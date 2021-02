El MEAM pondrá en valor el rol de la mujer en el arte figurativo

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) inaugurará una muestra en la que se podrán ver cerca de 90 obras de 78 mujeres artistas de todo el mundo

El próximo lunes 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM), que promueve y difunde el arte figurativo de lo siglos XX y XXI, volverá a reivindicar la importancia de la mujer en el mundo del arte y la cultura contemporánea, a través de la exposición ‘Women Painting (All over the world)”, disponible hasta el 2 de mayo de 2021.

La muestra incluirá 87 obras, entre pintura y dibujo, de más de 78 mujeres artistas de diferentes orígenes procedentes de 25 nacionalidades distintas, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, España, Noruega, Italia, Irlanda, Alemania, Francia, Holanda, Rusia, Egipto, México, Panamá, Venezuela o Chile, entre otros.





De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Beached (2018), Teresa Elliot (1953, EE UU); One to listen and one to love (2019), Ali Cavanaugh (Estados Unidos, 1973); The Traveller (2020), Natalie Holland (Noruega, 1964). En la imagen de apertura: Girl in red (2020), Rasha Alem (Egipto, 1986).

Este es el tercer año casi consecutivo (en 2020 no se hizo exposición) que el Museo organiza una muestra con el objetivo de poner de manifiesto el papel de la mujer en el arte figurativo, predominado históricamente por artistas masculinos, y animar a futuras artistas a desarrollar su carrera artística.

El MEAM reafirma así su apuesta y reivindicación por el arte figurativo en femenino. Algunas de las artistas que expondrán este año son Froydis Aarseth, Omalix Arlette, Mary Jane Ansell, Tanya Atasanova, Teresa Brutcner, Kamille Corry, Erika Elan Ciganek, o la barcelonesa Miriam Escofet, que el año 2019 se encargó de pintar un retrato a la Reina Isabel II que se dio a conocer el año pasado.

Más allá de la exposición, el museo organizará actividades paralelas hasta la finalización de la exposición para reivindicar el papel de la mujer en el mundo del arte y la cultura. Se desarrollarán foros, webinars, conferencias y talleres, siempre teniendo en cuenta las limitaciones y restricciones marcadas por la pandemia del COVID-19.

Sobre el MEAM

El Museo Europeo de Arte Moderno, ubicado en el Palau Gomis de Barcelona, expone el mejor arte figurativo contemporáneo. Pertenece a la Fundación de las Artes y los Artistas, entidad que tiene como objetivo la promoción y la difusión del arte figurativo de los siglos XX y XXI.

La pretensión del MEAM es encontrar un nuevo lenguaje contemporáneo que no reniegue de la tradición, sino que surja de ella para dar un salto adelante en el nuevo siglo.