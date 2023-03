Visitas guiadas de “Meli, Cadaqués, Dalí” en la Wonder Photo Shop Barcelona de Fujifilm

La exposición, que recupera 85 imágenes del pueblo y del artista, puede visitarse hasta el 15 de abril, pero Fujifilm ofrece la posibilidad única de hacerlo acompañado por el hijo del fotógrafo de forma gratuita el próximo 30 de marzo

La Wonder Photo Shop Barcelona de Fujifilm (C/ Gran de Gràcia, 1) ofrece la oportunidad única de visitar la exposición fotográfica “Meli, Cadaqués, Dalí” de la mano de Jordi Casals, hijo de Melitó Casals, autor de las imágenes y amigo íntimo de Salvador Dalí, protagonista de muchas de sus instantáneas. Será el jueves 30 de marzo, por la tarde y en grupos con aforo limitado y previo registro en la web.

Fotografía de Dalí exhibida en la exposición (Copyright: Fons Meli-Fundació Gala Salvador Dalí).

La singular muestra, que hasta ahora solo se podía visitar en el Museo de Cadaqués, estará abierta al público hasta el 15 de abril, y supone un testimonio excepcional: la mirada del fotógrafo Melitó Casals, más conocido como Meli, sobre Cadaqués y Dalí, entre los años 50 y 90, a través de 85 instantáneas. Son imágenes que reflejan los cambios sufridos por esta pequeña villa de la comarca del Alto Ampurdán a lo largo de casi 40 años, en los que la presencia del genio de Figueres y su universo quedan reflejados en varias instantáneas.

Panorámica de Cadaqués que puede verse en la muestra (Copyright: Melitó Casals-Meli).

Con esta exposición, la compañía nipona inaugura la Wonder Expo, un nuevo espacio expositivo de 250 metros cuadrados en la planta baja de su Wonder Photo Shop Barcelona. Un espacio polivalente, creado para seguir potenciando la cultura fotográfica y las artes desde la ciudad condal hacia el mundo. Y es que Barcelona fue la urbe elegida por Fujifilm para instalar su primera Wonder Photo Shop europea, en octubre de 2015 y, actualmente, cuenta con 107 tiendas que implementan este concepto en el continente, repartidas en 17 países (incluido España).

Sobre Wonder Photo Shop Barcelona

Localizada en el número 1 de la popular calle Gran de Gràcia de Barcelona desde 2015, la Wonder Photo Shop de Fujifilm aúna innovación, creatividad, diseño y tecnología, con el objetivo de mejorar la experiencia de los amantes de la fotografía, tanto digital como analógica, así como su formación en el uso de los productos de la marca, para que puedan sacarle el máximo partido.

Fotografías de Cadaqués expuestas en la Wonder Photo Shop de Fujifilm en Barcelona.

Se trata de un concepto que se ha expandido por varios países de diferentes continentes de todo el mundo, con el fin de convertirse en un referente de la cultura fotográfica en todas sus versiones, tanto para los usuarios más amateur, como para los grandes profesionales. Y no solo centrándose en cámaras y ópticas, también en sistemas de impresión fotográfica, cada vez más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Sobre Fujifilm España

De origen japonés, Fujifilm cuenta con más de 50 filiales en toda Europa y emplea a unas 4.500 personas, que se dedican a I+D, fabricación, ventas y atención al cliente. De este total, 230 trabajan en Iberia (España y Portugal). Las sucursales que la compañía tiene en el continente prestan servicio en el ámbito de la tecnología sanitaria, productos biofarmacéuticos, materiales electrónicos, productos industriales y químicos, sistemas gráficos, dispositivos ópticos, soportes de almacenamiento de datos y todo el espectro relacionado con la fotografía.

En los últimos 20 años, el Grupo Fujifilm se ha centrado de forma determinante en la atención sanitaria, desde el diagnóstico hasta la prevención y el tratamiento. Además, ofrece todos los servicios de atención al paciente, como equipos para el diagnóstico, I+D y la fabricación de CDMO en terapias avanzadas, terapias génicas y vacunas, además de proporcionar medios de cultivo celular y soluciones de medicina regenerativa.