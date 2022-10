Llega la V edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación organiza la quinta edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales. La muestra, que se celebrará entre los días 11 de octubre y 24 de noviembre, llegará a un total de 70 localidades y podrá seguirse online en ocho países de Centroamérica

El programa permitirá acercar al público relatos que ofrecen una visión amplia y actualizada de la realidad del medio rural español y, en particular, del papel que las mujeres desempeñan en él, alejada de tópicos y estereotipos. Como en ediciones anteriores, el ciclo coincide con la conmemoración, el 15 de octubre, del Día Internacional de las Mujeres Rurales, y se enmarca en la celebración de los premios de Excelencia a la Innovación para las Mujeres Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Como novedad, esta edición contará con la realización de actividades complementarias como “En el aula nosotras contamos” que, a través de una sesión de cortos, brindará a jóvenes de varios institutos la oportunidad de realizar un taller audiovisual de la mano de alguna de las mujeres cineastas participantes de la muestra.

Un total de 20 películas, entre largometrajes y cortometrajes, tanto de ficción como documentales, conformarán la muestra que recorrerá 70 localidades de las 17 comunidades autónomas. Las proyecciones online podrán verse, del 15 al 30 de octubre en España, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá, a través de la página web del ciclo.

En esta edición se produce un notable incremento del número de sedes. Esta ampliación evidencia la gran acogida de la que goza el Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales año tras año. La última edición contó con 18.000 espectadores.

Películas de la muestra online, disponible para España, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Las películas que se proyectarán son las siguientes:

• Alcarrás (2022), de Carla Simón

• As tres caidas de María Santiso (2019), de Roberto Alvite

• Cerdita (2022), de Carlota Pereda

• Cuerdas (2022), de Estíbaliz Urresola

• Nación (2020), de Margarita Ledo

• El camino invisible (2021), de Chema Ramos y Antonio J. Mejías

• Un viento roza tu puerta (2021), de Jorge Castillo

• Julia (2022), de Jacobo Lagüela Castro

• La mancha negra (2020), de Enrique García

• La vida era eso (2020), de David Martín de los Santos

• Lúa Vermella (2020), de Lois Patiño

• Nosaltres no ens matarem amb pistoles (2022), de María Ripoll

• Orgullo rural (2022), de Gele Fernández Montaño y Manuel Jiménez Núñez

• Pan de limón con semillas de amapola (2021), de Benito Zambrano

• Sedimentos (2021), de Adrián Silvestre

• Y a la viña también (2021), de Irene Guede Arboniés

• La venus de las colmenas (2020), de Bartolomé Fernández

• Los caracoles no entienden de domingos (2021), de Ainhoa Urgoitia Santamaría

• Manual de la siega (2021), de Manuel Fernandi

• Sorda (2022), de Eva Libertad y Nuria Muñoz