Llega la 5ª edición del Dart Festival

El certamen, pionero en documentales centrados en el arte y la creación contemporánea, presenta 25 títulos que, durante más de dos semanas, permiten adentrarse en expresiones artísticas desde principios del siglo XX hasta la actualidad a través de cine documental y actividades en Barcelona y Madrid, y también de manera online mediante la plataforma Filmin. Hasta el 12 de diciembre

Durante más de dos semanas de cine dedicado al arte, la fotografía, la arquitectura y el diseño, Dart Festival ofrece su programación presencial en los Cinemes Girona de Barcelona y en online en la plataforma Filmin.

Además, presenta actividades en el MACBA de Barcelona y llega por primera vez a Madrid en colaboración con La Casa Encendida. En total serán 25 títulos repartidos en las secciones Oficial, Muestra, Especiales y Cortos, con 11 estrenos en España.

5ª edición de Dart. Hasta el 12 de diciembre en cines y online.

La programación de esta edición, que recoge documentales procedentes de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Serbia, Polonia, Suecia, Finlandia, Chile, México, Estados Unidos y España, pone de relieve los lenguajes y las prácticas artísticas de figuras claves como Alvar Aalto, Marina Abramovic, Joseph Beuys, Marcel Duchamp, Esther Ferrer, David Hockney, Dani Karavan, Hilma af Klint, Sergio Larraín (estreno europeo) y Jaume Plensa.







Sobre estas líneas, de izquierda a derecha: Sergio Larraín y Beijing Spring Protest. Arriba, Omelia Contadina y A Bigger Splash.

Dart 2021 también incluye documentales sobre intervenciones, archivos y proyectos de protagonistas de la escena del arte contemporáneo más actual como Firelei Báez, Renzo Martens, JR, Marinella Senatore y David Wojnarowicz,entre otros.

David Wojnarowicz con Tom Warren, Self Portrait of David Wojnarowicz , 1983-84. Cortesía del artista y P.P.O.W.

Además, el festival presenta documentales que retratan momentos y acontecimientos clave del arte internacional como “Beijing Spring”, la historia del grupo de artistas chinos autodidactas, entre los que se encontraba un joven Ai Weiwei, que desafiaron el arte propagandístico con una acción en el Muro de la Democracia de Pekín en 1978; “La rivoluzione siamo noi (Art in Italy 1967/1977)”, que realza el momento de gloria del arte italiano en la escena artística internacional con las revueltas sociales de la época en Europa; y “Los Irascibles: por segunda vez”, la historia de la protesta de 1950 de los artistas de la Escuela de Nueva York y de una peculiar exposición en la Fundación Juan March.

El jurado de las Sección Oficial está formado por el crítico de cine Quim Casas, los comisarios de arte Max Andrews y Mariana Canepa Luna de la oficina curatorial Latitudes y Ianko López, periodista cultural especializado en arte y audiovisual. Durante las fechas del festival se anunciarán los ganadores del premio al mejor documental nacional y al mejor documental internacional.

Homecoming, Marina Abramović and Her Children.

Ya están a la venta las entradas individuales y todos los horarios de Dart Festival pueden consultarse en la web del festival.

Programación del festival por secciones

Sección a competición Nacional

“Everyone wants to be the next Weismann”, de Alberto Triano (2020, España)

“Esther Ferrer. Threads of Time”, de Josu Rekalde (2020, España)

“Jaume Plensa, ¿Puedes Oírme?”, de Pedro Ballesteros (2020, España)

Sección a competición Internacional

“La rivoluzione siamo noi (Art in Italy/1967/1977)”, de Ilaria Freccia (2020, Italia)

“Beijing Spring”, de Andy Cohen y Gaylen Ross (2021, EE.UU)

“High Maintenance: The Life and Work of Dani Karavan”, de Barak Heymann (2020, Israel, Polonia)

“The White Cube”, de Renzo Martens (2020, Países Bajos, Bélgica)

Sección a competición Cortometrajes

“Moving Barcelona”, de Jevan Chowdhury (Reino Unido, 2021)

“Firelei Báez: An Open Horizon (or) the Stillness of a Wound”, de Souki Mehdaoui (2021, EEUU)E

“Michael Rakowitz: Haunting the West”, de Ian Forster (2021, EE.UU)

“Shānzhài Screens”, de Paul Heintz (2020, Francia)

“Los Irascibles: por segunda vez”, de Adrian Morán, Manuel Fontán del Junco, Guillermo Nagore (2020, España)

“Omelia Contadina”, de Alice Rohrwacher, JR (I2020, talia, Francia)

“Marinella Senatore”. The School of Narrative Dance, Naples, de Domenico Palma (2020, Italia)

“Ella i jo”, de Jaume Claret Muxart (2020, España)

Sección Muestra

“Homecoming: Marina Abramovic and Her Children”, de Boris Miljkovic (2020, Serbia)

“Marcel Duchamp: Art of the Possible”, de Matthew Taylor (2020, EE.UU)

“Beyond the Visible – Hilma af Klint”, de Halina Dyrschka (2019, Alemania)

“Aalto”, de Virpi Suutari (2020, Finlandia)

“Sergio Larraín, el instante eterno”, de Sebastián Moreno (2021, Chile)

Sección Especial

“Beuys”, de Andres Veiel, (2017, Alemania)

“Wojnarowicz: Fuck You Faggot Fucker”, de Chris McKim (2020, EE.UU)

“Street Heroines”, de Alexandra Henry (2021, EE.UU)