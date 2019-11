De Velázquez a Paul Morrisey: el arte toma Cineteca Madrid

La programación de este espacio municipal incluye títulos que retratan el singular proceso creativo de artistas tan diferentes como enigmáticos. Entre los estrenos del mes, destacan ‘El cuadro’ de Andrés Sanz, que busca desentrañar los misterios de ‘Las meninas’; y ‘Letters to Paul Morrisey’ de Armand Rovira, un largometraje musical, festivo y sin fecha de caducidad. Como extensión al estreno de la película de Rovira, Cineteca recupera algunos trabajos del polifacético y controvertido artista Paul Morrisey con el Foco ‘Yo. Hice. Mis. Propias. Películas’

El próximo mes de noviembre, Cineteca Madrid pone el foco en los enigmas y particularidades que rodean a algunas figuras clave de la creación artística. Bajo el titulo ‘Tan solo hay artistas’, presentará el estreno de dos títulos muy distintos sobre dos formas muy personales de entender y practicar el arte: la de Paul Morrisey y la de Diego Velázquez. La línea que une a ambos autores, si es que existe, es la de la singularidad creativa, la del juego y el rigor, la de la libertad a cualquier precio.

La primera de estas películas, que se proyectará del 8 al 10 de noviembre, será ‘El cuadro’ (2019) de Andrés Sanz, que desentraña los misterios que esconde todavía la obra más visitada, compleja, hipnótica y enigmática del Museo del Prado: ‘Las meninas’. El largometraje acaba de recibir una mención especial en Seminci – Semana Internacional de Cine de Valladolid y cuenta con la participación de los mayores expertos en arte, estudiosos de Velázquez y pintores. ¿Su intención? Tratar de convertir al espectador en un investigador para descifrar el porqué de la fascinación que despierta una escena aparentemente tan sencilla.

Desde el viernes 29 de noviembre, Cineteca, espacio municipal que a su vez se encuentra en Matadero Madrid (ambos gestionados por el Área de Cultura, Turismo y Deporte a través de Madrid Destino), estrena también dentro de este ciclo ‘Letters to Paul Morrisey’ (2018) de Armand Rovira. Un largometraje musical, festivo y sin fecha de caducidad en el que, rodado con una vieja cámara de 16mm perteneciente a Cassavetes y película caducada, el director filma cartas para enviárselas a Paul Morrisey. ¿Responderá el cineasta, colaborador de Andy Warhol y representante de la Velvet Underground? ¿Qué pensará de las cartas que le envía un desconocido cineasta desde la lejana Mallorca?

Foco Paul Morrisey: Yo. Hice. Mis. Propias. Películas

Acompañando al estreno de ‘Letters to Paul Morrisey’, Cineteca Madrid recupera algunos materiales del polifacético y controvertido artista, miembro activo de la Factory de Warhol, representante de la Velvet Underground, cineasta experimental y transgresor, ferviente católico, icono de la serie B y renegado de su propia biografía: “¡No hubo ningún movimiento! Nunca fui parte de ningún movimiento. Yo. Hice. Mis. Propias. Películas”. Dentro de este ciclo podrán verse los siguientes títulos: ‘All Abroad the Dreamland Choo Choo’ (1964) y ‘The Velvet Underground and Nico: A Symphony of Sound‘ (1966), ambas el 29 de noviembre y 5 de diciembre; ‘Trash’ (1970), que se proyectará el 30 de noviembre y el 6 de diciembre; y ‘Sangre para Drácula’ (Blood for Dracula, 1974), el 1 y 7 de diciembre.