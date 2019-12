Ainhoa Moreno, famosos a golpe de boli BiC

Esta joven artista bilbaína presenta el jueves 19 de diciembre en el Club Fajador de Madrid algunas de sus obras BIC FAMOUS: una serie de retratos de iconos del mundo de la música pintados a boli Bic con una técnica libre

Ainhoa Moreno nació en Bilbao hace de 33 años. A los 18 años decidió trasladarse a San Sebastián y luego a Madrid para cursar sus estudios en Ingeniería técnica de Obras Públicas, Máster en Medioambiente, ingeniero de caminos, canales y puertos, así como diseño de interiores. Sin embargo, desde que era muy pequeña empezó a sumergirse en el mundo del arte y el diseño. Pasaba horas y horas dibujando e incluso se escondía para pintar. La mesa de la cocina de su casa era uno de sus escondites preferidos. No sólo pintaba en cuadernos y hojas de papel sino que también aprovechaba la parte de debajo de la mesa de la cocina para crear.

En 2008, Ainhoa empezó a trabajar en Barcelona y fue en esa ciudad donde retomó su pasión por la pintura, aparcada hasta entonces por sus estudios. Tras experimentar con distintas técnicas artísticas decidió lanzarse a pintar sobre madera con acuarela y acrílico, realizando sus primeras exposiciones en Gerona y después en Bilbao. Posteriormente, por motivos laborales regresó a Madrid, donde reside actualmente. En diciembre de 2018, tras estrenarse en una exposición en la capital con varias obras ejecutadas con una nueva técnica, boli BiC negro, tomó la decisión de apostar definitivamente por demostrar su talento.

Pregunta: ¿Cuáles son tus primeros pasos en el mundo del arte?

Respuesta: Llevo pintando toda la vida, no recuerdo el momento en el que empecé a hacerlo, era muy pequeña.

P: Repasando tu formación, ¿por qué decides dedicarte al arte de forma profesional?

R: Una cosa es la formación y otra la vocación.

P: Hace justo un año expusiste en Madrid una serie de obras inspiradas en retratos originales de famosos pintadas a boli BiC con una técnica libre que has denominado BIC FAMOUS. ¿Qué representa BIC FAMOUS para ti?

R: Es una técnica actual e innovadora. Pintar cuadros a boli BiC de caras reconocidas suponía un reto para mí porque no se puede borrar ni pintar encima, te la juegas todo a una. Es una técnica muy actual, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los museos y a mí me parece muy divertida. ¿Quién no ha pintado con boli Bic en los márgenes de los cuadros del cole?

P: Aunque te desenvuelves en distintas técnicas y soportes -óleo, acuarela, carboncillo, pastel, acrílico…- ¿crees que has encontrado en BIC FAMOUS tú propio estilo? ¿esta técnica te plantea más dificultades o supone una ventana de oportunidades?

R: Como ya he comentado, me parece mucho más divertido. Además supone un reto, ya que es mucho más difícil. En una trazada al óleo, si no te gusta, puedes pintar encima. Una lámina a boli BiC, si no te gusta, es un dibujo que acaba en la papelera. Hasta que no lo terminas estás nerviosa. Es una inquietud de nervios constante.

P: ¿Qué sensaciones experimentas al exponer obras en público?

R: Para mí es muy difícil explicar lo emocionante que es exponer. Una mezcla de nervios e ilusión indescriptible. Es una experiencia inolvidable. A veces, echo de menos todos y cada uno de los cuadros que he pintado, son muchas horas con mi obra y con mi boli BiC. Sigo agradeciendo a todo aquel que se lleva un cuadro, a todo aquel que confía en mi obra. Creo sinceramente que hay pocas victorias más especiales que la de lograr que alguien apueste por tu trabajo.

P: ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas actualmente como creadora?

R: A consolidar mi trabajo. Que la gente lo vaya conociendo, que lo entienda y que le guste.

DATOS ÚTILES

Exposición BIC FAMOUS (junto a otros artistas): iconos de la música con mucho carácter, transgresores. Gente que ha ido a contracorriente y marcando una línea propia muy definida, artistas con mucha fuerza.

Fecha y hora: Jueves 19 de diciembre de 2019, 20 horas

Lugar: Club fajador, C/ General Oráa 47 (Madrid)

Listado de obras de Ainhoa Moreno para la exhibición:

THE ROLLING STONES

Imagen obtenida del libro de fotografías “The Rolling Stones: 50”. Una exposición fotográfica realizada por la emblemática banda británica para celebrar sus bodas de oro en la música.

DAVID BOWIE

Para abril de 1973, el Duque Blanco publicó un álbum de avanzada en donde convergen el sonido del pianista de jazz Mike Garson con el maquillador Pierre La Roche y el fotógrafo de moda Brian Duffy. Para la muestra se exhibirá la famosa fotografía de Bowie con el rayo a color pintado en su rostro. La imagen evoca, de manera muy efectiva, una división de la mente: curiosamente, al medio hermano de Bowie, le habían diagnosticado esquizofrenia no hacía mucho.

AMY WINEHOUSE

Para el retrato de la cantante y compositora británica se ha tomado como referencia una sesión de fotos privada realizada cuatro años antes de su fallecimiento.

MADONNA

La reina del pop atrapa la portada de la entrevista fotografiada por Mert Alas y Marcus Piggott, en una sesión fotográfica de arte privada dirigida por ella en 2010.

TINA TURNER

Fotografía de la cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense Anna Mae Bullock. Considerada como la “Reina del Rock”, se muestra posando en una sesión fotográfica para Giorgio Armani.

JIMI HENDRIX

No podía faltar una de las imágenes más famosas del músico, cantante y compositor estadounidense James Marshall Hendrix (nacido como Johnny Allen Hendrix). A pesar de que su carrera profesional solo duró unos pocos años, es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock.

