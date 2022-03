Fahmi Alqhai ofrece un concierto en el Museo del Prado

El violagambista actúa este fin de semana en la pinacoteca nacional junto a la bailaora Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza 2021, en un espectáculo que fusiona danzas flamencas y españolas del XVII. También lo hará en la Basílica pontificia de San Miguel de Madrid dentro del Festival Internacional de Arte Sacro

“Ars Melancholiae” y “Fragmentos de paraíso” en Madrid son las dos apuestas del virtuoso violagambista Fahmi Alqhai para dar inicio a su agenda concertística del mes de marzo, tras su debut el pasado día 26 de febrero en la Filarmónica de Berlín. Esta doble cita musical en la capital de España tendrá lugar este fin de semana, en el marco de dos prestigiosas citas culturales del calendario madrileño, como son el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid “FIAS 2022”, y en la 18ª edición del Festival “Ellas crean”.

La primera de ellas tendrá lugar este viernes día 4 de marzo, a las 19:30 horas, en la Basílica pontificia de San Miguel de Madrid, en el Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid. Hasta este lugar llegan Alqhai y la Accademia del Piacere con “Ars Melancholiae”, programa donde se alternan composiciones de William Byrd con las célebres “siete lágrimas” del laudista inglés John Dowland, a través de una “visita musical” del grupo vanguardista sevillano a la Inglaterra isabelina, en todo un culto a la melancolía.

Accademia del Piacere y Fahmi Alqhai. Fotografía de Santiago Torralba.

Junto a Fahmi Alqhai y su viola da gamba, encontraremos a Alena Dantcheva, soprano, Johanna Rose, viola da gamba tenor, Christoph Urbanetz, viola da gamba bajo, Teodoro Baù, viola da gamba bajo, Rami Alqhai, violone, Enrique Solinís, laúd y Pedro Estevan, percusión. Todos ellos pondrán en escena un repertorio que forma un “culto a la melancolía”, como en su día afirmase la historiadora Clare Gittings. También habrá piezas como Out of the Orient Crystal skies, que harán sonreír al público asistente.

Tras ello, el domingo día 6 de marzo, Alqhai nos ofrecerá un viaje a la música popular del año 1600. “Fragmentos de Paraíso” es la propuesta con la que el creador y músico Fahmi Alqhai, acompañado por la bailaora y coreógrafa Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza 2021, llega hasta el Festival Ellas Crean, cita organizada por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

En un marco incomparable, como es el Museo del Prado, se podrá disfrutar este domingo de dos pases, a las 12.00 y 13.30 horas respectivamente, de 15 minutos de duración cada uno de ellos, donde las y los visitantes podrán disfrutar de la fusión de la danza de Patricia Guerrero y la música que emana de la viola da gamba de Alqhai, interpretando un fragmento de “Paraíso perdido”, obra completa que fusiona lasdanzas flamencas y las danzas españolasdel siglo XVII, sirviendo de puente entre los senderos musicales del pueblo y la calle y los de los palaciegos salones de la aristocracia. Estas fiestas populares muestran a la población negra asentada en ciertos barrios de Sevilla.

En el imaginario de las clases altas, y censuradas por los moralistas de la época, evocaban el paraíso perdido del Nuevo Mundo, en el que la desnudez de Adán y Eva era el estado natural. En paralelo, conjuraban una oscura atmósfera nocturna preñada de lúbricas danzas en la que los pecados capitales raptaban cuerpos y almas. De esta manera, comenzaban a ponerse de moda entre la aristocracia española folías, canarios, chaconas o la obscena zarabanda, danzas llegadas a través del puerto sevillano.

Fahmi Alqhai y el programa Muera Cupido.

Maestro creativo y al tiempo un riguroso historicista, Fahmi Alqhai (Giraldillo de la Bienal de Flamenco 2012 y 2016) brilla desde hace dos décadas entre los más virtuosos y principales violagambistas del panorama mundial por explorar nuevos universos y trasladar a este instrumento más allá de los clásicos horizontes. Alqhai es bandera del mestizaje, algo que muestra en las constantes colaboraciones que desarrolla en forma de diálogo con las más importantes voces del actual panorama musical. Considerado internacionalmente como uno de los mayores renovadores de la interpretación de la música antigua gracias a su personal y arriesgado acercamiento a los repertorios históricos, Alqhai posee una especial versatilidad presente en los repertorios y programas que, junto a Accademia del Piacere, interpreta en los principales escenarios de la geografía mundial.

No serán estas las únicas paradas en su calendario más inmediato, pues en breves fechas volveremos a disfrutar de la música de Alqhai y la Accademia del Piacere en el Festival de Música Antigua de Sevilla, el 26 de marzo, donde interpretará junto a Kiya Tabassian el programa De Sevilla a Isfahán, y ya el día 29, en el Teatro Cervantes de Málaga con Diálogos de viejos y nuevos sones. Estas actuaciones precederán a su gira por Canadá, que entre el 1 y el 10 de abril le llevará a Vancouver, Victoria, Toronto, Montreal y Quebec para, posteriormente, cumplir compromisos en Alemania, Francia, Malta, Polonia, Austria, Inglaterra o Suiza.

FAHMI ALQHAI Y EL XX ANIVERSARIO DE ACCADEMIA DEL PIACERE

Tras la recuperación histórica del Cancionero de la Colombina de Sevilla, materializada el pasado diciembreen el estreno absoluto de Colombina. Músicas para el Duque de Medina Sidonia, y su reciente paso por Emiratos Árabes, Alqhai y Accademia del Piacere prosiguen con una gira internacional que los subirá a escenarios de Canadá, Alemania, Portugal o Francia.

Nacido en Sevilla en 1976 de padre sirio y madre palestina, Fahmi Alqhai ha hecho de la viola de gamba “el vehículo perfecto para su artesanía musical” (Carolina Gill, GRAMOPHONE). Su historia vital va ligada a la de Accademia del Piacere, que celebra dos décadas marcadas por la valentía de sus innovadores proyectos y la fuerte personalidad artística de su director. Gracias a su concepción de la música histórica como algo vivo y cuajado de emociones, es considerado el grupo de vanguardia de la música antigua española y uno de los más influyentes del panorama europeo.

Accademia del Piacere ha actuado en los escenarios más prestigiosos de la música clásica europea y mundial. Entre ellos, los Konzerthaus de Berlín y Viena, la Philharmonie de Colonia, la Fundação Gulbenkian de Lisboa, el Auditorio Nacional de Madrid y otros muchos de Holanda, México, Colombia, Francia, EE UU, Japón, Bélgica, Alemania, Suiza, España… Sus conciertos son regularmente emitidos en directo por la Unión Europea de Radiodifusión y sus emisoras asociadas, apareciendo en múltiples emisiones televisivas.

Rediscovering Spain. Fotografía de Óscar Romero.

En sus grabaciones para Alqhai & Alqhai y Glossa, sello fundado junto a su hermano el también violagambista Rami Alqhai, Accademia del Piacere ha revelado nuevos matices en repertorios fundamentales de la música histórica como el Seicento italiano, la música española del Renacimiento (Rediscovering Spain) o la escénica del Barroco hispano (Cantar de Amor, dedicado a Juan Hidalgo), y ha recibido por ello reconocimientos como el Choc de Classica (Francia) o el Prelude Award (Holanda). Accademia y Alqhai sorprenden además visitando territorios artísticos ajenos al historicismo, como en Las idas y las vueltas, junto al cantaor flamenco Arcángel, Giraldillo a la Mejor Música de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012.

Los viajes de ida vuelta de la tradición a la experimentación, con una amplia base de estudio e investigación, tendrán un nuevo capítulo en este año con la edición de un disco y un vídeo dedicados al proyecto Colombina. Músicas para el duque de Medina Sidonia. La publicación de este trabajo será uno de los hitos del aniversario del nacimiento de Accademia del Piacere, una formación que continúa en pleno estado de gracia artístico y creativo.