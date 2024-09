Nuevos horizontes para el Museo Sorolla

Este museo estatal dependiente del Ministerio de Cultura cierra sus puertas el 1 de octubre para finalizar la ampliación arquitectónica y rehabilitación de la que fue casa y taller del pintor y así adaptar sus instalaciones a las necesidades del siglo XXI

Se trata de un movimiento que puede parecer meramente constructivo pero que va mucho más allá, pues el alcance de esta actuación lo transformará de manera definitiva. Cuando se terminen las obras el Museo Sorolla ya no será el mismo. Mejor dicho, mantendrá su esencia original -el alma, la casa Sorolla-, pero al mismo tiempo, su personalidad se habrá enriquecido. Los nuevos espacios le permitirán ofrecer nuevos servicios, nuevas y mayores posibilidades de disfrute. Una programación cultural y expositiva más amplia, más variada, con nuevas miradas, pero teniendo siempre a Sorolla en el ADN de la institución.

La ampliación

El proyecto de ampliación-rehabilitación, al que el Ministerio de Cultura va a dedicar una inversión total de 6,5 millones de euros, está diseñado y dirigido por el prestigioso estudio Nieto Sobejano Arquitectos. Desde el ámbito arquitectónico, el proyecto de ampliación le permitirá dotar a la institución de unas áreas y servicios de los que carece en este momento. Los nuevos espacios de ampliación (más de 2.000 metros cuadrados de superficie de ampliación) se sitúan colindantes con el actual Museo. Al mismo tiempo, el edificio histórico, la casa museo, necesita de una rehabilitación integral de su arquitectura e instalaciones dado el desgaste y la obsolescencia que el edificio presenta. Ello permitirá seguir cumpliendo las funciones expositivas de los espacios originales de lo que fue la casa de Sorolla y los estudios del pintor.

Cubiertas de la ampliación del Museo Sorolla.

La rehabilitación del edificio, preservando los valores y el carácter original de la arquitectura y sus espacios, pretende restaurar los elementos históricos de la casa Sorolla, renovar las instalaciones y dotar de sistemas de control medioambiental a todas las zonas de exhibición de bienes culturales para una mejor conservación de los mismos. Por último, en la actualidad el Museo Sorolla no es accesible para personas con movilidad reducida o discapacidad motora, por lo que se considera necesario dotar a la institución, tanto en los espacios de la ampliación como en la Casa Museo, de las condiciones de accesibilidad adecuadas y atender así las constantes demandas de accesibilidad formuladas por los visitantes.

Antecedentes

El Museo Sorolla se ubica en la antigua residencia familiar y taller del pintor Joaquín Sorolla y Bastida, construida por el arquitecto Enrique María de Repullés en el año 1911 en el Paseo General Martínez Campos de Madrid. Se trata por tanto de una casa museo que conserva los espacios y ambientes originales de la vivienda y estudios del pintor. Las particularidades de la casa Sorolla, en tanto que construcción de uso doméstico, han determinado limitaciones en la distribución espacial y funcional de este edificio desde su adaptación a uso como Museo Sorolla a partir de 1931.

En este sentido, el Museo debe prestar una serie de servicios, tanto al visitante como a los bienes culturales que custodia, que no es posible ofrecer en la actualidad o que se realizan en condiciones muy limitadas por contar con espacios muy restringidos y condicionados por su carácter histórico. Por tanto, frente al gran atractivo que supone contar con una Casa Museo que se conserva en gran parte tal y como la dejó el propio artista y su familia, se presenta la imposibilidad de desarrollar una serie de servicios y funciones en toda su extensión y garantía. Así, en la actualidad el Museo Sorolla no cuenta con espacios adecuados para taller de restauración, almacén de bienes culturales, talleres didácticos, salas de exposiciones temporales, salón de actos, área de acogida de grupos, muelle de carga de bienes culturales, etc.

Construcción de la Casa Sorolla, fotografiada por José Benlliure Ortiz en 1911. MS. Nº Inv. 80951.

A lo largo de los más de noventa años de historia del Museo en diferentes momentos se han ido realizando intervenciones en diversos espacios de la casa con el fin de paliar algunas de estas carencias. Especialmente significativas en la historia del edificio fueron las intervenciones de inicios de los años 40 del siglo XX (creación de nuevas salas de exposición en la primera planta de la casa), de mediados de los años 50 (remodelación parcial de la escalera doméstica y creación de la sala de dibujos), de mediados-finales de los 80 (creación de nuevas salas de exposición, posteriormente convertidas en almacenes de bienes culturales, restauración de los jardines) y de inicios de los años 2000 (remodelación museográfica y dotación de sistemas de climatización en los estudios del pintor). No obstante, todas estas intervenciones fueron de carácter parcial, por lo que en ningún momento, hasta la fecha, se había realizado una intervención integral sobre el conjunto de lo que es hoy el Museo Sorolla.

Objetivos

Los objetivos de la ampliación-rehabilitación del Museo Sorolla son:

Ampliar la sede del Museo Sorolla dotándolo de unas instalaciones complementarias y contemporáneas que le permitan desarrollar todas sus funciones con normalidad y eficacia.

la sede del Museo Sorolla dotándolo de unas instalaciones complementarias y contemporáneas que le permitan desarrollar todas sus funciones con normalidad y eficacia. Rehabilitar aquellos espacios originales de la Casa Museo que, por el transcurso del tiempo, la obsolescencia de las instalaciones o la falta de algunas infraestructuras fundamentales, necesitan una intervención.

aquellos espacios originales de la Casa Museo que, por el transcurso del tiempo, la obsolescencia de las instalaciones o la falta de algunas infraestructuras fundamentales, necesitan una intervención. Dotar de accesibilidad al nuevo Museo Sorolla. La actuación consiste de modo genérico en: o Actuación integral en el local de ampliación (calle Zurbano 68) para su adecuación a uso museístico, con la dotación de nuevos espacios y servicios (sala de exposiciones temporales, almacén de bienes culturales, taller de restauración, salón de actos, muelle de carga de bienes culturales, etc.).

al nuevo Museo Sorolla. La actuación consiste de modo genérico en: o Actuación integral en el local de ampliación (calle Zurbano 68) para su adecuación a uso museístico, con la dotación de nuevos espacios y servicios (sala de exposiciones temporales, almacén de bienes culturales, taller de restauración, salón de actos, muelle de carga de bienes culturales, etc.). Rehabilitación y restauración de elementos históricos de la Casa Museo.

de elementos históricos de la Casa Museo. Distribución de nuevos usos para los diferentes espacios con los que contará el Museo (tanto en la Casa Museo como en la ampliación).

de nuevos usos para los diferentes espacios con los que contará el Museo (tanto en la Casa Museo como en la ampliación). Integración de los tres espacios arquitectónicos con que cuenta el Museo (Casa Museo, oficinas, local de ampliación) desde el punto de vista de las conexiones, circulaciones, la accesibilidad, etc. El planteamiento general de la actuación sobre los distintos espacios se concibe con una visión de conjunto, interviniendo sobre espacios nuevos (local de planta baja y local de planta primera-oficinas de la calle Zurbano, 68) y espacios del actual museo (Casa Museo en Paseo Martinez Campos, 37). Además, la zona nueva de ampliación permitirá liberar, al edificio histórico de la Casa Sorolla, espacios para uso público que actualmente están ocupados para servicios de uso exclusivamente interno. En todo caso, la Casa Museo seguirá manteniendo la esencia de Joaquín Sorolla y su familia.

Nuevos espacios

En la actualidad, el Museo Sorolla necesita mejorar determinados espacios para ofrecer una experiencia museística completa. Para lograrlo, se ha planificado ubicar en la ampliación todos aquellos servicios y áreas necesarios para satisfacer las demandas de la sociedad actual. En algunos casos sí que disponemos de esos espacios y servicios, pero con un desarrollo limitado o incompleto. En otros casos, directamente no se dispone de ellos y son necesarios para la correcta actividad del museo. Se trata tanto de espacios de uso público, como aquellos destinados para las tareas internas que realiza el personal del museo. A continuación, detallamos algunos de ellos.

Sala de exposiciones temporales

Las nuevas salas de exposiciones temporales pretender ser un espacio amplio y polivalente en el que desplegar el ambicioso programa de exposiciones temporales del nuevo Museo Sorolla. La versatilidad, funcionalidad y contemporaneidad del lenguaje arquitectónico empleado serán algunos de los valores definidores de estas salas expositivas.

Sala de exposiciones temporales de la ampliación del Museo Sorolla.

Almacén de bienes culturales

El nuevo Museo Sorolla dispondrá de unos nuevos almacenes de colecciones dotados de unos modernos equipamientos adecuados para la albergar los cerca de 9.000 bienes culturales que componen la variada colección del museo (pintura, dibujo, escultura, mobiliario, fotografía, cerámica, arqueología, artes decorativas, etc.). Lógicamente, la parte más importante de la colección del Museo la compone las cerca de 1.400 pinturas de Sorolla, que tendrán en estos nuevos almacenes el cobijo adecuado para su óptima conservación.

Taller de restauración

Para garantizar los adecuados tratamientos de conservación y restauración de la colección, se dispondrá por primera vez de un espacio amplio y dotado con todos los equipos necesarios que nos ayuden a conservar y restaurar la colección del museo.

Nuevo vestíbulo de acceso

Es imprescindible mejorar la accesibilidad del museo para garantizar la visita a las personas con movilidad reducida y permitir su adecuada circulación por el mismo. Igualmente, la recepción de grupos numerosos se podrá realizar sin menoscabar la correcta circulación y acceso del público general, funcionando el espacio de ampliación como una amplia área de recepción de visitantes.

Vestíbulo de acceso de la ampliación del Museo Sorolla.

Café del museo

Durante su visita al museo, un pequeño y acogedor café permitirá a los visitantes hacer una pausa en un ambiente tranquilo y recogido.

Muelle de carga

El muelle de carga permitirá la manipulación y el traslado de los bienes culturales fuera y dentro de la institución garantizando su conservación y seguridad en todo momento. Será un espacio restringido y segregado del resto de las circulaciones del museo.

Salón de actos

El salón de actos estará marcado también por la versatilidad, dispondrá de todos los elementos necesarios para poder desarrollar todo tipo de actividades científicas y culturales tales como conferencias, congresos, proyecciones audiovisuales, conciertos, actuaciones… Dispondrá de cabinas de traducción simultánea y un patio de butacas móviles para poder aprovechar al máximo el espacio según las necesidades del momento.

Rehabilitación

La actuación de rehabilitación de la Casa Museo se realizará con objeto de mejorar las condiciones del edificio histórico poniendo en valor su carácter patrimonial arquitectónico y adecuar su funcionalidad museística mediante la racionalización de usos espaciales, mejora de las circulaciones, renovación o dotación de nuevas instalaciones, siempre con la finalidad de destinar al máximo las estancias de la Casa Museo a la visita pública, garantizando su accesibilidad.

Fachada de lo que será el nuevo Museo Sorolla.

Por lo tanto, la intervención supone la rehabilitación y restauración de los espacios y elementos arquitectónicos y patrimoniales que necesitan de una intervención por su estado de desgaste (suelos, carpinterías, balaustradas, fachada…) y también la renovación de sus instalaciones dotando, además, de nuevos sistemas de climatización a todos aquellos espacios que no disponen de ellos, lo que permitirá asegurar la correcta conservación de las obras expuestas. Igualmente, se trabajará en colaboración con el Instituto del Patrimonio Cultural de España, en la restauración integral de los jardines del museo.

Nuevos horizontes

El nuevo Museo Sorolla, con una superficie de cerca de 5.500 metros cuadrados (más del doble de la actual), abrirá sus puertas al público a inicios de 2026. Como decíamos, el Museo se encuentra inmerso en un movimiento estratégico de clave. Un movimiento que trasciende lo meramente arquitectónico, pues el alcance de esta actuación lo transformará de manera definitiva como museo. Cuando se terminen las obras el Museo Sorolla ya no será el mismo. Manteniendo su esencia original -el alma, la casa Sorolla-, al mismo tiempo, su personalidad se habrá enriquecido. Los nuevos espacios le posibilitarán a ofrecer nuevos servicios y con ello una programación expositiva y cultural más extensa a un público más amplio y diverso, de acuerdo a las demandas de la sociedad contemporánea. Nuevas miradas, nuevos diálogos, nuevas aproximaciones, nuevas lecturas en torno a Sorolla, su obra, su vida y su contexto.

Es por ello que decimos que la ampliación no solo es arquitectónica, empieza en su arquitectura, pero no acaba ahí. Más que una actuación arquitectónica hay que considerar que es una actuación integral que comporta una repercusión global sobre la institución en su conjunto, sobre todas las áreas funcionales del museo, sobre su modelo de organización, sobre sus recursos y su plantilla. Todo ello obliga necesariamente a un replanteamiento y actualización general del Museo Sorolla con vistas a su nueva realidad. El nuevo museo Sorolla, manteniendo su misión, ampliará su visión y ambición. Es por ello que, al mismo tiempo que se están desarrollando las obras de ampliaciónrehabilitación, el Museo está trabajando internamente e intensamente, en colaboración con otros órganos del Ministerio de Cultura, en la planificación del nuevo Museo Sorolla.