento en 2010, el eje central de Libros Mutantes se encuentra en la muestra de proyectos editoriales independientes, nacionales e internacionales, que desde el viernes 22 al domingo 24 muestran sus trabajos en el Patio de La Casa Encendida. En total, este año participa una selección de 90 expositores expositores, con proyectos editoriales de arte, diseño, cómic, publicaciones experimentales, y que este año amplía el espectro a propuestas editoriales centradas en la música. Entre ellos se encuentran proyectos estadounidenses como Wendy’s Subway, Inpatient Press o DABA, o la librería, editorial y espacio cultural valenciano United Minds, especializado en autores africanos o de la diáspora.

Imagen de una edición anterior de la feria editorial Libros Mutantes.

Dentro del programa de charlas Perspectivas Mutantes, el colectivo francés Audimat, especializado en unir música y ensayo, presenta su primer volumen en castellano, coeditado por La Casa Encendida. Se trata de un cuaderno de ensayos musicales originalmente publicado en Francia, diseñado por Pierre Vanni y que incluye los artículos Trap y farmacopea, de Kemi Adeyemi; Ser feminista y que te guste el punk, de Ellen Willis; ¿Quién inventó el reguetón?, de Wayne Marshall; Noise y nostalgia, de Catherine Guesde; y Pioneras de la electrónica, de Frances Morgan.

Nat Marcus (Berlín), de Tabloid press, realiza una charla performativa para mostrar el recorrido de este proyecto, que aborda la visualidad del texto y sus posibilidades sonoras, ahondando en la relación entre poesía y cuerpo. El sello discográfico y editorial Flee Project (Francia) arroja luz sobre fenómenos específicos como la búsqueda de perlas en el Golfo Pérsico y ofrece un viaje sonoro a través de varias geografías y culturas con la intención de resaltar algunos géneros desconocidos. También están presentes Kim Coussée (Suiza) y Kristyna Kulikova (Rep. Checa), unas de las diseñadoras gráficas pioneras en el panorama internacional. Y Tres Tipos Gráficos, estudio fundado en Madrid, realiza un recorrido por sus proyectos que han ido influyendo la escena local.

La mañana del sábado, Libros Mutantes ofrece un line-up musical en la Terraza en colaboración con radios nacionales e internacionales y Basement, el espacio de la feria en la que suceden los dj sets, está a cargo del colectivo Culpa el viernes, que pone a los platos a joven de la perla y Benerice, y del colectivo Dembooty y los visuales de Rob Collado el sábado.

Por último, el taller Fanzine (casete) para llevar, ofrece este año la oportunidad de diseñar una casete propia y grabar los temas en directo, de la mano del estudio de grabación y cómic experimental Rapapawn, la poeta y dj Nayare Soledad y Juan Vacas, miembro de la asociación cultural Real No Real.

Libros Mutantes tiene lugar en una instalación elaborada a partir de la convocatoria abierta Muebles de Patio, cuyos ganadores este año son Laura González Raso y José Miguel Madrigal Villena. Su propuesta propone traer elementos que se localizan en ambientes rurales al ámbito de la ciudad a través del mobiliario, basándose en estructuras y elementos comunes de los huertos y gallineros, como la paja y la malla de torsión acompañada de muelles se busca unificar ambas caras de la moneda. Libros Mutantes cuenta con la colaboración de: Centro Checo de Madrid, Embajada de Suiza en España, Goethe-Institut, Institut français y Son Estrella Galicia.

Programación

El centro de Libros Mutantes es, como siempre, la exposición y venta de publicaciones que, en esta ocasión, cuenta con 90 proyectos editoriales independientes, tanto nacionales como internacionales. La feria regresa con una selección renovada de proyectos editoriales que acercan al público la relación entre música y publicación, diseño, arte, poesía, fotolibro y cómic. La feria cuenta este año con nuevos proyectos editoriales internacionales como los estadounidenses Wendy’s Subway, Inpatient Press o DABA o nacionales como la librería, editorial y espacio cultural United Minds, de Valencia, especializada en autores africanos o de la diáspora.

Perspectivas Mutantes 22 y 23 de abril

Terraza | 17.30-20.30 h. Entrada libre hasta completar aforo

Programa de charlas que, durante dos jornadas, pone el foco en proyectos editoriales y en el trabajo de diseñadores ligados a la escena musical, dando también cabida a propuestas que aúnan disciplinas tan dispares como poesía, sonido, diseño y moda.

Viernes 22

17.30 h | Audimat

El colectivo francés Audimat lleva desde 2012 abordando la dimensión política y social de la música fuera de las limitaciones tanto promocionales como académica y, desde 2020, se expande también como una editorial independiente. En esta edición especial de Libros Mutantes presentamos el primer libro en castellano de la editorial —coeditado con La Casa Encendida y diseñado por Pierre Vanni—, con textos de Kemi Adeyemi, Ellen Willis, Wayne Marshall, Catherine Guesde y Frances Morgan. Charla ofrecida gracias a la colaboración del Institut français. El lanzamiento del primer título de la colección está a cargo de su editor Guillaume Heuguet, Isabelle Berneron (agregada del libro y debate de ideas del Institut français de España) y Mónica Carroquino (subdirectora de La Casa Encendida).

18.30 h – Tabloid Press

Tabloid press son poetas hablando, jugando con el habla. Fundada en Berlín en 2014 por Zoe Darsee y Nat Marcus, en Tabloid Press se escribían poemas que pudiesen tanto generar una escena como penetrar en un club. Escribir para entrar en una pista de baile como poeta y dejar que la pista de baile entre en el poema. A partir de entonces, Tabloid ha lanzado numerosas publicaciones y ha ampliado sus actividades: desde impartir talleres de poesía, diseñar libros y ropa, a organizar lecturas y fiestas. Más allá del formato o la función, las actividades de esta editorial siempre están dirigidas a estimular el cuerpo con la fuerza del lyric. Nat Marcus nos habla de cómo esta relación de Tabloid con el cuerpo, tanto de manera individual como colectiva, ha ido cambiando desde sus inicios. Artista invitada gracias a la colaboración del Goethe-Institut.

19.30 h – Flee Project

Proyecto híbrido que funciona como sello discográfico, editorial y organizador de exposiciones, Flee Project (Francia) trata de arrojar luz sobre subculturas y fenómenos específicos como el de la búsqueda de perlas en el Golfo Pérsico. Su programa de residencias Extra Muros, que ha tenido lugar en Italia y en Kenya, reúnen a artistas musicales para cruzar referencias y experimentar nuevos sonidos. Para cada número, Flee lanza un disco de vinilo junto con una revista impresa que ayuda a su audiencia a comprender la esencia de los movimientos destacados. En esta edición de Libros Mutantes, nos llevan, además, por un viaje sonoro a través de varias geografías y culturas con la intención de resaltar algunos géneros desconocidos y abordarlos desde diversos ángulos. Música ritual, canciones de trabajo, himnos de relajación… un conjunto que subraya la dimensión socioeconómica de la música y cómo esta estructura los contextos locales. Artistas invitados gracias a la colaboración del Institut français.

Sábado 23

17.30 h – Kim Coussee

Desde 2018, la diseñadora gráfica independiente Kim Cousséé trabaja con el colectivo Inner Light, en el que aplica su investigación alrededor de la impresión textil. Tanto en estas prácticas artísticas como en su trabajo en el campo del diseño gráfico, busca involucrarse y usar sus habilidades y creatividad en proyectos políticamente comprometidos. Artista invitada gracias a la colaboración de la Embajada de Suiza en España.

18.30 h – Kristýna Kulíková

El trabajo de Kristýna Kulíková, diseñadora gráfica que vive en Praga, está fundamentalmente ligado a la escena musical. En sus proyectos, el lenguaje formal del diseño especulativo se mezcla con los medios de la tipografía deconstruida y depósitos de URL combinados con métodos artesanales. La sobrecarga de información se convierte en alucinación espacial. Artista invitada gracias a la colaboración del Centro Checo de Madrid.

19.30 h – Tres Tipos Gráficos

Estudio creativo fundado en Madrid que aborda desde el diseño editorial, de espacios y exposiciones, a la tipografía o la dirección artística en ilustración, fotografía y vídeo. Su trabajo ha sido reconocido con premios –como el premio Gràffica, lo mejor del diseño gráfico y la cultura visual 2015; un D&AD Award wood pencil (Londres) 2015; varios premios ADG Laus (Barcelona) entre 2010 y 2019; el Top Fedrigoni Award (Parma) 2013; un diploma en el Type Directors Club (Nueva York) 2012; o el premio PHotoEspaña al mejor libro de fotografía 2012. Sus socios cuentan además con una larga trayectoria relacionada con la docencia en numerosas instituciones educativas.

La feria Libros Mutantes de La Casa Encendida vuelve del 22 al 24 de abril.

Rooftop Radio

23 de abril Terraza | 13-15 h. Entrada libre hasta completar aforo

Libros Mutantes retransmite en directo, vía internet y desde la Terraza. Reúne a distintas radios online, nacionales e internacionales, con el fin de generar redes entre ellas, mapear las particularidades de cada una y su contexto, debatir sobre la relación entre música y diseño y ofrecer una programación continúa de música. Participan: Radio Relativa (Madrid), Radio Alhara (Itinerante), Zarabat (Teherán, Irán) y EOS (Múnich, Alemania), entre otras. Modera: Bea G. Aranda.

Basement

22 y 23 de abril Sala E | 21-23 h. Entrada libre hasta completar aforo

Viernes 21.00 h – Culpa

Culpa nace en 2019 por la necesidad de llenar de amaneramientos, errores y distorsiones las pistas de baile y para generar un espacio donde las personas LGTBQ+ se sientan representadas y cómodas. Han hecho fiestas en Madrid, Barcelona y Berlín, y en ellas han actuado artistas como: Slim Soledad, Oli XL, Ecstasya o Bella Báguena. Actualmente, sus residentes son: MAAY (AR), jovendelaperla (ES) y Berenice (ES).

Sábado 21.00 h – Rob Collado + Dembooty

Dembooty nace en 2019, cuando se juntan CRKS290, Brava y Umami. En sus fiestas se suda a ritmo de sonidos globales como el funk, el dembow o el dancehall. Tampoco falta bass, UK funky, breaks o estilos más urbanos. El colectivo se ha convertido en un referente de la capital, por donde ya han pasado Tayhana, Highkili, Topanga, 8kitoo o Alvva. En Radio Relativa se puede escuchar su programa mensual Dembooty Club. Aunque tienen base en Madrid, han llevado sus sonidos a Razzmatazz (Barcelona), Monkey Week (Sevilla) o Turbo Vodafone FM (Oporto). En 2022, de la mano de Boiler Room, comienzan el año en Ballantine’s True Studios Madrid, dejando claras sus intenciones de seguir creciendo en la escena. Defensores del baile y en la vanguardia del club, traen a Libros Mutantes una visión de la fiesta distinta y personal, llena de energía y libre de etiquetas que se centra en el disfrute y que suena a futuro. Rob Collado trabaja como ilustrador, animador y director de arte de materiales audiovisuales. Obsesionado de joven con el grafiti y los logotipos ilustrados de las pegatinas de skate que veía en la época, empezó a dibujar personajes y letras deformes. Más tarde abre ese abanico de referencias para fijarse en cosas como la animación japonesa, la ligne claire o el arte abstracto.

Fanzine (casete) para llevar 24 de abril Patio | 17-19 h Entrada libre hasta completar aforo

Edición especial de Fanzine para llevar donde puedes diseñar y grabar tu propia casete de la mano del estudio de grabación y cómic experimental Rapapawn, la poeta y dj Nayare Soledad y Juan Vacas, miembro de la asociación cultural Real No Real. Rapapawn se encarga de la parte visual del taller, guiando a los participantes en el diseño del libreto de la casete; Nayare Soledad, a cargo de los lyrics, propone un remix express escrito en el que cada participante pasa por la mesa de mezclas y en conjunto seleccionan fragmentos de letras de canciones de salsa, cumbia y reguetón; y Juan Vacas graba en vivo la voz de cada participante en la cinta.

Rapapawn es un estudio de animación y cómic experimental creado por Óscar Raña y Cynthia Alfonso. Destacan los trabajos realizados en el ámbito musical para artistas como Holy Fuck o Dan Deacon, o los elaborados para entidades como WeTransfer, The New York Times, MOOG o Givenchy. En su obra editorial, donde abordan la abstracción y la secuencialidad como herramientas de experimentación, destacan publicaciones como HEHE, SOPAPO o LEIRA/LERIA. Su proyecto expositivo pudo verse en Mountain Analogue (Seattle); en DEMO-It’s Nice that, (Amsterdam); en las colectivas Narcohumanisme. Farmàcies i estupefaents a les pràctiques artístiques actuals (Bòlit, Girona), A arte no cómic (Pontevedra) y Afinidades selectivas XII, (Vigo); o en ciudades como Madrid, París o Taiwan.

Nayare Soledad es poeta, dj, conductora asalariada, curadora y sanadora. Travesti torcida, tozuda y romántica. Tuvo una residencia artística en Matadero Madrid en 2020/2021, ha autopublicado su poemaria Bendiciones travestis y algunas maldiciones.

Juan Vacas es miembro fundador de la asociación cultural Real No Real, a través de la que programan actuaciones de música experimental y arte sonoro en Madrid. Graduado en Estudios Culturales con una disertación sobre las redes postales pre-internet, ha colaborado con sellos independientes como la editorial CincaMonterde o el blog Archaic Inventions. Como artista ha participado en lugares como Braille Satellite, Fusion Festival y presentado piezas en radios como LYL, Montez Press o el festival Radiophrenia. Actualmente se encuentra centrado en el desarrollo del proyecto sonoro Miradasvacas y el sello Ediciones Fontenebro junto a Pablo Mirón.

Datos útiles

Feria Libros Mutantes 2022

La Casa Encendida (Madrid)

Fechas: del 22 al 24 de abril