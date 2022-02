Abierta la convocatoria de Generación 2023

La Fundación Montemadrid ha presentado las bases para la nueva edición de su convocatoria Generaciones, un proyecto que desde el año 2000 muestra anualmente una selección de proyectos artísticos en los que trabajan los jóvenes artistas residentes en nuestro país. El plazo finaliza el 20 de abril

Generaciones surge del empeño por promover y proporcionar a los jóvenes artistas herramientas de producción y difusión de sus trabajos. Su principal objetivo es ofrecer una plataforma, dedicada al arte actual, que muestre su trabajo y difundir sus propuestas entre la crítica especializada y el público general.

La Fundación Montemadrid posibilita, a los creadores de hasta 35 años, desarrollar un amplio proyecto, que puede estar o no estar finalizado, permitiendo a los jurados detenerse en los procesos creativos. El resultado es una exposición en la que se muestran los ocho proyectos ganadores que serán presentados en el mes de febrero del próximo año en La Casa Encendida.

Desde el año 2000, más de diecisiete mil artistas han participado en Generaciones, que se ha convertido en un referente dentro de la comunidad artística española. El certamen ha presentado la obra de artistas como Lara Almarcegui, Ibón Aranberri, June Crespo, Eva Fàbregas, Dora García, Nuria Güell, Cristina Lucas, Paloma Polo, Pedro G. Romero, Fernando Sánchez Castillo, Teresa Solar o Juan Zamora.

Bases de la convocatoria

¿Quién puede participar?

Podrán participar todos los artistas, mayores de edad, españoles y extranjeros residentes en España, que a la fecha de cierre de la convocatoria no superen los 35 años. Los artistas que hayan obtenido premio en las convocatorias anteriores, no podrán presentarse a Generación 2023. En caso de que sea susceptible, por la naturaleza de la convocatoria, que en una única candidatura se presente un colectivo de personas, todas ellas deberán cumplir los requisitos establecidos en las presentes bases legales y tendrán que nombrar un representante que mantendrá la relación con la organización y se ocupará de indicar, previa confirmación escrita del resto de participantes, la forma de reparto del premio entre ellos.

Limitaciones y exclusiones

Ante la evidencia de que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos dispuestos en las presentes Bases Legales, o los datos no fueran válidos, su participación será considerada nula y quedarán inmediatamente excluidos de la Convocatoria, perdiendo la posibilidad de acceder a cualquiera de los premios del mismo. No podrán participar en la Convocatoria las siguientes personas:

● Los trabajadores por cuenta ajena, directivos, colaboradores o empleados en cualquiera de las entidades vinculadas a la organización de la Convocatoria.

● Cualquier otra persona física que haya participado o haya estado involucrado directa o indirectamente en la preparación de la Convocatoria.

Fundación Montemadrid se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en forma legal, de efectuar cualquier cambio, suspender o modificar la Convocatoria.

Fecha

El plazo de la convocatoria de Generación 2023 será del 21 febrero al 20 de abril de 2022 a las 12h del mediodía (gtm+1), inclusive. No se aceptará ningún envío fuera de plazo.

Cardados, Mónica Mays, Generación 2022. © La Casa Encendida, Galerna, 2022.

Premio

Los artistas cuyos trabajos sean seleccionados obtendrán una dotación de 10.000 euros cada uno, sujetos a la legislación impositiva vigente. Se seleccionarán hasta 8 proyectos artísticos. Por razones de calidad, el jurado podrá declarar desiertos los premios en todo o en parte. En el caso de que los trabajos seleccionados sean expuestos, será por cuenta de la institución los gastos de montaje de la exposición, no de los gastos extras derivados de la producción de obra o enmarcado. Será responsabilidad del artista la producción completa de la propuesta presentada. Los gastos del transporte para la exposición quedarán limitados al presupuesto de la institución.

En caso de que se seleccione obra de un colectivo de autores, todos deberán cumplir el requisito de ser menor de 35 años, tendrán que nombrar un representante que mantendrá la relación con la organización y se ocupará de indicar, previa confirmación escrita del resto de los autores, la forma de reparto económico de la dotación.

Con el fin de divulgar el premio Generaciones en cualquier medio y soporte, los artistas cederán los derechos de explotación y exhibición de los proyectos premiados. Los gastos de desplazamiento y estancia, en caso de ser necesario, correrán por parte del artista.

El premio, una vez entregado, el premio no será susceptible de devolución, cambios, alteraciones o compensaciones a petición de los Participantes. No pudiendo con ello ser canjeado por ningún otro producto o dinero.

Requisitos de los trabajos

Cada participante presentará un trabajo inédito, que puede estar o no terminado, de cualquier manifestación artística, plástica o visual. El proyecto presentado a la convocatoria premiado por el jurado no podrá variar de la obra expuesta en la muestra. El plazo para la total finalización del trabajo será diciembre de 2022. Si el proyecto presentado ya está finalizado, no debe ser anterior al año 2021 y no puede haberse mostrado previamente, ni hacerlo hasta la inauguración de la exposición.

Los participantes se inscribirán a través de este enlace. Deberán rellenar un formulario y adjuntar la siguiente documentación: un CV y DNI o tarjeta de residencia en formato pdf, un resumen del proyecto que presentan (máximo 1500 caracteres, espacios incluidos) junto con material gráfico de la parte del proyecto plástico o visual que ya este producida y cualquier tipo de dibujo, esquema, ilustración si no lo está, tal y como se solicita en la Web. La organización admitirá en esta convocatoria todo tipo de trabajos visuales sin limitaciones artísticas ni técnicas.

Los formatos de los materiales que pueden subirse a la Web son:

Imagen: Formato JPG o PNG, RGB, 8bits (guardada para web); peso no superior a 10 MB; teniendo en cuenta estas medidas, 900 x 540 (ancho x alto) y que una de las medidas debe ser igual a la correspondiente dada, y la otra igual o menor según la proporción del original. MÁXIMO 15 IMÁGENES

Audio: mp3 o m4a, no superior a 20MB (preferiblemente a calidad de 96 a 128Kb/s). MÁXIMO 5 AUDIOS

Vídeo: Formatos flv/mp4/mov/avi, (hasta 20MB) de tamaño máximo, dimensiones 400px de

ancho x 280px de alto. MÁXIMO 5 VÍDEOS

Otros documentos que amplíen información sobre el proyecto: PDF o docx peso máximo

15MB. MÁXIMO 10 DOCUMENTOS

Además, podrán mostrarse trabajos anteriores, siguiendo las características indicadas.

Jurado

El jurado estará compuesto por profesionales del mundo del arte y será el encargado de seleccionar hasta 8 trabajos que formarán parte de Generación 2023. La decisión del jurado será inapelable. El fallo del jurado se notificará a los artistas premiados vía email. Se hará público en el mes de mayo en la web de La Casa Encendida (www.lacasaencendida.es) y de la Fundación Montemadrid (www.fundacionmontemadrid.es).

El jurado podrá solicitar ver físicamente las obras presentadas a concurso o ampliación de

información sobre el proyecto. Éstas podrán ser requeridas a sus autores.

Restricciones

No se podrán presentar trabajos: