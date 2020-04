Reflexiones virtuales “Sobre el Arte” en el Museo Esteban Vicente

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente ha celebrado el Día Internacional del Arte 2020 convocando a artistas, críticos de arte, directores de museos, galeristas y coleccionistas, que han participado en sus actividades, proponiéndoles que compartieran su particular reflexión “Sobre el arte”. El proyecto se ha materializado en un vídeo y un testimonio digital escrito

La Asociación Internacional del Arte (IAA) fijó, desde el año 2012, el 15 de abril como fecha para conmemorar el Día Internacional del Arte. Se propuso esta fecha en honor al nacimiento de Leonardo da Vinci, al que se eligió “como símbolo mundial de la paz, libertad de expresión, tolerancia, fraternidad y multiculturalismo”.

Tradicionalmente, este día se conmemora con multitud de actividades, de distinta índole, en Museos y otros centros de expresión cultural pero, dada la situación que vivimos actualmente por la crisis del COVID-19, que mantiene los centros cerrados, se han abierto de par en par sus “instalaciones virtuales” para ofrecer un interesante documento que pone de manifiesto la necesidad del arte para el ser humano.

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia) ha celebrado esta señalada fecha, en su edición 2020, convocando a artistas, críticos de arte, directores de museos, galeristas y coleccionistas que, a lo largo de la historia del Museo, han participado en sus actividades, proponiéndoles que compartieran su particular reflexión “Sobre el arte”. Con este proyecto común, que se ha materializado en un vídeo y en un testimonio digital escrito, el centro pretende dar una visión de la importancia del arte en nuestra sociedad.

De esta manera, el museo contribuye a promover la importancia de las artes y la creatividad en todo el mundo. Estos testimonios se centran, fundamentalmente en las artes plásticas.

Esteban Vicente_Artista (Segovia, 1903-Long Island, 2001)

El Arte es orden.

La belleza del mar o de una cara no se revela en toda su madurez mediante la descripción, sino más bien evocando, aludiendo, sugiriendo.

“En el Arte verdadero, la teoría no precede a la práctica, sino que la sigue.”

Al principio la sensación es lo que cuenta. No hay teoría que no carezca de lo esencial de la creación.

No creo que en el Arte exista una distinción entre correcto e incorrecto.

Sólo se puede distinguir entre verdadero y falso.

Anotaciones y escritos realizados por el artista entre 1960 y 1976

En el proyecto han participado las siguientes personas:

Javier Arnaldo_UCM

Francisco Baena_ Director Centro José Guerrero, Granada

Benjamín Cano Domínguez_Arquitecto y artista

Rosa Castells_Conservadora del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

Fernando Castro Florez_Profesor de Estética de UAM, crítico y comisario de exposiciones

Ana Doldán de Cáceres_Directora Conservadora Museo Esteban Vicente, Segovia

Marc Domènech Tomás_Director Galería Marc Domènech, Barcelona

Laura Fernández Orgaz_Responsable de Colecciones e Itinerancias de Fundación Telefónica

Chema de Francisco_Director de Estampa y Colecciona

Belén Herrera Ottino_Directora Galería Marlborough, Madrid

Carlos León_Artista

Laura Lio_Artista plástica

Sofía Madrigal_Artista

Rafael Martín_Colección MER

Guillermo de Osma_Director Galería Guillermo de Osma, Madrid

José María Parreño_Profesor de Historia del Arte y escritor

César Paternosto_Artista

Jorge Represa_Fotógrafo

David Rodríguez Caballero_Escultor

José María Yagüe_Artista