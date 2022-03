Actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

Exposiciones, cine, simposios y distintos actos vinculados al mundo del arte se dan cita este 8 de marzo de 2022 para celebrar y reivindicar el Día Internacional de la Mujer

El Museo del Prado, el Colegio de Arquitectos de Barcelona, el Instituto Cervantes, el Reina Sofía o el Festival Online de Cine por Mujeres, entre otras, son algunas de las instituciones que organizan actividades estos días con motivo del Día Internacional de la Mujer de este año. Recogemos algunas de estas propuestas.

Las mujeres que impulsaron las colecciones del Prado

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, los días 7 y 8 de marzo, el Museo Nacional del Prado reúne a destacados especialistas nacionales e internacionales en un simposio que tendrá como protagonistas a aquellas mujeres que promocionaron, coleccionaron e inspiraron algunas de las obras de arte más emblemáticas de esta institución.

Dirigido por Noelia García Pérez, Profesora Titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, este encuentro académico, “Protagonistas femeninas en la formación de las colecciones del Prado. De Isabel I de Castilla a Isabel Clara Eugenia”, propone examinar el destacado papel que estas mujeres desempeñaron en la formación de las colecciones del Museo del Prado, analizando quiénes fueron y cómo sus responsabilidades políticas y prácticas devocionales tuvieron una repercusión decisiva en las obras de arte que comisionaron.

Esta actividad, que ha alcanzado el número máximo de inscripciones, es el inicio de un proyecto más amplio que abarca otras actividades, como la programación de itinerarios específicos por la colección permanente y la realización una serie de publicaciones con la editorial Amsterdam University Press.

La infanta Isabel Clara Eugenia, por Pedro Pablo Rubens y Jan Brueghel el Viejo, hacia 1615, Museo Nacional del Prado.

La formación de las colecciones del Museo del Prado está estrechamente ligada a la labor de promoción artística que desarrollaron algunas de las mujeres más representativas de las casas reales, desde Isabel I de Castilla a Isabel II. Sin embargo, a menudo, paseamos por las salas del Museo sin reparar en ello, sin advertir que algunas de sus obras maestras son fruto de un patronazgo en femenino.

Este simposio pretende dirigir nuestra mirada hacia aquellas mujeres que promocionaron, coleccionaron e inspiraron algunas de las obras de arte más emblemáticas de esta institución. Mujeres cuyas actuaciones, enmarcadas entre 1451 y 1633, coinciden con los años comprendidos entre el nacimiento de Isabel la Católica y la muerte de Isabel Clara Eugenia. Reinas, princesas, regentes y gobernadoras que desempeñaron un papel fundamental no sólo en el ámbito de la promoción de obras de arte, sino en los principales escenarios del poder, siendo responsables, en gran medida, de la internacionalización de la Monarquía Hispánica.

En este encuentro académico se abordarán cuestiones de carácter metodológico, analizando las distintas corrientes historiográficas y fuentes documentales del tema de estudio propuesto. Además de examinar quiénes fueron estas mujeres y cómo sus responsabilidades políticas tuvieron una repercusión decisiva en las obras de arte que comisionaron, se expondrán las principales líneas de investigación que se derivan del patronazgo artístico de estas promotoras con relación a las colecciones del Museo, destacando su papel como mediadoras artísticas y culturales entre las cortes europeas.

La reina Isabel la Católica, presidiendo la educación de sus hijos, Isidoro Santos Lozano, hacia 1864.

Junto a las sesiones teóricas, se presentarán distintos itinerarios dialogados que contribuirán a visibilizar tanto a estas mujeres como a las obras de arte que comisionaron. Itinerarios que nos invitarán a realizar un recorrido en femenino por algunas de las grandes obras maestras del Museo del Prado en la cronología planteada (1451-1633).

El Simposio quedará permanentemente accesible al público en la página web del Museo Nacional del Prado tras una semana de su retransmisión en directo.

Por otro lado, durante la jornada del 8 de marzo, en la sala 74 del edificio Villanueva, conocida como la Rotonda de Ariadna, los visitantes podrán disfrutar de la interpretación de piezas musicales compuestas por Clara Schumann y Claude Debussy a cargo de la pianista Cristina Sanz Hernán.

Además, un nuevo vídeo de ilustraciones animará a los seguidores del Prado en YouTube a descubrir a aquellas mujeres que promocionaron, coleccionaron e inspiraron algunas de las obras de arte más emblemáticas de esta institución. Marina Chinchilla, Directora Adjunta de Administración del Museo Nacional del Prado, clausurará la serie de directos de Instagram dedicados al día a día de las mujeres que trabajan en el Prado.

María Isabel de Braganza como fundadora del Museo del Prado, por Bernardo López Piquer, 1829, Museo Nacional del Prado.

Y el próximo viernes 11, un grupo de mujeres del Valle del Jerte participantes en el proyecto de Prado Educación ‘Del valle al Prado’ recorrerán el Museo con el objetivo de conocer y reflexionar sobre la representación de las mujeres dedicadas al sector agrícola en la pintura.

Precisamente, el Dossier del próximo número 278 (abril) de Descubrir el Arte está dedicado a este tema: Mujeres mecenas desde el Renacimiento hasta la actualidad, incluidas las contemporáneas españolas y una entrevista a la empresaria y coleccionista chilena Alejandra Castro Rioseco, que solo colecciona obras de mujeres.

Lily Brick en el Colegio de Arquitectos de Barcelona

El Colegio de Arquitectos Técnicos de Barcelona (CAATEEB) conmemora el Día Internacional de la Mujer con la instalación de un mural de la artista leridana Lily Brick donde se destaca el papel de las mujeres en la arquitectura técnica. La obra se exhibirá en las delegaciones colegiales y en todos los colegios de la arquitectura técnica catalanes antes de su instalación definitiva en la sede de Barcelona.



El descubrimiento del trabajo de Lily Brick será el eje central de los diferentes actos que organiza el CAATEEB para conmemorar el 8 de marzo. Su mural, titulado La arquitecta técnica en la obra consiste en una composición pictórica que resalta el oficio de las arquitectas técnicas desde una mirada fuerte e intensa, que combina la parte metódica con la creativa. Según asegura Brick, este trabajo ha supuesto un descubrimiento puesto que “esperaba el aspecto técnico y ordenado, pro la parte romántica y sensible de una mujer implicada emocionalmente mes pareció cautivador”. Según sus palabras la obra “representa el equilibrio de la pasión y la profesionalidad unidas”.

El mural de la artista leridana Lily Brick se exhibirá en las distintas delegaciones del CAATEEB.



Lili Brick es una diseñadora gráfica que a los 24 años descubrió su vocación por el arte en la calle. Sus piezas, más de 400, se han podido ver en ciudades como Santiago de Compostela, Murcia o Barcelona, pero también en países de toda Europa, como Alemania, Francia, Suecia e incluso en la delegación de la Agencia Espacial Europea en Holanda.



Los actos previstos por el CAATEEB para celebrar el 8 de marzo comienzan la noche del día 7 al colgar una bandera lila en la sede de todas las delegaciones del CAATEEB, que también se iluminarán durante 24 horas a partir de medianoche. Durante el día 8 todo el personal colegial llevará un lazo lila y se realizará una campaña de difusión, vía redes sociales, para mostrar la vinculación de la mujer con el mundo de la construcción.



A partir de las 18 horas tendrá lugar un acto de reconocimiento a las arquitectas técnicas colegiadas que se podrá seguir presencialmente y el streamig. Durante su transcurso se presentará la plataforma “Construimos Juntas”, una asociación sin ánimo de lucro destinada a la visibilización de la mujer en el sector de la construcción.



Según un estudio realizado durante el año 2020 por el CAATEEB, las arquitectas técnicas representan un 30% de la profesión y, de estas, un 75% están colegiadas. Además, el grupo de edad predominante se encuentra entre los 36 y los 55 años. Respecto al espacio de trabajo que ocupan, la mayoría de ellas, un 28% trabajan como profesionales liberales, seguidas por aquellas que lo hacen en un despacho profesional, que representan el 18%, y las que trabajan en la administración pública, que suponen la misma proporción. De hecho el 24% de estas profesionales se encuentran vinculadas a la empresa pública y sólo un 5% a la privada.



Según el presidente del CAATEEB, Celestí Ventura, “estas cifras nos dicen que el sector de la edificación es aún un mundo eminentemente masculino”. Ventura ha destacado que “en nuestro sector la mujer está, y debe de estar todavía más, en todos los lugares donde también podemos encontrar un hombre”. La incorporación de la mujer en el universo de la construcción comenzó en 1933. Elvira Azúa Gruart fue la primera en colegiarse y lo hizo en el Colegio de Aparejadores de Barcelona.

Legado femenino en la Caja de letras del Instituto Cervantes

El Instituto Cervantes celebra el Día Internacional de la Mujer invitando a 9 mujeres que son figuras destacadas en las diferentes áreas, disciplinas y ámbitos a los que se dedican y que harán entrega de un legado en La Caja de las Letras.

Con los años, la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer se ha entendido como una manera de representar la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres, una forma de reivindicar el papel preponderante de estas y su empoderamiento y también de ser un altavoz contra la violencia machista.

En este contexto, el Instituto ha invitado a las siguientes legatarias a dejar su contribución en la Caja de las Letras: Maruja Torres, periodista y escritora; Laura Restrepo, escritora; Carmen Linares, artista musical; Aitana Sánchez-Gijón, actriz; María Vallet-Regí, investigadora y profesora; Lita Cabellut, artista multidisciplinar; María Moliner, filóloga y lexicógrafa (en representación su biznieta Natalia Pitarch); Cristina Iglesias, escultora y grabadora y Gioconda Belli, novelista y poeta. Clausurará el acto Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Ciclo 8EMES en el Reina Sofía

Continuando con sus líneas de trabajo de largo recorrido, el Museo Reina Sofía no circunscribe a una fecha determinada la realización de determinadas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La estrategia desarrollada en los últimos años hace visible de manera permanente diferentes propuestas que no se ciñen a una circunstancia, manteniendo conexiones transversales entre las distintas actuaciones.

Bajo esta premisa, se desarrolla el programa 8EMES que comienza con el ciclo dedicado a cinco directoras de cine de países árabes. La memoria y la identidad, la opresión y la liberación, la violencia y la exclusión, así como el papel en términos sociales y políticos que representan las mujeres de países árabes del Mediterráneo es el nexo de unión del trabajo de las cinco directoras que forman parte del ciclo de cine De entre las sombras. El cine pionero de Atteyat Al-Abnoudy, Selma Baccar, Assia Djebar, Jocelyne Saab y Heiny Srour, que podrá verse del viernes 11 de marzo al 14 de mayo.

Comisariado por Stoffel Debuysere, Reem Shilleh y Mohanad Yaqubi (Subversive Film), en colaboración con Céline Brouwez y Christophe Piétte (Cinematek de Bruselas), el objetivo de este programa es revitalizar el trabajo de cinco directoras cuyas películas siguen siendo poco atendidas y menos proyectadas: Atteyat Al-Abnoudy (Egipto, 1939-2018), Assia Djebar (Argelia, 1936-2015), Jocelyne Saab (Líbano, 1948-2019), Heiny Srour (Líbano, 1945) y Selma Baccar (Túnez, 1945). Procedentes de diferentes regiones y con orígenes dispares, a todas estas cineastas les une el empezar sus carreras en la década de los setenta, en un momento de gran efervescencia política y cultural. El ciclo está organizado por el Museo Reina Sofía y Courtisane Festival, con el apoyo de The Arab Funds for Art and Culture (AFAC).

La Zerda y las canciones del olvido, Assia Djebar, película 1982.

El 31 de marzo y el 7 de abril se proyectará, con un coloquio posterior, Elena Asins. Aquí no hay nada que comprender. Este documental producido por el Museo se aproxima a la singularidad de la obra de Elena Asins (Madrid, 1940-Azpirotz, Navarra, 2015), artista que exploró con intensidad el lenguaje abstracto en los campos del pensamiento lógico y del álgebra matemática aplicados a la abstracción geométrica. Su práctica artística —caracterizada siempre por el rigor compositivo y la depuración formal— abarca un amplio abanico de formatos y medios, desde la poesía concreta y el dibujo al vídeo, pasando por la escultura y la instalación. El documental, fruto de una investigación de más de dos años en el archivo de la artista, es un relato coral en el que diferentes voces intentan responder a muchas de las preguntas que formula un arte estricto y exigente que, como señala Javier Maderuelo, es “puro proceso mental”. Tras el documental se proyectan las películas de animación digital inéditas de Elena Asins y se realiza un coloquio con Javi Álvarez y Olga Sevillano, directores del documental.

El encuentro Contenedor de feminismos. Docu-acción sobre feminismo y sindicalismo, que tendrá lugar el 26 de marzo, es una escultura y archivo móvil ideado y activado por la artista Carme Nogueira y las investigadoras Anxela Caramés y Uqui Permui, que forma parte del Episodio 8. Éxodos y vida en común, último capítulo de la Colección del Museo. Pensado para ser usado en el espacio público, tiene la finalidad de recuperar, documentar y visibilizar las historias de las mujeres, los feminismos y las luchas en este ámbito. Desde 2009 se han realizado diversas docu-acciones —término empleado para designar un encuentro o diálogo entre mujeres, sobre un tema en concreto, en el espacio público—, que rescatan esa memoria entre lo público y lo privado. En este sentido, la docu-acción que se lleva cabo en el Museo gira en torno al feminismo y el sindicalismo asociacionista. Los materiales que surjan de esta docu-acción se incorporan dentro del contenedor, formando parte de su archivo.

Mujeres palestinas, Jocelyn Saab, película, 1974.

Formando parte de una serie de activaciones de la nueva Colección del Museo donde se destacan las prácticas artísticas feminista y la obra de mujeres artista, el 28 de marzo, la artista Andrea Büttner conversará con Isabella Lenzi, comisaria de investigación del Departamento de Colecciones del Museo titulada Una lujosa pobreza. El trabajo de Büttner forma parte del Episodio 8: Éxodo y vida en común, último capítulo de la nueva presentación de la Colección.

Durante el mes de marzo se puede participar en la visita comentada Feminismo. Una mirada feminista sobre las vanguardias, que recorre los espacios que la nueva Colección del Museo dedica a la visibilidad de la mujer en la historia del arte a través del análisis de su papel como productora, receptora y sujeto-objeto de la producción artística. Forma parte de una serie de itinerarios transversales que proponen nuevas miradas a la Colección, cuestionan las interpretaciones tradicionales y revelan la riqueza de implicaciones históricas, sociales y políticas del hecho artístico. Tiene el propósito de despertar una nueva mirada, considerar críticamente las imágenes de dominación masculina e invitar a reconocer el trabajo de la mujer en la superación de estos roles y modelos.

A partir del 30 de marzo, a través de la visita comentadaHacer espacio o de cómo deambular desde la desorientación se podrá analizar cómo la cuestión del espacio irrumpió en el panorama artístico tras la Segunda Guerra Mundial con el auge de la performance y sus hibridaciones con la danza, la instalación y los replanteamientos en torno al soporte y materialidad de las obras. Pero no solo afecta a los modos de hacer, sino también a quienes se sitúan dentro del sistema arte (¿quiénes ocupan ese espacio?) y a quienes están descentradas. En este deambular conjunto por espacios de la Nueva Colección del Museo se invita a participar en una práctica relacional con las mediadoras y el resto del grupo, intentando desmontar la idea de la persona “que explica cosas” para formar una pluralidad de voces que cuidará de la palabra y de la escucha desde las propuestas feministas.

Cine para mujeres

El Festival Online Mujeres de Cine, que tendrá lugar entre el 25 de marzo y el 3 de abril, anuncia la Sección Oficial del certamen con 10 destacadas películas dirigidas por mujeres que podrán verse online durante 10 días en la web del festival.

Cartel del Festival Online Mujeres de Cine 2022.

La programación reúne películas dirigidas o codirigidas por mujeres, procedentes de países como Colombia, Venezuela, Portugal, Italia, Suecia, Hungría, Bosnia y Herzegovina y España. Los títulos que integran la Sección Oficial son:

Ama. Júlia de Paz Solvas (España, 2021, 88 min.)

Breathe. Susanna Barranco (España, 2021, 92 min.)

El alma quiere volar. Diana Montenegro (Colombia, 2020, 88 min.)

El retorno: la vida después del ISIS. Alba Sotorra (España, 2021, 90 min.)

Érase una vez en Venezuela. Anabel Rodríguez Ríos (Venezuela, 2020, 99 min.)

La metamorfosis de los pájaros. Catarina Vasconcelos (Portugal, 2020, 101 min.)

Miss Marx. Susanna Nicchiarelli (Italia, 2020, 107 min.)

Pleasure. Ninja Thyberg (Suecia, 2021, 107 min.)

Preparativos para estar juntos un período de tiempo desconocido. Lili Horvát (Hungría, 2020, 95 min.)

Quo Vadis, Aida? Jasmila Zbanic (Bosnia y Herzegovina, 2020, 104 min.)

Son obras que ofrecen una visión genuina de temas como la soledad en la mitificada maternidad, la falta de libertad, el paso de niña a mujer, la misoginia, el machismo, la familia, el amor; un escáner heterogéneo de la producción cinematográfica reciente de autoría femenina, que pone en valor su aportación al cine contemporáneo.

Fotograma de Breathe. Susanna Barranco (España, 2021, 92 min.)

Diez relatos sorprendentes que transitan del documental a la ficción y que han pasado por reconocidos festivales de cine nacionales e internacionales como Sundace, Seminci, Festival de Cine de Berlín, Festival de Cine de Málaga, Festival de Cine de Bogotá, Festival de Venecia, Festival de San Sebastián, Festival de Cine de Montreal, Festival de Cine Europeo de Sevilla o SXSW Film Festival.

Todas ellas, además, acumulan reconocimientos en prestigiosos certámenes como los Premios Goya, Feroz, Gaudí, Óscar, BAFTA, Premios David di Donatello, Premios Independent Spirit, British Independent Film Awards (BIFA) o Premios del Cine Europeo.

“Por fin podemos anunciar los diez títulos que conforman el III Festival Online Mujeres de Cine. El público podrá disfrutar de propuestas singulares y heterogéneas en una iniciativa que reivindica y celebra un año más el talento y la gran aportación de las mujeres cineastas”, apunta Ana Palacios, directora de Mujeres de Cine.

Fotograma de El alma quiere volar. Diana Montenegro (Colombia, 2020, 88 min.).

Este año, el Festival Online Mujeres de Cine se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M) rebajando a la mitad el precio de los bonos adquiridos el 8 de marzo. Los bonos se pueden adquirir hasta el domingo 3 de abril a un precio de 6,95€, disponiendo de diez días para disfrutar del visionado desde el día en que se adquiera el bono. Una magnífica oportunidad para disfrutar desde casa de algunas de las propuestas más potentes del cine contemporáneo con firma de mujer.

Apoyos, patrocinios y colaboraciones

La tercera edición del Festival Online Mujeres de Cine cuenta con RC Service como patrocinador del Premio a la Mejor Directora de Fotografía y con la colaboración de AEC (Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía), AVA Foundation, CIMA, Cine por Mujeres, Coofilm, Directoras de Fotografía, DOCMA, Espiralarte, La Gran Belleza, MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales), Mujeres en la Industria de la Música (MIM), PNR (Plataforma de Nuevos Realizadores), Unión de Cineastas y WOFEST. El certamen cuenta además con el programa de radio ´Butaca y Butacón´, de LaFM, como medio colaborador.

Fotograma de Ama. Júlia de Paz Solvas (España, 2021, 88 min.).

El Festival Online Mujeres de Cine irrumpió en 2020 con un objetivo inédito: ser el primer certamen en línea dedicado exclusivamente a la producción cinematográfica de autoría femenina. El fin del certamen es poner en valor el trabajo de las mujeres directoras, así como su aportación al cine contemporáneo.

Premios y jurado

Como en años anteriores, esta tercera entrega pone de manifiesto la necesidad de condecorar el talento femenino mediante la entrega de tres distinguidos galardones:

Premio a la Mejor Película : el galardón será dilucidado por el Jurado Oficial del Festival. La dotación económica del premio será de 1.000€.

: el galardón será dilucidado por el Jurado Oficial del Festival. La dotación económica del premio será de 1.000€. Premio del Público : el ganador se determinará por votación entre las espectadoras y espectadores registrados en la plataforma que alojará el certamen y que hayan adquirido el bono del festival. Carece de dotación económica.

: el ganador se determinará por votación entre las espectadoras y espectadores registrados en la plataforma que alojará el certamen y que hayan adquirido el bono del festival. Carece de dotación económica. Premio Mejor Directora de Fotografía: se dilucidará entre las películas españolas a competición. Un jurado específico otorgará el Premio a la Mejor Directora de Fotografía, dotado con un descuento de 3.000€ en material de cámara de cine digital.

Las directoras de fotografía nominadas este año son:

Sandra Roca ; por ´Ama´.

; por ´Ama´. Gris Jordana, Núria Roldós, Lara Vilanova ; por ´El retorno: la vida después del ISIS´.

; por ´El retorno: la vida después del ISIS´. Susanna Barranco, por ´Breathe´.

El Jurado Oficial del Festival lo configuran Saida Benzal (directora de cine, guionista y actriz), Juan Barrero (fotógrafo, director de cine y productor) y Judith Colell (directora de cine y actualmente Presidenta de la Acadèmia del Cinema Català); mientras que el Jurado del Premio a la Mejor Directora de Fotografía está compuesto por Teresa Medina (directora de fotografía y presidenta de la AEC Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía), Guillermo Sempere (director de fotografía y productor) y Andrea Guzmán (gestora cultural y cineasta).

Sobre Mujeres de Cine

Mujeres de Cine es un espacio de reivindicación, reflexión, encuentro y visibilización de las mujeres en el cine. A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como iniciativa de referencia dentro del panorama cinematográfico. En sus más de 10 años de vida, ha realizado más de 500 proyecciones en sedes de todo el mundo con una audiencia que supera las 120.000 personasy multitud de actividades encaminadas a promover la participación y la reflexión sobre la situación de las mujeres en el cine, la cultura y la sociedad (presentaciones, coloquios, encuentros, homenajes -Premio Mujer de Cine-). Desde 2019, cuenta con una iniciativa pionera: Mujeres de Cine VOD, la primera plataforma de video on demand dedicada íntegramente al cine hecho por mujeres.