Arranca el plazo de solicitudes de la convocatoria de esta beca de un año de duración dirigida a graduados en Historia del Arte entre 22 y 26 años que quieran especializarse en la gestión museística. Las inscripciones pueden hacerse hasta el 26 de octubre

¿Eres graduado en Historia del Arte y te interesa el mundo de los museos? Ya está abierto el plazo para aspirar a la Beca de Museografía de la Fundación ICO. De un año de duración, con una dotación anual de 12.000 € y 3.000 € para formación, la Beca de Museografía te permitirá recibir formación teórica, asistiendo a conferencias, cursos y seminarios; participar en la conservación de obras de arte, colaborando en el registro e inventario de las Colecciones ICO; y tomar parte en la organización y comunicación de nuestras exposiciones y actividades, realizando funciones de asistente durante todo el proceso.

Es una oportunidad de formarse junto a un equipo reducido y pluridisciplinar con el que aprender sobre cada etapa del proceso de organización de una exposición y del día a día de una institución cultural y de un museo.

Información sobre la beca

La beca de Museografía de la Fundación ICO existe como tal desde el año 2006 y está dirigida a graduados en Historia del Arte entre 22 y 26 años que quieran especializarse en la gestión museística. En estos años, graduados procedentes de toda la geografía española han disfrutado de esta ayuda, como es el caso de Marina Domínguez.

Cartel de la convocatoria de la beca de museografía de la Fundación ICO para 2022.

Marina Domínguez estudió Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, después hizo el Máster Universitario en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico-Artístico de la Universidad Complutense de Madrid y, cuando lo estaba finalizando, se presentó a la beca y la obtuvo.

Marina Domínguez explica: “He participado en todos los procesos en torno a una exposición, desde el contacto con comisarios, fotógrafos o arquitectos, hasta el apoyo a los equipos que gestionan el transporte y montaje de las piezas. También he trabajado con los equipos educativos y los programas de accesibilidad que se ofrecen en el museo. Además, con la bolsa extra de 3.000 euros de la beca, he hecho cursos de inglés y un máster en estrategia digital, entre otras formaciones. Es una beca muy completa y estimulante y una oportunidad para los recién graduados”.

Fundación ICO

La Fundación ICO, fundación del sector público estatal, tiene como misión contribuir al desarrollo de la sociedad en ámbitos afines a la actividad y patrimonio del ICO, con el objetivo de llegar a ser líder en la promoción y difusión del conocimiento, con vocación internacional y sobre dos ejes: Arte y Arquitectura sostenible y Economía y Finanzas sostenibles.

Montaje de una exposición de la Fundación ICO.

El Museo ICO se inauguró el 28 de marzo de 1996, y desde 2012 su estrategia expositiva está centrada en la difusión de la arquitectura como disciplina artística y cultural. Las Colecciones ICO están formadas por la Colección de Escultura Española Moderna con Dibujo, la Colección de Pintura Española Contemporánea y la Suite Vollard de Picasso.

Datos útiles

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 20 de octubre de 2022.

Más información e inscripciones en este enlace.